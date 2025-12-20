Շատ պուտիններ կան․ Զելենսկի

Լեհ լրագրողների հետ հարցազրույցում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հիշեցրել է Պուտինի մամուլի ասուլիսը՝ երեկ կայացած տարեվերջյան ամփոփիչ «Ուղիղ գիծը»։
Մասնավորապես, Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ կան «շատ Պուտիններ կան»։
«Մեկը խոսում է ամերիկացիների հետ, մյուսը ելույթներ է ունենում, իսկ երրորդը զբաղվում է այլ բանով», – ասել է Զելենսկին։
Հիշեցնենք, երեկվա հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի նախագահը պնդեց, որ բոլոր ուկրաինացիները, նույնիսկ ժամանակավորապես օկուպացված շրջաններից, պետք է մասնակցեն ուկրաինական ընտրություններին։
Զելենսկին նշել է, որ նույնիսկ Պուտինն ինքը այդ տարածքներն անվանել է «օկուպացված»։
Նրա խոսքով, ոչ մի երկիր կամ այլ պետության ղեկավար իրավունք չունի բանակցել Ռուսաստանի հետ իր երկրի անունից։
Զելենկսին ընդգծել է՝ Կրեմլի հետ ցանկացած քննարկում հնարավոր է միայն համաձայնեցված գործողությունների պլանով և բացառապես ուժի դիրքերից։
