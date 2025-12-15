Փարիզում ներկայացրել եմ Փաշինյանի վարչակազմի կողմից եկեղեցուն և ընդդիմությանը վերագրվող կեղծ մեղադրանքները

Փարիզում մի շարք հանդիպումներ եմ ունեցել, որոնց գլխավոր նպատակն էր միջազգային հանրությանը ներկայացնել Փաշինյանի վարչակազմի կողմից եկեղեցուն և ընդդիմությանը վերագրվող կեղծ մեղադրանքները:
Այս մասին գրել է աշխարհահռչակ իրավաբան և միջազգային մարդու իրավունքների պաշտպան Ռոբերտ Ամստերդամը. «Նախորդ շաբաթ Փարիզում մի շարք հանդիպումներ եմ ունեցել, որոնց գլխավոր նպատակն էր միջազգային հանրությանը ներկայացնել և բացահայտել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վարչակազմի կողմից Հայ Առաքելական Եկեղեցուն և քաղաքական ընդդիմությանը վերագրվող անհիմն և կեղծ մեղադրանքները»:
