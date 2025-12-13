13/12/2025

Ալո, Սննդի անվտանգության տեսչություն. Մանկական կերի այս խմբաքանակը խիստ վտանգավոր է․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/12/2025 1 min read

Ալո, Սննդի անվտանգության տեսչություն,

ձեր ամանորյա կորպորատիվի նախապատրաստության փարթիներին չխանգարեմ, բայց տեղյա՞կ եք, որ մանկական կեր արտադրող Nestle ֆիրման կաթի փոշին հետ է կանչել եվրոպական շուկայից, իսկ ՌԴ սննդի տեսչությունը այս մակնիշի ողջ տեսականին հավաքել է դեղատներից։

Մանկական կերի այս խմբաքանակի մեջ հայտնաբերվել է ցերեուլիդա տոքսինը, (Bacillus cereus) ինչը խիստ վտանգավոր է։

Հիմա հարց՝ Հայաստանի դեղատներից մանկական այս կերը հավաքե՞լ են, թե՝ ոչ։

Հիմա գնում եմ մի քանի տարբեր դեղատներ՝ ստուգելու։

ԱԺ նախկին պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի ֆեյսբուքյան էջից

