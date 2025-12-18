The Rolling Stones-ի սրտի զարկը հաճախ համեմատել են շարժիչի հետ, և այդ շարժիչի մետաղական, անխոնջ մասը Քիթ Ռիչարդսն է. Տեսանյութեր

Այսօր բրիտանացի ռոք-երաժիշտ, լեգենդար Ռոլինգ Սթոունզ խմբի կիթառահար և երգերի հեղինակ Քիթ Ռիչարդսի ծննդյան օրն է, նա դառնում է 82 տարեկան։ Ահա նրա քարի պես կոփված ժամանակը։
Քիթ Ռիչարդսը ոչ միայն երաժիշտ է, այլ ժամանակի մեջ մնացած հնչյուն։ Նրա կիթառի առաջին ակորդը հիշեցնում է հին փողոցի քարերը՝ մաշված, բայց ամուր, որոնց վրայով անցել են սերունդներ։ Նա բեմ է դուրս գալիս այնպես, ասես աշխարհը վաղուց ճանաչում է իրեն, և ինքն այլևս ոչինչ ապացուցելու կարիք չունի։
Ռիչարդսի դեմքը քարտեզ է՝ գծված գիշերներով, ծխով, ճանապարհներով ու մեղեդիներով։ Ամեն կնճիռ պատմություն է, ամեն ժպիտ՝ մի փոքրիկ ծաղրանք ճակատագրի հանդեպ։ Նրա երաժշտության մեջ կա անհնազանդություն, բայց նաև խոր հավատարմություն՝ ռոքնռոլին որպես կյանքի ձևի։ Նա երբեք չի փորձել լինել մաքուր կամ կատարյալ. նրա ուժը հենց անկատարության մեջ է։
The Rolling Stones-ի սրտի զարկը հաճախ համեմատել են շարժիչի հետ, և այդ շարժիչի մետաղական, անխոնջ մասը Քիթ Ռիչարդսն է։ Նրա ռիթմ կիթառը չի ճչում, այլ քայլում է՝ ծանր, վստահ, անսասան։ Այն հիշեցնում է հին բլյուզի շունչը, որ խառնվել է քաղաքի աղմուկին ու դարձել հավերժական։
Քիթը ապրում է այնպես, ինչպես շատերը միայն երազում են՝ վտանգի եզրին, բայց միշտ երաժշտության մեջ։ Եվ երբ նրան հարցնում են գաղտնիքը, նա կարծես ժպտում է՝ ասելով, որ գաղտնիք չկա. կա միայն հավատարմություն սեփական ձայնին։
Այդ պատճառով էլ նա այսօր չի պատկանում միայն անցյալին. նա շարունակվում է ամեն ակորդի մեջ, որ հնչում է բեմում կամ հին ձայնասկավառակից։
Քիթ Ռիչարդսը ռոք երաժշտության ապացույցն է, որ ժամանակը կարող է անցնել, բայց ոգին՝ ոչ։
Տեսանյութերը՝ այդ թվում բոլորովին թարմ…
Բաց մի թողեք
Կհնչի համաշխարհային երաժշտության ամենահզոր ու հուզիչ ստեղծագործություններից մեկը՝ Բեռլիոզի «Ռեքվիեմ»-ը. Լուսանկար
Նա այն դերասանուհիներից էր, որոնց աչքերում պատմություններ են ապրում դեռ խոսքից առաջ․ Մելինե Համամջյանի ծննդյան օրն է․ Լուսանկարներ
Կյանքի լարվածության, հավատի և անարդարության մասին․ Երևանի Ստանիսլավսկու թատրոնում «Յամա» նեկայացման պրեմիերան․ Լուսանկարներ