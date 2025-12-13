Զինծառայողը, պարզվում է, ինքնասպան է եղել

Երեկ հայտնի դարձավ, որ բանակում հերթական մահվան դեպքն է եղել. Հայտնաբերվել էր զինծառայող Սմբատ Կիրակոսյանի դին։
Քննչական կոմիտեից հայտնում են, որ տեղի ունեցածը ինքնասպանություն է. «2025 թվականի դեկտեմբերի 12-ին զինծառայողի մահվան դեպքի առթիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ:
Ըստ նախնական տվյալների՝ զինծառայողն իրեն ամրակցված զենքով կրակոց է արձակել գլխի շրջանում, ինչի հետևանքով մահացել է»։
