13/12/2025

Մկրտիչ սրբազանի կալանքը 2 ամսով երկարաձգվեց

infomitk@gmail.com 13/12/2025 1 min read

Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ սրբազանի կալանքը 2 ամսով երկարաձգվեց։

Որոշումը կայացրեց Կարեն Ֆարխոյանը։

Հիշեցնենք, որ Մկրտիչ սրբազանին մեղադրում են օրինական հավաքներին մասնակցությունը խոչընդոտելու կամ հարկադրելու, ինչպես նաեւ քվեարկության արդյունքների վրա ազդելու համար։

