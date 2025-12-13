13/12/2025

Արտառոց դեպք՝ Երևանում, հարազատ դուստրը 76-ամյա հորը դուրս է հանել սեփական տնից, և նա գիշերում է դրսում․ Լուսանկար

76-ամյա Վալերի Բարխուդարյանը հայտնվել է ծայրահեղ ծանր սոցիալական վիճակում։ Նրա խոսքով՝ աղջիկը նրան դուրս է հանել սեփական տնից, որտեղ ինքը ապրում էր շուրջ 35 տարի, ինչի հետևանքով տարեց տղամարդը արդեն հինգ օր է՝ գիշերում է դրսում։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, մի քանի օր նա անցկացրել է կոշկակարի փոքրիկ բուդկայում՝ փորձելով պաշտպանվել ցրտից։ Վալերի Բարխուդարյանը ունի հենաշարժողական խնդիրներ, վերջերս ենթարկվել է վիրահատության և նրա առողջական վիճակը թույլ չի տալիս երկար ժամանակ մնալ բաց երկնքի տակ։

Տարեց տղամարդը նշում է, որ ցանկանում տեղափոխվել խնամքի հաստատություն կամ ապրել այլ վայրում, միայն թե ունենա տաք անկողին և անվտանգ պայմաններ, որպեսզի ապաքինվի։

Մահապարտների կանանց խորհրդի նախագահը նշեց, որ իրենք խոր ցավ են ապրում, տեսնելով տղամարդու հետ կատարվող դեպքերը և դիմում են ՀՀ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, որպեսզի այս հարցը լուծում ստանա։

