Սեուտա՝ դարպաս դեպի Եվրոպա․ երիտասարդ միգրանտները ծովով են անցնում՝ Եվրոպա հասնելու համար․ Լուսանկարներ, Տեսանյութ

Միգրացիոն ալիքի առաջնագծում գտնվող Սեուտան՝ Հյուսիսային Աֆրիկայի իսպանական էքսկլավը, շարունակում է տեսնել ամեն տարի հազարավոր մարդկանց ժամանումը։
Քանի որ ցամաքային սահմանը այդքան խիստ պահպանվում է և գործնականում փակ է, ամենաերիտասարդներից շատերը փորձում են անցնել ծովով՝ մտնելով Ջիբրալթարի նեղուցի վտանգավոր հոսանքները։
Կեսօր է, Սեուտայի վերևում գտնվող բլուրներում հազվադեպ ամպամած օր։ Մոտ 60 միգրանտ համբերատար սպասում է «Լունա Բլանկա» սոցիալական ճաշարանի դիմաց, որը ՀԿ է, որը կերակրում է հարյուրավոր մարդկանց այս փոքրիկ իսպանական էքսկլավում։
Ոմանց համար դա ամենօրյա կանգառ է. տաք կերակուր ստանալու, ծանոթ դեմքեր տեսնելու և շփվելու վայր։ Նրանց մեծ մասը վերջին երկու տարիների ընթացքում ժամանել է Սահարայի ենթասահարյան Աֆրիկայից կամ հարևան Մարոկկոյից։
Նրանց թվում են Ադամը և Անասը՝ երկու 18-ամյա մարոկկացիներ, ովքեր այսօր այստեղ չեն ուտելու. նրանք եկել էին օրվա պաելյան մատուցելու Նիհադի՝ Սեուտայից 32-ամյա խոհարարի հետ միասին։
Ադամը և Անասը եղբայրների նման են։ Նրանք միմյանց ծաղրում են ինչպես միասին մեծացած երեխաներ։ Իրականում նրանք հանդիպել են միայն անցյալ տարի Սեուտայի անչափահասների ընդունման կենտրոնում, որտեղ երկուսն էլ տեղավորվել են Իսպանիայի տարածք ժամանելուց հետո։
Նրանք հստակ հիշում են այն օրը, երբ լողալով հատեցին սահմանը՝ դիմակայելով մառախուղին և հեղեղատարափ անձրևին։ «Ես պետք է մեկ այլ տղայի հետ գնայի, բայց նա վախեցավ, ուստի ես մենակ գնացի», – ասում է Ադամը։
«Ես երկու օր մնացի մոտակա տանը՝ ստուգելով եղանակի հավելվածները՝ ծովը վերահսկելու համար։ Երբ տեսա, որ մակընթացություն է, և որ մարոկկացի պահակները չեն կարողանա հասնել ինձ, ես գնացի։ Միայն հայրս և մի ընկեր գիտեին, նրանք երկուսն էլ աղոթում էին ինձ համար»։
Ադամը լողաց երկու ժամ, Անասը՝ գրեթե վեց։ «Ես մի քանի անգամ իջա ափ՝ առանց երբևէ դուրս գալու», – հիշում է Անասը։ «Եվ առաջին անգամ, երբ վերջապես նետվեցի, այն աշխատեց։ Ես երկրորդ անգամ չէի փորձի»։
Սեուտա՝ դարպաս դեպի Եվրոպա
Երկու ընկերները այն 28 միգրանտների թվում են, որոնք կարողացան ծովով հասնել Սեուտա 2024 թվականին։ Սակայն անցումը հաճախ ավարտվում է ողբերգությամբ։ «Շատ մարմիններ են դուրս գալիս այստեղ», – ասում է Նիհադը՝ նայելով դեպի իր տանից բացվող լողափը։
«Գուցե մարդկանց մեծ մասը երբեք չի հասնում ափ։ Ընտանիքները հաճախ գալիս են իրենց սիրելիների մարմինները փնտրելու։ Սա սյուրռեալիստական է, բայց սա այսօրվա իրականությունն է»։ 2025 թվականին առնվազն 30 միգրանտ մահացել է Սեուտա հասնելու փորձի ժամանակ։
Իր հեռախոսով Նիհադը թերթում է զանգվածային ժամանումների տասնյակ տեսանյութեր։ Ամենամեծը թվագրվում է 2021 թվականին, երբ ընդամենը երկու օրվա ընթացքում ավելի քան 8000 մարդ հատել է սահմանը։
Այդ ժամանակվանից ի վեր թվերը նվազել են. Իսպանիայի ներքին գործերի նախարարության տվյալներով՝ այս տարի մոտ 3200 անօրինական մուտք է գրանցվել, համեմատած 2015 թվականի ավելի քան 11600-ի հետ՝ միգրացիոն ճգնաժամի գագաթնակետին։
Սակայն Սեուտան, որը մի փոքր պակաս քան 19 կմ² տարածք ունի, մնում է չափազանց փոքր՝ նման թվերին դիմակայելու համար։ Թե՛ անչափահասների, թե՛ մեծահասակների ընդունման կենտրոնները լիքն են, ինչի պատճառով տասնյակ միգրանտներ քնում են փողոցներում կամ նավահանգստի մոտ՝ դիտելով, թե ինչպես են լաստանավերը մեկնում դեպի այն, ինչը, նրանց կարծիքով, իրենց ապագան կլինի՝ Եվրոպա։
Ադամն ու Անասը կիսում են այդ երազանքը։ «Ես սպասում եմ թղթերիս, որպեսզի կարողանամ հասնել մայրցամաք։ Ես ուզում եմ աշխատել, մի փոքր շարունակել ուսումս և փրկել ընտանիքս։ Դրանից հետո ես կցանկանայի գնալ Գերմանիա», – ասում է Անասը՝ նայելով հեռուն։
Ադամը գլխով է անում. «Իմ երազանքն է, եթե ստանամ թղթերս, նախ գնալ Իսպանիա, մնալ երկու տարի, բավականաչափ երկար, որպեսզի կայունություն գտնեմ։ Եվ Աստծո կամքով, հետո գնալ Նիդեռլանդներ»։
«Դու հիմա դա կասես, չգիտես, թե որքան ցուրտ է այնտեղ», – քնքշորեն ծիծաղում է Նիհադը։ Նա խոստացել է հոգ տանել նրանց մասին մինչև նրանց մեկնելու օրը։
