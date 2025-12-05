Իշխանությունը փոքրոգությունից, վախից ձերբակալեց Արշակ Սրբազանին․ Ռոբերտ Ամստերդամ

Միջազգային փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը հայտարարություն է տարածել Արշակ Սրբազանի ձերբակալության վերաբերյալ․
«Ես արժանացել եմ Քրիստոսի այս ծառային անձամբ հանդիպելու պատվին։
Իմ վրդովմունքն է հարուցում ոչ օրինապաշտ իշխանության վարքագիծը, որը հավատացյալներին պաշտպանելու փոխարեն՝ ձերբակալում է համայնքի առաջնորդներին՝ իր փոքրոգության, անապահովության զգացումի և ժողովրդի կամքից ունեցած վախի պատճառով։
Թող Աստված զորություն պարգևի Արշակ սրբազանին»։
Բաց մի թողեք
Պատարագի ցենզուրայից մինչև պետական ողբերգություն
Կես ժամում տասը քրեական հոդված
Նիկոլ Փաշինյանն իր որոշումներով, գործնականում լեգիտիմացրել է Ադրբեջանի ագրեսիան