05/12/2025

Իշխանությունը փոքրոգությունից, վախից ձերբակալեց Արշակ Սրբազանին․ Ռոբերտ Ամստերդամ

infomitk@gmail.com 05/12/2025 1 min read

Միջազգային փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը հայտարարություն է տարածել Արշակ Սրբազանի ձերբակալության վերաբերյալ․

«Ես արժանացել եմ Քրիստոսի այս ծառային անձամբ հանդիպելու պատվին։

Իմ վրդովմունքն է հարուցում ոչ օրինապաշտ իշխանության վարքագիծը, որը հավատացյալներին պաշտպանելու փոխարեն՝ ձերբակալում է համայնքի առաջնորդներին՝ իր փոքրոգության, անապահովության զգացումի և ժողովրդի կամքից ունեցած վախի պատճառով։

Թող Աստված զորություն պարգևի Արշակ սրբազանին»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատարագի ցենզուրայից մինչև պետական ողբերգություն

05/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Կես ժամում տասը քրեական հոդված

05/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլ Փաշինյանն իր որոշումներով, գործնականում լեգիտիմացրել է Ադրբեջանի ագրեսիան

04/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խորհրդարանական ճեպազրույցների ուղիղ հեռարձակում. Տեսանյութ

05/12/2025 infomitk@gmail.com
3 min read

«Ողջույն նկարիչների միությանը անդրշիրիմյան աշխարհից» կամ «Պաշտոնական արվեստը մեռել է»

05/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է կատարվում Բաքվում, զոհերի մեջ երեխաներ կան

05/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ամուսնուս, աղջկաս մահվանից հետո հանուն Վաչագանիս էի ապրում, հիմա սա ապրել չէ». ավագ սերժանտ Վաչագան Դադալյանն անմահացել է 2023 թ. սեպտեմբերի 19-ին «Լուսնյակ» կոչվող տեղանքում. Լուսանկարներ

05/12/2025 infomitk@gmail.com