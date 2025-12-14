Ի՞նչ կա այդտեղ․ քահանան ստրիպտիզ ակումբ գնալու մասին․ Լուսանկար

«Շրջիկ քահանա» անունը ստացած Մկրտիչ Մուշադյանը վստահեցրել է, թե ստրիպտիզ ակումբ չի գնացել։
«Մասնակցել եմ խնջույքի, ի՞նչ կա այդտեղ, ստրիպ ակումբ չի եղել, ռեստորան է եղել»,- ասել է նա՝ ԶԼՄ-ներից մեկի հարցմանն ի պատասխան։
Նշենք, որ համացվանցում մի տեսանյութ էր տարածվել, որտեղ քահանան ստրիպ ակումբում հյուրասիրվում է։
