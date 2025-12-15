15/12/2025

ԱԱԾ փոխտնօրենը՝ Կաթողիկոսի հանդեպ կատարվողի մասին․ Լուսանկար

Ազգային անվտանգության ծառայությունը գործում է բացառապես իր լիազորությունների և օրենքով սահմանված շրջանակների մեջ։

Այս մասին Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում նշեց ԱԱԾ փոխտնօրեն Եսաի Մկրտչյանը՝ պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանում կա անձ, որը մշտական կերպով տեղեկատվություն է փոխանցում օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների՝ անկախ նրանց պաշտոնական աստիճանից։

Մկրտչյանը ընդգծեց, որ ծառայությունը իրականացնում է իր աշխատանքը օրենքի պահանջներին համապատասխան և չի շեղվում սահմանված գործառույթներից։

Միևնույն ժամանակ նա խուսափեց մեկնաբանել այլ թեմաներ՝ մասնավորապես անդրադառնալով հարցին, թե պատարագի ընթացքում Կաթողիկոսի անվան բացակայությունը կարող է արդյոք կապված լինել ԱԱԾ լիազորությունների հետ։ Նրա խոսքով՝ նպատակահարմար է քննարկել միայն այն հարցերը, որոնք վերաբերում են ներկայում շրջանառվող օրինագծերին։

