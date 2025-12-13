13/12/2025

Սուրեն Պապիկյանն ու Աննա Վարդապետյանը՝ հյուսիսարևելյան սահմանագոտում․ Լուսանկարներ

ՊՆ-ից հաղորդագրություն են տարածել.

«Դեկտեմբերի 13-ին ՀՀ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, ՀՀ գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը և դատախազության ղեկավար կազմն այցելել են հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանագոտի։

Այցի ընթացքում ծանոթացել են ԶՈՒ պահպանության թիկունքային տեղամասերում ընթացող ինժեներական և ամրաշինական լայնածավալ աշխատանքներին»։

