Սուրեն Պապիկյանը որդի է ունեցել` կկոչեն Ռաֆայել

Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը որդի է ունեցել։ Ինչպես գրել է նախարարը իր սոցցանցում, որդուն կկոչեն Ռաֆայել։
«Սիրելի՛ ընկերներ, հարազատներ և բարեկամներ, մեծ ուրախությամբ հայտնում եմ, որ լույս աշխարհ եկավ որդիս՝ Ռաֆայել Սուրենի Պապիկյանը:
Բարով ես ծնվել, տղա՛ս:
Թող բոլոր երեխաներն անհոգ և երջանիկ մանկություն ունենան»,- գրել է նա:
Նշենք, որ Պապիկյանը մեկ դուստր ունի։
