ԱԱԾ փոխտնօրենը՝ Կաթողիկոսի հանդեպ կատարվողի մասին․ Լուսանկար

Ազգային անվտանգության ծառայությունը գործում է բացառապես իր լիազորությունների և օրենքով սահմանված շրջանակների մեջ։
Այս մասին Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում նշեց ԱԱԾ փոխտնօրեն Եսաի Մկրտչյանը՝ պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանում կա անձ, որը մշտական կերպով տեղեկատվություն է փոխանցում օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչների՝ անկախ նրանց պաշտոնական աստիճանից։
Մկրտչյանը ընդգծեց, որ ծառայությունը իրականացնում է իր աշխատանքը օրենքի պահանջներին համապատասխան և չի շեղվում սահմանված գործառույթներից։
Միևնույն ժամանակ նա խուսափեց մեկնաբանել այլ թեմաներ՝ մասնավորապես անդրադառնալով հարցին, թե պատարագի ընթացքում Կաթողիկոսի անվան բացակայությունը կարող է արդյոք կապված լինել ԱԱԾ լիազորությունների հետ։ Նրա խոսքով՝ նպատակահարմար է քննարկել միայն այն հարցերը, որոնք վերաբերում են ներկայում շրջանառվող օրինագծերին։
Բաց մի թողեք
Նախաձեռնում ենք Վրթանեսին Արցախի թեմի առաջնորդի պարտականություններից ազատելու գործընթաց
ԵՄ-ն կարող է օգնել Հայաստանին առաջիկա ընտրություններին ընդառաջ՝ արտաքին միջամտությունը կանխելու հարցում
Հրապարակում միջոցառման ընթացքում արձանագրվել են երեխաների և ծնողների միմյանցից առանձնացման դեպքեր, պայուսակներ