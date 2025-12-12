12/12/2025

Առաջիկա կիրակի որ եկեղեցի է գնալու Նիկոլ Փաշինյանը

Կիրակի օրը, դեկտեմբերի 14-ին, Արմավիրի մարզի Մեծամոր խոշորացված համայնքի Այգեշատ բնակավայրի Սուրբ Գեւորգ եկեղեցում կմասնակցեմ սուրբ եւ անմահ պատարագի։

Նիկոլ Փաշինյան

