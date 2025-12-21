Եվրոպան պատրաստվում է խստացնել Վրաստանի նկատմամբ ճնշումները

Եվրամիությունը ամենայն հավանականությամբ, առաջիկայում կխստացնի Վրաստանի նկատմամբ ճնշումը։
Մասնավորապես, Եվրահանձնաժողովը դիտարկում է Վրաստանի հետ երթեւեկի առանց վիզային ռեժիմի կասեցման հարցը։ Նման որոշում Բրյուսելում կկայացնեն, եթե Թբիլիսին չկատարի Բրյուսելի ցուցումները։
Եվրոպայում կարծում են, որ Վրաստանի իշխանությունները չեն կատարել ԵՄ պահանջները՝ ժողովրդավարական նորմերի պահպանման առումով, որը պայման էր 17 թվականից գործող առանց վիզային ռեժիմի երթեւեկի համար։
Այս մասին տեղեկանում ենք Եվրահանձնաժողովի հրապարակած զեկույցից։ Եվրամիությունը հիշեցնենք, որ պահանջում է Եվրաստանից ազատ արձակել ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի՝ բանտարկված ղեկավարներին, չեղարկել «խտրականության մասին օրենքները», վիզային ռեժիմ սահմանել բոլոր այն երկրների քաղաքացիների համար, որոնց հետ ԵՄ-ն առանց վիզային ռեժիմի երթեւեկ չունի։
Բաց մի թողեք
Ինձ համար միևնույն է, թե ինչ տեսք ունի կինը. Թրամփ
Օդեսայում` Ուկրաինայի վրա, Ռուսաստանի վերջին հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է ութի
Ելիսեյան պալատի աշխատակիցը կասկածվում է նստավայրից ճենապակի գողանալու մեջ. Լուսանկար