Տիգրան Ավինյանը հողի գող է․ Արթուր Չախոյան

Հանրային գործիչ Արթուր Չախոյանը հաղորդում է ներկայացրել Երևանի քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի դեմ։
«Ավինյանը հայտարարել է, որ փողի գողը գող է, հողի գողը գող չէ, հրապարակային հայտարարում եմ՝ իր հայտարարության և անգործության համար Տիգրան Ավինյանը հողի գող է»,- նշել է նա:
