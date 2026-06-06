«Եթե Ջարեդը չլիներ, նրանք չէին մտահոգվի»։ Ալբանիայի վարչապետը պաշտպանում է Քուշների հանգստավայրը բողոքի ակցիայի մասնակիցներից:
Էդի Ռաման մերժել է այն մտավախությունները, որ Թրամփի փեսայի կողմից աջակցվող շքեղ հանգստավայրը կոչնչացնի ֆլամինգոների բնակավայրերը։
ՏԻՎԱՏ, Չեռնոգորիա — Ալբանիայի վարչապետ Էդի Ռաման շքեղ հանգստավայրի նախատեսվող կառուցման դեմ աճող բողոքի ակցիաները որակել է որպես քաղաքականապես լիցքավորված արշավ, որը խթանվում է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի քննադատների կողմից՝ պնդելով, որ նախագիծը որևէ վտանգ չի ներկայացնում ֆլամինգոների և այլ վայրի կենդանիների համար։
Վերջին օրերին ալբանացիները դուրս են եկել փողոցներ՝ բողոքելու Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների կողմից Ալբանիայի անխաթար Սազան կղզում և Վլորայի մոտ գտնվող Զվերնեց ափամերձ գծում շքեղ հանգստավայր կառուցելու ծրագրերի դեմ։ Շարժումը քաղաքացիական հասարակության և միջազգային լրատվամիջոցների կողմից անվանվել է «ֆլամինգոների հեղափոխություն», քանի որ այդ տարածքը կարևոր բնակավայր է խարիզմատիկ վարդագույն թռչունների համար։
Սակայն հարցազրույցում Ռաման պաշտպանել է Քուշների նախատեսված հանգստավայրը՝ ասելով, որ Ալբանիայի զբոսաշրջության ոլորտը զարգացնելու համար օտարերկրյա ներդրումներ ներգրավելու նրա քաղաքականությունը ճիշտ էր։ Նա մերժեց միջազգային քննադատությունը՝ պնդելով, որ բողոքի ցույցերը այնքան լայնածավալ չէին, որքան հաղորդվել էր։
«Եթե Ջարեդը չլիներ, նրանք չէին հետաքրքրվի Ալբանիայում կատարվողով», – ասաց Ռաման Չեռնոգորիայի Տիվատ քաղաքում ԵՄ-Արևմտյան Բալկաններ գագաթնաժողովի շրջանակներում։
Նա պնդեց, որ «Թրամփին ատողները» նպաստել են բողոքի ցույցերի ուժեղացմանը՝ մի պատճառ, որը նա անվանեց ազնիվ՝ չնայած նախագծի շուրջ քննադատությունը մերժելուն։
Նախատեսվող շքեղ հանգստավայրը, որը աջակցվում է կատարցի և տեղական ներդրողների կողմից և կարող է ներառել մինչև 10,000 հյուրանոցային սենյակներ և վիլլաներ, գտնվում է մի ժամանակ պաշտպանված բնական էկոհամակարգի տարածքում, որտեղ բնակվում են ֆլամինգոներ, ավելի քան 200 չվող թռչունների տեսակներ, միջերկրածովյան ծովային փոկեր և բնադրող ծովային կրիաներ։ Բնապահպանական խմբերը զգուշացնում են, որ այս տեսակների բնակավայրերը կվնասվեն նախագծի պատճառով։
2024 թվականին Ալբանիայի պահպանվող տարածքների մասին օրենքում կատարված վիճելի փոփոխությունները ճանապարհ հարթեցին զբոսաշրջության զարգացման համար այս վայրերից մի քանիսում, թույլ տալով հետագա աճ այն ոլորտում, որն արդեն եռապատկվել է վերջին տասնամյակում։ Խոսքը վերաբերում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատմանը։
«Օտարերկրացիները առաջին առաջնահերթությունն են… քանի որ օտարերկրացիները գումար են բերում երկիր ալբանացիների համար», – հայտարարել է Ռաման՝ մատնանշելով այն փաստը, որ երկիրը եռապատկել է իր ՀՆԱ-ն 2013 թվականին իր վարչապետ դառնալուց ի վեր։
Ռաման ասել է, որ բողոքի ցույցերի սկսվելուց ի վեր կապ չի ունեցել Քուշների հետ։
«Նա ունի իր սեփական գործերը, իսկ մյուս կողմից՝ ինքն ու Իվանկան ոչ մի կապ չունեն այս ամենի հետ… լիովին կեղծ և կեղծ պատմություն», – ասել է ալբանացի առաջնորդը՝ նշելով, որ նախագծին մասնակցել են նաև այլ ներդրողներ, ինչպիսիք են Քաթարի Power Holding-ը։
Հակասեմիտիզմը բողոքի ցույցերում շարունակական պատմություն է դարձել Քուշների հրեական ծագման և Աբրահամի համաձայնագրերի միջնորդության մեջ նրա ներգրավվածության պատճառով՝ Իսրայելի և մի շարք արաբական երկրների, այդ թվում՝ Բահրեյնի և Միացյալ Արաբական Էմիրությունների միջև խաղաղության համաձայնագիր։
Ռամայի խոսքով՝ Իրանը ներգրավված է եղել նախագծի շուրջ ապատեղեկատվության «հիբրիդային պատերազմի» մեջ։ Ալբանիան նախկինում Թեհրանի կիբերհարձակումների զոհ է դարձել՝ ի պատասխան իրանական ընդդիմությանը ապաստան տրամադրելու։
«Նրանք դրա մի մասն են կազմում, քանի որ չկա ոչ ոք, ով հետաքրքրված է հակասեմականության պատմությունը հրահրելով՝ հիմնված անհավանական և նողկալի կեղծ լուրերի վրա», – ասաց Ռաման՝ մատնանշելով դավադրության տեսությունները այն մասին, թե ինչպես է նախագիծը պաղեստինցիներին վերաբնակեցնելու Ղազայից այդ տարածք։
Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն ու քաղաքացիական հասարակության խմբերը պնդում են, որ հակասեմական մի քանի ցուցանակներն ու սոցիալական ցանցերում գրառումները չեն արտացոլում ավելի լայն շարժումը։
Ռաման պնդեց, որ ուշադրություն է դարձվում հանգստավայրի սոցիալական և կենսաբազմազանության վրա ազդեցությանը։ Նա նաև դեմ արտահայտվեց անկարգությունները «ֆլամինգոների հեղափոխություն» անվանելուն՝ պնդելով, որ ապատեղեկատվությունը խեղաթյուրել է բողոքի ակցիայի մասնակիցների իրական թիվը։
Նա ասաց, որ Տիվատում գագաթնաժողովին մասնակցող եվրոպացի առաջնորդներից ոչ մեկը չի բարձրացրել այս թեման։
Ալբանիան հույս ունի միանալ ԵՄ-ին 2030 թվականին, և Ռաման ասաց, որ չի կարծում, որ շրջակա միջավայրի հետ կապված մտահոգությունները կխաթարեն երկրի հնարավորությունները։ Նա ասաց, որ եվրոպացի առաջնորդները կկարողանան «իրենց աչքերով տեսնել ֆլամինգոներին և զարգացմանը, որոնք գեղեցիկ համակեցության մեջ են»։
Հարցին, թե արդյոք նա գագաթնաժողով կանցկացնի հանգստավայրում, նա ասաց. «Սա իմ Մար-Ա-Լագոն չի լինի»։
Բաց մի թողեք
Միջանկյալ ընտրություններ. Պիչերոնոն կմնա պաշտոնում՝ չնայած սոցիալիստների կողմից հրաժարական տալու ճնշմանը
ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները քննարկում են Ուկրաինային 70 միլիարդ եվրոյի ռազմական օգնության նոր խոստումը
Ֆրանսիայի նախագահը քննադատում է 11-ամյա աղջկա սպանության կասկածյալի հետ կապված «անընդունելի» բացթողումները