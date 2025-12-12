Մինչ Վաշինգտոնը հակված է դեպի Մոսկվա, Գերմանիան վերազինվում է և շուտով կարող է ունենալ Եվրոպայի ամենաուժեղ բանակը

Գերմանիայի կանցլերը զգուշացնում է, որ Եվրոպան պետք է «շատ ավելին» անի անվտանգության համար: Մինչ Վաշինգտոնը, կարծես, հակված է դեպի Մոսկվա, Գերմանիան վերազինվում է և շուտով կարող է ունենալ Եվրոպայի ամենաուժեղ բանակը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հինգշաբթի օրը կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ հանդիպման ժամանակ գովաբանեց Գերմանիային որպես տրանսատլանտյան գործընկերության առաջատար ուժ՝ նշելով, որ այն «լավ օրինակ է ծառայում»։
Կանցլերությունում Մերցը շեշտեց, որ Եվրոպան դեռ պետք է «շատ ավելին» անի անվտանգության առումով և ավելի անկախ դառնա ԱՄՆ-ից, որպեսզի պատերազմի դեպքում կարողանա ինքնուրույն դիմակայել Ռուսաստանին։
Այնուամենայնիվ, Ռուսաստանը, որոշ իմաստով, արդեն պատերազմի մեջ է Եվրոպայի հետ, զգուշացրեց Ջոն Լաֆը՝ ՆԱՏՕ-ի նախկին աշխատակից և «Նոր Եվրասիական ռազմավարությունների կենտրոն» (NEST) աշխարհաքաղաքական փորձագետը, որը Պուտինի հակառակորդ Միխայիլ Խոդորկովսկու կողմից հիմնադրված կազմակերպություն է։
Դանիական հետախուզական ծառայությունը զգուշացրել է, որ Ռուսաստանը կարող է նախապատրաստվել ՆԱՏՕ-ի հարձակմանը: Չորեքշաբթի օրը հրապարակված զեկույցի համաձայն՝ Ռուսաստանը կարող է պատրաստ լինել լայնածավալ պատերազմի մինչև 2031 թվականը:
Այս պահին սա կարելի է անվանել հոգեբանական պատերազմ, ասում է աշխարհաքաղաքական փորձագետը: «Ռուսները ցանկանում են, որ եվրոպացիները հավատան, որ իրենք խոցելի են, և որ Ռուսաստանը, ի վերջո, կկարողանա թելադրել Եվրոպայում նոր անվտանգության համակարգի պայմանները», – բացատրում է Լաֆը:
Լաֆի խոսքով՝ Ռուսաստանը հետևում է շատ կոնկրետ ռազմավարության. «Ռուսաստանի ջանքերի մի մասն է շեղել ուշադրությունը Ուկրաինայից և բացահայտել Եվրոպայի պաշտպանական որոշ թույլ կողմեր, ուստի Եվրոպան սկսում է ավելի շատ ներդրումներ կատարել իր սեփական պաշտպանության մեջ, քան Ուկրաինայի պաշտպանության մեջ»:
Ուկրաինայում DTEK-ի էլեկտրակայանի վրա վերջերս կատարված ռուսական հրթիռային հարձակումից հետո վնասված արտադրական դահլիճ, 2025 թվականի դեկտեմբերի 10
Ռուսաստանի սպառնալիքները ուղղված են Եվրոպայի վախերին՝ ստեղծելով այն տպավորությունը, որ Ռուսաստանը խիստ վտանգավոր և անկանխատեսելի է՝ թվացյալ հաջողությամբ։
«Երբ ուկրաինական բանակը 2022 թվականի վերջին առաջխաղացում ունեցավ, այն իսկապես ռուսներին անկյուն էր մղել», – ասաց Լաֆը։
Արևելյան Եվրոպայի փորձագետը կարծում է, որ ռուսական բանակն այդ ժամանակ իսկապես կարող էր պարտվել՝ ավելի մեծ աջակցության դեպքում։
«Այդ հնարավորությունը բաց թողնվեց, քանի որ մի շարք արևմտյան առաջնորդներ մտահոգված էին, որ նահանջող ռուսական բանակը կարող է իրականում օգտագործել մարտավարական միջուկային զենք», – ավելացրեց Լաֆը։
«Չնայած այդ հնարավորությունը այդ ժամանակ լիովին բացառել հնարավոր չէր, կարծում եմ՝ հավանականությունը չափազանց ցածր էր», – նշեց աշխարհաքաղաքական փորձագետը։
Բացի այդ, ԱՄՆ-ն, կարծես, համախմբվում է Ռուսաստանի հետ։ Վերջերս Թրամփի վարչակազմը առաջարկեց Ուկրաինայի համար խաղաղության ծրագիր, որը, ինչպես ասվում է, մեծապես արտացոլում է Ռուսաստանի շահերը։
«Այս պահին ռուսները դժվար թե հավատան իրենց բախտին, որ Վաշինգտոնում ունեն մեկին, ով, կարծես, իրենց լեզվով խոսում է որպես ռեալիստ և համաձայն է նրանց հետ շատ բաների շուրջ, այդ թվում՝ այն տեսակետի, որ Եվրոպան քայքայվում է, թույլ է և այլևս չի կարողանում իր արժեքները ցուցադրել այնպես, ինչպես նախկինում», – ասաց Լաֆը։
«Վաշինգտոնի և Մոսկվայի միջև շահերի այս համընկնումը բացարձակապես անսովոր է», – հավելեց աշխարհաքաղաքական փորձագետը։
Գերմանիան ճանապարհին է՝ ունենալու «Եվրոպայի ամենամարտունակ բանակը»։
«Ցանկացած բանակցային լուծում պետք է պաշտպանի եվրոպական անվտանգության շահերը», – շեշտեց Մերցը կանցլերի մամուլի ասուլիսում։
Կանցլերը ասաց, որ խաղաղության պայմանագիրը չպետք է լինի ԵՄ-ի և ՆԱՏՕ-ի միասնության հաշվին՝ հավելելով, որ կարևոր է, որ եվրոպացիները մնան այս գործընթացի մաս։ «Մեր գլխավերևում խաղաղություն չկա», – ընդգծեց Մերցը։
Խնդիրն այն է, ասում է Մերցը, որ Եվրամիությունը, կարծես թե, Վաշինգտոնում ճիշտ չի ընկալվում որպես ինստիտուտ։ ԱՄՆ կառավարությունը, կարծես, դժվարանում է ընկալել ԵՄ-ն որպես պետությունների միություն: Այդ պատճառով կանցլերը առաջարկեց խոսել ԱՄՆ-ի հետ ԵՄ մյուս անդամ պետությունների անունից։
Ռուտտեն ընդգծեց, որ Գերմանիան կարևոր «ազդանշան է ուղարկում, որ Եվրոպան պատրաստ է ստանձնել ավելի մեծ պատասխանատվություն»:
Լաֆը հաստատում է. «Գերմանիան սկսել է վերաներդրումներ կատարել իր պաշտպանության մեջ և, եթե այս գործընթացը հաջողվի, կունենա Եվրոպայի ամենամարտունակ բանակը»:
Գերմանիան կարող է նաև կարևոր դեր խաղալ պատերազմից հետո Ուկրաինայի կայունացման գործում:
ՆԱՏՕ-ի անվտանգության բացը. Բալթյան երկրները՝ «բարենպաստ եղանակի նախագիծ»:
Այնուամենայնիվ, ԵՄ-ն և ՆԱՏՕ-ն բախվում են կարևոր անվտանգության բացի՝ Բալթյան երկրները:
«ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը Բալթյան երկրները ներառելու համար բարենպաստ եղանակի նախագիծ էր», – ասում է Լաֆը: Երբ դա տեղի ունեցավ, ոչ ոք լրջորեն չէր հավատում, որ երբևէ կստեղծվի այսօրվա նման իրավիճակ:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս շեշտել է իր ցանկությունը՝ դուրս գալ եվրոպական անվտանգության հարցերից:
Արդյո՞ք ԵՄ-ն այժմ պետք է ինքնուրույն լուծի այս անվտանգության բացերը, այդ թվում՝ Բալթիկ ծովում: «Ես չեմ հավատում, որ ԱՄՆ-ն պարզապես կհեռանա Եվրոպայից», – ասում է Լաֆը։
Ռուսական բանակը շատ ավելի լավ է կռվում, քան 2022 թվականի փետրվարին, բայց այն դեռևս լավ չի կռվում», – նշեց Լաֆը։ Դոնբասում ռուսական զորքերը առաջ են շարժվում «խխունջի արագությամբ», – հավելեց նա։
Մամուլի ասուլիսում Մերցն ասաց, որ սկսվել է նոր դարաշրջան, որը պահանջում է նոր պատասխաններ։ Եվրոպան ժամանակ ունի այս նոր պատասխանները պատրաստելու համար, ասաց Լաֆը։ «Ռուսական բանակի վերականգնումը կտևի ավելի քան հինգ տարի», – եզրափակեց նա։
