Ըստ կենդանակերպի նշանի՝ ինչ նվիրել

Երբեմն ամենակարևոր բաները չեն կարող դրվել տոնածառի տակ։

Իսկական նվերը ժապավենով տուփ չէ, այլ զգացողություն՝ լսված, ընտրված, սիրված և իսկապես ընդունված լինելը։ Հատկապես Սուրբ Ծննդյան տոներին, երբ դուք ցանկանում եք ոչ այնքան անակնկալներ, որքան ջերմություն և վստահություն, որ միայնակ չեք։

Յուրաքանչյուր կին ունի իր «գաղտնի» նվերը, որի մասին հազվադեպ է խոսում։ Աստղագուշակությունը օգնում է ձեզ բացահայտել այն՝ հիմնվելով ձեր կենդանակերպի նշանի վրա։

Խոյ՝ ուշադրություն, անշտապ և ֆոնային

Խոյ կինը ապրում է շարժման և գաղափարների մեջ, բայց ամենից շատ նա գնահատում է այն պահերը, երբ ինչ-որ մեկը կանգ է առնում իր համար։
Նրա համար կարևոր է զգալ. դուք այստեղ եք, լսում եք, ներգրավված եք։ Ոչ թե պատահական՝ իսկապես։

Ցուլ՝ հավատարմություն և «երկար ժամանակ ինձ հետ լինելու» զգացում

Ցուլը սիրում է խորը և լրջորեն։
Նրա սիրտը բացվում է, երբ նա վստահ է, որ իրեն չեն լքի դժվարության առաջին իսկ նշանով։ Լավագույն նվերը հանգիստ, հուսալի սերն է՝ առանց խաղերի կամ կասկածների։

Երկվորյակներ – Զրույցներ, որոնցում դուք իսկական եք

Նա սիրահարվում է մտքերին, երկխոսությանը և անկեղծությանը։
Երկվորյակների համար անգին են այն զրույցները, որտեղ դուք դեր չեք խաղում, այլ ցույց եք տալիս ձեզ այնպիսին, ինչպիսին իրականում կաք։

Խեցգետին – Զգացմունքային անվտանգություն

Խեցգետին կինը ամբողջությամբ նվիրվում է իրեն։

Նա ակնկալում է ոչ թե մեծ խոստումներ, այլ լուռ վստահություն. «Ես ձեզ հետ եմ, չեմ հեռանում»։ Այս զգացողությունն ավելի կարևոր է նրա համար, քան ցանկացած խոսք։

Առյուծ – Ճանաչում և անկեղծ երախտագիտություն

Առյուծ կինը ծաղկում է, երբ նրան գնահատում են։
Նրա համար կարևոր է իմանալ, որ իր ջանքերը նկատվում են, և իր սերը չի ընդունվում որպես ինքնըստինքյան տրված։ Գնահատանքի խոսքերը նրա համար իսկական նվեր են։

Կույս – Հոգատար գործողություն

Կույսը հաճախ չափազանց շատ բան է ստանձնում։
Ամենաարժեքավոր ժեստը չխնդրված օգնությունն է, անվերապահ աջակցությունը և բեռը կիսելու պատրաստակամությունը։ Նույնիսկ եթե նա հրաժարվի, նա կհիշի ձեր ուշադրությունը։

Կշեռք – Համբերություն և ընդունում

Կշեռք կինը ձգտում է հարմարավետ և ճիշտ լինել։ Նրա համար կարևոր է սիրված զգալ ոչ թե իր ջանքերի, այլ պարզապես այն պատճառով, որ սիրված է։ Նրա շուրջ համբերությունն ու հանգստությունը սիրո լավագույն նշանն են։

Կարիճ – Անկեղծ զգացմունքներ

Կարիճը խորապես զգում է ամեն ինչ։
Նա իր զուգընկերոջից ակնկալում է անկեղծություն, այլ ոչ թե զսպվածություն։ Երբ դուք բացվում եք հուզականորեն, նա զգում է իսկական մտերմություն։

Աղեղնավոր – Կյանքի և ազատության զգացում

Նրան թանկարժեք նվերներ պետք չեն։
Աղեղնավորը գնահատում է այն մարդու հետ լինելը, ով կյանքը դարձնում է հետաքրքիր, հեշտ և կենսուրախ։ Համատեղ ծրագրերն ու ինքնաբուխ գաղափարները նրա համար լավագույն անակնկալներն են։

Այծեղջյուր – Կենտրոնացում և լրջություն

Այծեղջյուրը գնահատում է ժամանակը և ուշադրությունը։
Նա ցանկանում է տեսնել, որ հարաբերությունները ձեզ համար առաջնահերթություն են։ Երբ դուք ուշադիր լսում եք և մտածում համատեղ ապագայի մասին, նա իրեն սիրված է զգում։

Ջրհոս – Փոխադարձ առատաձեռնություն

Ջրհոս կինը շատ բան է տալիս՝ հոգատարություն, ջերմություն։
Նրա սիրտը հուզվում է, երբ զուգընկերը փոխադարձում է. ուշադրությամբ, բարությամբ և պատրաստակամությամբ՝ լինելու կողքին ոչ միայն խոսքերով, այլև գործերով։

Ձկներ – Խոցելիություն և անկեղծություն

Ձկները սիրում են սրտով։
Նրա համար ամենաթանկ նվերն այն է, երբ դուք հանում եք ձեր դիմակը, կիսվում ձեր վախերով, կասկածներով և երազանքներով։ Սա ստեղծում է այն խորը կապը, որը նա կարոտում է։

