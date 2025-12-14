15/12/2025

Շենացնող ու միավորող Սամվել Կարապետյան VS քանդող ու պառակտող Նիկոլ. ով ինչպես է սիրում հայրենիքը. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 14/12/2025 1 min read

Շենացնող ու միավորող Սամվել Կարապետյան VS քանդող ու պառակտող Նիկոլ. ով ինչպես է սիրում հայրենիքը.

 

Բաց մի թողեք

1 min read

Հոգևորականներ, ովքեր «զբաղվել են քաղաքականությամբ»

15/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ կա այդտեղ․ քահանան ստրիպտիզ ակումբ գնալու մասին․ Լուսանկար

14/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեկտեմբերի 15-ի աստղագուշակ․ Անկախ ձեր նպատակներից, պատրաստ եղեք համառորեն հասնել դրանց

14/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեուտա՝ դարպաս դեպի Եվրոպա․ երիտասարդ միգրանտները ծովով են անցնում՝ Եվրոպա հասնելու համար․ Լուսանկարներ, Տեսանյութ

15/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ես չեմ կառչում աթոռից, մենք պատրաստ ենք ընտրություններ անցկացնել, եթե անվտանգային իրավիճակը թույլ տա. Զելենսկի

15/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քիմ Քարդաշյանն ընդգրկվել է Forbes USA-ի՝ աշխարհի 100 ամենաազդեցիկ կանանց ցանկում. Լուսանկար

15/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ամերիկյան խաղաղության դարաշրջանը Եվրոպայի եւ Գերմանիայի համար ավարտվել է». Մերց

15/12/2025 infomitk@gmail.com