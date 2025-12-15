Հրաշք ամպեր՝ Ամասիա գյուղում. Սուրենյանը լուսանկար է հրապարակել

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը հրապարակել է գեղեցիկ ամպերի լուսանկար իր ֆեյսբուքյան էջում և մեկնաբանել.
«Հրաշք ամպեր (շերտակույտավոր ոսպնյակաձև) Շիրակի մարզի Ամասիա գյուղում»։
