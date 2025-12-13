«Գազարի և մտրակի» մոտեցումը` ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի հարաբերություններում. Կարգավորման – ապակարգավորման պայքարը

Ընկերությունները նշում են, որ ԵՄ-ի ապակարգավորման ջանքերը բավարար չեն Թրամփի «մտրակի և գազարի» ռազմավարության դեմ, որը համատեղում է ԱՄՆ-ի առատաձեռն հարկային խթանները ԵՄ-ից ներմուծման վրա 15% պատժիչ սակագնի հետ։
Մինչ 2025 թվականի վարագույրը իջնում է, Բրյուսելում քաղաքականության մշակողները դեռևս վճռականորեն չեն հակազդել երկու հիմնական զարգացումների բացասական տնտեսական հետևանքներին՝ այս ամռանը Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների միջև կնքված առևտրային համաձայնագրին և նախագահ Թրամփի այսպես կոչված «Մեծ գեղեցիկ օրինագծին», որը ներքին օրենսդրության հսկա մասշտաբի մասշտաբ է, որն ունի համաշխարհային տնտեսական հետևանքներ։
ԵՄ-ի դանդաղ առաջընթացը հարաբերական գործարար պայմանների բարելավման ուղղությամբ նման անկայուն պահին հիասթափեցրել է ներդրողներին և նրանց հայացքը այլուր է նետել։
Ըստ արդյունաբերության եվրոպական կլոր սեղանի կողմից այս շաբաթ հրապարակված զեկույցի՝ դաշինքի արդյունաբերական հսկաների ղեկավարները «անհանգստացած են Դրագիի և Լետտայի համարձակ բարեփոխումների իրականացման անհրաժեշտության բացակայության պատճառով, որոնք ուղղված են Եվրոպայում ներդրումներ կատարելու գործարար հիմնավորվածությունը վերականգնելուն»։
Զեկույցում նաև նշվում է հոկտեմբերին գործադիր տնօրենների շրջանում անցկացված հարցման մասին, որը ցույց է տալիս, որ միայն 55%-ն է ակնկալում հետևել իրենց ներդրումային ծրագրերին։
Ավելի վատն այն է, որ ընդամենը 8%-ը մտադիր է Եվրոպայում ավելի շատ ներդրումներ կատարել, քան նախատեսել էր վեց ամիս առաջ, ի տարբերություն այն 38%-ի, ովքեր կամ կներդնեն ավելի քիչ, քան նախկինում նախատեսված էր, կամ կհետաձգեն որոշումները։
Եվ ամենաակնառու է, որ ԱՄՆ-ն այժմ ավելի շատ ներդրումներ է ներգրավում, քան հարցվածների 45%-ը նախապես նախատեսել էր։
«Գազարի և մտրակի» մոտեցումը
Թրամփի վարչակազմի մատակարարման կողմի տնտեսագիտության և պրոտեկցիոնիզմի համադրությունը ԱՄՆ մաքսատուրքերից խուսափելու անհրաժեշտությունը վերածել է օտարերկրյա ընկերությունների և միջազգային ընկերությունների համար հսկայական ֆինանսական խթանի՝ ուղղակիորեն Միացյալ Նահանգներում ներդրումներ կատարելու համար։
«Մեծ գեղեցիկ» օրինագիծը, որը Թրամփը ստորագրել է հուլիսին, ձևակերպել է հսկայական հարկային արտոնություններ և արդյունավետորեն երաշխավորել խթաններ՝ ներդրումները Ատլանտյան օվկիանոսից այն կողմ տեղափոխելու համար։
Մասնավորապես՝ նոր մեքենաների և գործարանների համար 100% բոնուսային ամորտիզացիա, ինչպես նաև ներքին հետազոտությունների և զարգացման (ՀԶ) ծախսերի 100% անհապաղ ծախսեր, որոնք մեղմացնում են արտադրությունը և նորարարությունը ԱՄՆ տեղափոխելու ծախսերը։
Ընկերությունները մինչև 2026 թվականի հունվարի 1-ը ժամանակ ունեն իրենց որոշումները վերջնականապես կայացնելու և 2025 թվականին ներդրված կապիտալի համար հետադարձ օգուտներ ստանալու համար, սակայն պայմանները նույնը կմնան հաջորդ տարի։
ԵՄ-ի մրցունակության աճող անկարողությունը սրելու համար նույն ամսին կնքվեց ԵՄ-ԱՄՆ խիստ քննադատված առևտրային համաձայնագիրը։ Համաձայնագիրը թուլացրեց 2025 թվականի տրանսատլանտյան առևտրային պատերազմը, բայց այն 15% սակագին սահմանեց ԵՄ-ի ԱՄՆ արդյունաբերական արտահանման մեծ մասի վրա՝ ազատելով մաքսատուրքերից ԵՄ շուկա ուղարկվող ԱՄՆ-ում արտադրված ապրանքների մեծ մասի համար։
Բացի այդ, ԵՄ-ն պարտավորվեց մինչև նախագահ Թրամփի լիազորությունների ավարտը ծախսել ավելի քան 640 միլիարդ եվրո ԱՄՆ էներգետիկայի մեջ, ներդնել ավելի քան 500 միլիարդ եվրո ԱՄՆ տնտեսությունում և գնել մոտ 35 միլիարդ եվրո արժողությամբ ԱՄՆ-ում արտադրված արհեստական ինտելեկտի չիպեր։ Մինչդեռ, Միացյալ Նահանգները նմանատիպ խոստումներ չտվեցին։
Ինչ վերաբերում է կորպորացիաներին, ընտրությունը պարզ դարձավ. տեղափոխել ներդրումները ԱՄՆ, խուսափել մաքսատուրքից և պահանջել հսկայական հարկային զեղչեր։
Նորարարական բացը թվերով
Հետազոտությունների և զարգացման հոսքը Եվրոպայի ապագա մրցունակության համար ամենակարևոր սպառնալիքն է, քանի որ Թրամփի վարչակազմի նոր խթանները հիմնական նորարարությունները քաշում են դեպի ԱՄՆ։
Առավել նորարարական ոլորտներում, ինչպիսիք են արհեստական բանականությունը և առողջապահության ոլորտները, 2025 թվականի թվերն արդեն ցույց են տալիս ԵՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև եղած անդունդը։
Այս տարվա առաջին երեք եռամսյակներում ԱՄՆ արհեստական բանականության ընկերություններում հոսող մասնավոր ներդրումները գերազանցել են 100 միլիարդ եվրոն, ընդ որում՝ ԱՄՆ-ն ստացել է արհեստական բանականության համաշխարհային ֆինանսավորման ավելի քան 80%-ը։ Ի տարբերություն դրա, ամբողջ ԵՄ-ն ներգրավել է ընդամենը մոտ 7 միլիարդ եվրո, ըստ լայնորեն կարդացվող «Արհեստական բանականության վիճակի մասին 2025» զեկույցի։
Այս լուրջ 15-ից 1 ֆինանսավորման դեֆիցիտը նշանակում է, որ տեխնոլոգիական ապագան կառուցվում և ընդլայնվում է հիմնականում ԵՄ-ից դուրս, ինչը ճանաչվել է Եվրախորհրդարանի կողմից։
Նմանապես, ԵՄ-ն նպատակ ունի մինչև 2030 թվականը կիսահաղորդիչների արտադրության ոլորտում հասնել 20% շուկայական մասնաբաժնի, ինչպես նշված է «Չիպերի մասին» օրենքում, սակայն փորձագետները նշում են, որ նման նպատակը քիչ հավանական է, քանի որ Եվրոպան տարեցտարի ոլորտի ամենադանդաղ աճողներից մեկն է։
Ավելին, ԵՄ-ն նույնիսկ հետ է մնում երիտասարդ օգտատերերի շրջանում արհեստական բանականության ներդրման հարցում, ըստ Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության նոր հարցման։
Ինչ վերաբերում է դեղագործական արդյունաբերությանը, գործադիր տնօրենները դեռևս ապրիլին խիստ նախազգուշացում ուղարկեցին նախագահ ֆոն դեր Լեյենին, որ «եթե Եվրոպան արագ, արմատական քաղաքականության փոփոխություններ չձեռնարկի, ապա դեղագործական հետազոտությունները, մշակումները և արտադրությունը, ամենայն հավանականությամբ, ավելի ու ավելի կուղղվեն դեպի ԱՄՆ»։
Հաջորդ շաբաթներին, այդ ժամանակ շարունակվող տրանսատլանտյան առևտրային պատերազմի վախից և եվրոպական կարգավորող դաշտի նկատմամբ հիասթափությունից մղված, շուկայական կապիտալիզացիայով Եվրոպայի երրորդ խոշորագույն ընկերությունը՝ շվեյցարական Roche-ն, հաջորդ հինգ տարիների ընթացքում ավելի քան 40 միլիարդ եվրո ներդրում կատարեց ԱՄՆ-ում։ Նմանապես, ֆրանսիական բազմազգ Sanofi-ն հայտարարեց 17 միլիարդ եվրոյի ներդրման մասին՝ ԱՄՆ-ում արտադրությունը մինչև 2030 թվականը ընդլայնելու համար։
Հուլիսին, երբ համաձայնեցվում էին Big Beautiful Bill-ը և ԵՄ-ԱՄՆ առևտրային համաձայնագիրը, բրիտանա-շվեդական AstraZeneca ընկերությունը նույնպես հայտարարեց հաջորդ հինգ տարիների ընթացքում ԱՄՆ-ում ավելի քան 40 միլիարդ եվրո ներդրումներ կատարելու մասին, այդ թվում՝ Վիրջինիա նահանգում քրոնիկ հիվանդությունների հետազոտական կենտրոնի կառուցումը, որը ընկերության մինչ օրս ամենամեծ ներդրումն է որևէ հաստատությունում։
Նոյեմբերին Սպիտակ տունը հայտարարեց երկու դեղագործական մրցակիցների՝ ամերիկյան Eli Lilly արտադրողի և դանիական Novo Nordisk կորպորացիայի միջև լայնածավալ համաձայնագրի մասին, որը հայտնի է 2-րդ տիպի շաքարախտի դեմ դեղատոմսային դեղամիջոց Ozempic-ի արտադրության առաջատարությամբ, որը նաև լայնորեն օգտագործվել է քաշի կորստի համար առանց դեղատոմսի։
Երկու ընկերությունները համաձայնության եկան ամերիկացիների համար մի քանի դեղամիջոցների գները նվազեցնելու ռազմավարության շուրջ և հայտարարեցին ԱՄՆ-ում նոր ներդրումների մասին, որի շրջանակներում Novo Nordisk-ը կհատկացնի մոտ 8.5 միլիարդ եվրո ԱՄՆ արտադրական հզորությունները ընդլայնելու համար։ Դրա դիմաց դանիական ընկերությունը, ի թիվս այլ արտոնությունների, կստանա երեք տարվա ազատում ԱՄՆ մաքսատուրքերից։
Ընդհանուր առմամբ, եվրոպական դեղագործական արդյունաբերությունը խոստացել է ավելի քան 100 միլիարդ եվրո միայն 2025 թվականին ԱՄՆ-ի ընդլայնման համար՝ բազմամյա պարտավորություններով։
Կարգավորման – ապակարգավորման պայքարը
ԱՄՆ-ի կողմից կիրառվող ճնշումը ակնհայտ է, քանի որ այս տարի Եվրոպական հանձնաժողովը անցում է կատարել ագրեսիվ ապակարգավորման օրակարգի։
Եվրոպական խորհրդի հարցմանը ի պատասխան՝ փետրվարից ի վեր ներկայացվել են վեց պարզեցման առաջարկներ, որոնք կոչվում են «համալիրներ», որոնք ներառում են էներգետիկա, ֆինանսներ, գյուղատնտեսություն, տեխնոլոգիա, պաշտպանություն և քիմիական նյութեր։
Հատկանշական է, որ այսպես կոչված թվային համալիրը ներդրվել է նոյեմբերին, և այն ներառում է արհեստական բանականության մասին օրենքի դրույթների հետաձգումներ և GDPR-ի փոփոխություններ։
Այս նախաձեռնությունները նպատակ ունեն արագորեն կրճատել բյուրոկրատական քաշքշուկները և նվազեցնել եվրոպական բիզնեսների բյուրոկրատական ծախսերը՝ փորձելով կանխել տաղանդների և կապիտալի արտահոսքը։ Այնուամենայնիվ, առաջարկվող միջոցառումները դեռևս ենթարկվում են օրենսդրական քննության, ինչպես նաև վարչական վերահսկողության և քաղաքական արձագանքի՝ ի թիվս այլոց, գաղտնիության և կլիմայի պաշտպանության պաշտպանների կողմից։
Միայն այս շաբաթ վերջապես համաձայնության եկան առաջին համալիրի վերաբերյալ, ինչը ևս մեկ նշան է այն բանի, որ ԵՄ-ն դեռևս հեռու է ԱՄՆ մաքսատուրքերը նվազագույնի հասցնելու կամ խուսափելու անհապաղ ֆինանսական վստահություն ապահովելուց՝ միաժամանակ հնարավորության դեպքում օգտվելով նախագահ Թրամփի քաղաքականությունից։
Թվերը բացահայտում են պարզ տնտեսական ճշմարտությունը. մինչ ԵՄ-ն քննարկում է կարգավորման մանր տառերով տարբերակը, նորարարության մեջ ներդրումներն արդեն վճռականորեն վերաբաշխվում են։
