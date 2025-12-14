14/12/2025

Բանավեճն ավարտվեց՝ Նիկոլն անձնատուր եղավ․ Լևոն Զուրաբյան

infomitk@gmail.com 14/12/2025 1 min read

ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը գրում է․

«Սեպտեմբերի 22-ին գրել էի Նիկոլին. «Հրապարակիր 2019 թվականի փաստաթուղթը և բանավեճի կարիք չի լինի, որովհետև հրապարակելու պահից քո բանավիճելու ցանկությունը կվերանա ի սպառ և ընդմիշտ»:

Էդպես էլ եղավ. Նիկոլը այլևս բանավիճել չի ցանկանում: Ավելին` իր ամբողջ պրոպագանդան այլևս լռում է 2019 թվականի խաղաղության պլանի մասին: Կարո՞ղ ա, իրենք էլ են հասկացել, ում հետ գործ ունեն»:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայ ժողովուրդը մերժել է Նիկոլի հակաեկեղեցական շարժումը, տիրադավները քծնում են, կհաղթենք կիսաթուրքերին

14/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հայաստան 2025․ իմ տեսանկյունը․ Վարդան Օսկանյան

13/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ում էլ են կարծում, որ արցախցիների վերադարձի հարցը կապված չէ արևմտյան Ադրբեջանի հետ

12/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տասնյակ հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույց են անցկացրել Բուդապեշտում՝ Հունգարիա. Լուսանկարներ

14/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն վերջապես կոշտ խաղ է սկսում. Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյեն. «Մեր այժմ կայացվող որոշումները կձևավորեն Եվրոպայի ապագան»

14/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես կարող է Եվրոպական խորհրդարանը դեռևս խափանել ԵՄ – Մերկոսուր համաձայնագիրը

14/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը կարող է «թուրքական փոխակերպման ենթարկվել», Հայաստանին պետք է զգուշանալ

14/12/2025 infomitk@gmail.com