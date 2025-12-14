ՊԻԴՌոսի մոտ թրքամետ քարոզչություն անող Միրզախանյան Էդիկը մտածելով մեր անվտանգության մասին շնորհակալություն է հայտնում աղանդավոր Նիկոլից, որ բարձրաձայնել և անդրադարձել է մեր եկեղեցու ներքին խնդիրներին…
Այ’ տղա Էդիկ, նույն Նիկոլը իր թերթում քո մասին գրում էր, որ գող ես և մսխել ես վրացահայոց թեմին նվիրաբերված գումարները…Ճի՞շտ էր ասում…
Ի դեպ, կուսակրոնությունիցդ հարցնեմ… Ճի՞շտ է, որ լուսանկարում պատկերվածները կինդ ու տղադ են, որի հայրանունը վերջերս ես փոխել…
Ճի՞շտ է, որ Վրաստանից «աքսորվել” ես Մերձբալթիկա հոգևորականի կնոջ հետ սեռական կապ ունենալու և դրա արդյունքում բարձրացված սկանդալի պատճատով…
Ճի՞շտ է, որ սիրուհիներիցդ մեկի լակոտին էլ քաղաքագետ էիր փորձում «դարձնել» Հայաստանում, ով հիմա սկտիվ աջակցում է Նիկոլի հակաեկեղեցական քաղաքականությանը…
Ճի՞շտ է, որ եղբայրդ` «կարտոլ» Նորիկն է աղաչել գեներալ Մանվելին, որ քո նմանի հանար միջնորդի Վեհափառին, որ կարգալույծ չանեն վրացական արկածներիցդ հետո…
Էդի’կ, դու անամոթի մեկն ես… Եթե ամոթ ունենայիր գոնե կպապանձվեիր ու ՀԱԵ֊ի խնդիրներից չէիր խոսի, քանի որ մեր եկեղեցու ամենամեծ խնդիրներից մեկը դու ես ու քո նման ևս մի քանիսը…
Քաղաքագետ Գագիկ Համբարյան
Բաց մի թողեք
էշ նստելը մի այիբ է, իջնելը` երկու…
