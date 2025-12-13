13/12/2025

Զախարովան ինքն իրեն ամենահին մասնագիտության տեր է համարում

«Խոսքի մարդիկ» մրցանակաբաշխության ժամանակ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան պատմել է ԱԳՆ ղեկավար Սերգեյ Լավրովի՝ լրագրողական շրջանակներում հայտնի կատակի մասին, հաղորդում է ՏԱՍՍ-ը։

«Մենք [դիվանագետներս] հավակնում ենք ամենահին մասնագիտության, քանի որ, ինչպես ասում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, նույնիսկ այն բանին հասնելու համար, որի մասին հենց նոր մտածել ես, ևս պետք է կարողանալ բանակցել», – կատակել է դիվանագետը։

