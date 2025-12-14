Սրբապղծություն՝ Նուբարաշենում․ մայրը, այցելելով 32-ամյա դստեր շիրիմին, հայտնաբերել է, որ գերեզմանից հափշտակել են սև գրանիտե ծաղկամանները

Դեկտեմբերի 13-ին, սրբապղծություն է տեղի ունեցել Երևանում։
Մայրը հերթական անգամ այցելել է իր 32-ամյա աղջկա շիրիմին, որը գտնվում է Նուբարաշեն վարչական շրջանում և անակնկալի է եկել։ Պարզվել է, որ անհայտ անձը կամ անձինք գողացել են շիրմաքարի մոտ տեղադրված սև գրանիտե ծաղկամանները։
Դեպքի մասին տեղեկանում են ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Նուբարաշենի բաժնում, ապա դեպքի վայր է ժամանում օպերատիվ խումբը՝ բաժնի պետ Կարեն Հովհաննիսյանի գլխավորությամբ։
Դեպքի փաստով ոստիկանության Նուբարաշենի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժին, որտեղ գողության փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Արդյոք ստահակը կամ ստահակները կհայտնաբերվեն, թե ոչ, պարզ չէ և այդ ամենը կախված է, թե ինչ մոտեցում կցուցաբերվի ոստիկանության Նուբարաշենի բաժնի ծառայողների կողմից։
