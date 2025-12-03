03/12/2025

ՔՊ պատգամավորները պետք է օրը մի քանի անգամ ծափահարե՞ն․ Վարդանյան

ԱԺ–կառավարություն հարցուպատասխանի ընթացքում «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը քննադատությամբ հանդես եկավ՝ նշելով, որ նիստի մթնոլորտը նման է աղանդի հավաքի:

Նա  հարցրեց, թե արդյոք կառավարության հրապարակած կանոնակարգում գաղտնի կետ կա, ըստ որի՝ պատգամավորները պետք է օրը մի քանի անգամ ծափահարեն կամ վարչապետի նկարը կախեն իրենց աշխատասենյակներում։

Վարդանյանը հավելեց, որ նման վարքագիծ ոչ մի եվրոպական երկրում չի տեսել:

Պատգամավորը նաև անդրադարձավ իշխանությունների այն պնդմանը, թե Արցախը բանակցային գործընթացում վաղուց հանձնված էր, ընդգծելով՝ եթե դա այդպես էր, ինչու Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նախկինում չէր վերցնում այն։

