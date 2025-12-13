13/12/2025

Զինծառայողը, պարզվում է, ինքնասպան է եղել

infomitk@gmail.com 13/12/2025 1 min read

Երեկ հայտնի դարձավ, որ բանակում հերթական մահվան դեպքն է եղել. Հայտնաբերվել էր զինծառայող Սմբատ Կիրակոսյանի դին։

Քննչական կոմիտեից հայտնում են, որ տեղի ունեցածը ինքնասպանություն է. «2025 թվականի դեկտեմբերի 12-ին զինծառայողի մահվան դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ:

Ըստ նախնական տվյալների՝ զինծառայողն իրեն ամրակցված զենքով կրակոց է արձակել գլխի շրջանում, ինչի հետևանքով մահացել է»։

