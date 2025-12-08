08/12/2025

Ուկրաինային օգնելու համար ռուսական սառեցված ակտիվների օգտագործման ճգնաժամ․ «The Economist»

Սկանդինավյան երկրները ավելի ու ավելի են նյարդայնանում այն ​​փաստից, որ իրենք ավելի շատ միջոցներ են հատկացնում Ուկրաինային աջակցելու համար, քան տարածաշրջանի մյուս երկրները, գրել է «The Economist»-ը։

Լրագրողների կարծիքով՝ սառեցված ռուսական ակտիվները բռնագրավելու ծրագիրը դարձել է «եվրոպական վճռականության գլխավոր փորձություն»։ Եվրամիությունը դեռևս չի կարողանում համաձայնության գալ այս հարցի շուրջ՝ ստիպելով անդամ պետություններին իրենց բյուջեներից միջոցներ հատկացնել Կիեւին աջակցելու համար։

Բացի այդ, սկանդինավյան երկրներն Ուկրաինային տրամադրում են անհամաչափ քանակությամբ նման օգնություն և դժգոհություն են հայտնում, որ «բեռը հավասարապես չի բաշխվում դաշինքի շրջանակներում»։

Կիեւը ռիսկի է դիմում բյուջետային միջոցները սպառել արդեն հաջորդ տարվա մարտ կամ ապրիլ ամիսներին, եթե ԵՄ-ն նրան չտրամադրի նոր օգնության փաթեթ։ Որոշումը սպասվում է դեկտեմբերի 18-ին, այն օրը, երբ նախատեսված է տարածաշրջանային համայնքի անդամ երկրների ղեկավարների գագաթնաժողովը։

Տեսականորեն ԵՄ-ն կարող է հաստատել ռուսական ակտիվների բռնագրավման նախաձեռնությունը՝ առանց Բելգիայի համաձայնության, որը դեմ է դրան։ Սակայն դա կարող է «խորը ներքին պառակտում» առաջացնել դաշինքի ներսում։

 

