15/12/2025

Հրաշք ամպեր՝ Ամասիա գյուղում. Սուրենյանը լուսանկար է հրապարակել

infomitk@gmail.com 15/12/2025 1 min read

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը հրապարակել է գեղեցիկ ամպերի լուսանկար իր ֆեյսբուքյան էջում և մեկնաբանել.

«Հրաշք ամպեր (շերտակույտավոր ոսպնյակաձև) Շիրակի մարզի Ամասիա գյուղում»։

