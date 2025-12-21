Սպասելիքներն ընդդեմ իրականության․ Տեսությունից դեպի իրականություն՝ ԵՄ-ն չի կարող կանխել իր ներդրողների կողոպուտը

ԵՄ-ի Մանրածախ ներդրումային ռազմավարության վերջնական տարբերակը Բրյուսելի սկզբնական առաջարկի ստվերն է։ ԵՄ-ն ցանկանում է, որ իր սովորական քաղաքացիները ներդրումներ կատարեն: Խնդիրն այն է, որ այն չի կարողանում գտնել միջոց՝ կանխելու ֆինանսական ոլորտի կողմից նրանց խաբելը։
Օրենսդիրներն ու կառավարությունները ուրբաթ առավոտյան վաղ ժամերին քաղաքական համաձայնության եկան սովորական մարդկանց կողմից բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և փոխադարձ ֆոնդերի նման ապրանքների ներդրումները կարգավորող կանոնների խոշոր վերանայման վերաբերյալ։
Փաթեթի շուրջ երկուսուկես տարի տևած բանակցություններից հետո բանակցողները համաձայնագիրը ներկայացրեցին որպես ԵՄ նախագծի մեծ հաղթանակ՝ խրախուսելու խնայողներին ներդրումներ կատարել և զարգացնել ավելի խորը ֆինանսական շուկա՝ Ուոլ Սթրիթին մրցակցելու համար: Սակայն նրանք չասացին, թե որքանով է ծրագիրը թուլացել իր սկզբնական նպատակից՝ ֆինանսական ոլորտի և կառավարությունների կողմից ուժեղ լոբբինգի ենթարկվելով։
Արդյունաբերության դիմադրությունը և ազգային շահերը մշտապես խոչընդոտել են Բրյուսելի տասնամյակ տևած փորձը՝ ստեղծել ֆինանսական շուկա, որը կարող է մրցակցել Ուոլ Սթրիթին, ինչը վատ նախանշան է Հանձնաժողովի շուկաների ծրագրի համար հավակնոտ նոր քաղաքականության համար, ներառյալ հզոր ֆինանսական վերահսկող մարմին ստեղծելու նրա քայլը, որտեղ մայրաքաղաքների կողմից ուժեղ դիմադրությունն արդեն ընթացքի մեջ է։
ԵՄ CEPS վերլուծական կենտրոնի գործադիր տնօրեն Կարել Լաննուն գործարքը անվանեց «կեղծ մեկնարկ» կապիտալի շուկաների ծրագրի համար և ասաց, որ այն «պետք է հետ վերցվի»։
Սպասելիքներն ընդդեմ իրականության
Կանոնների սկզբնական ծրագիրը նախատեսում էր սպառողների հզոր պաշտպանություն՝ կանխելու համար ֆինանսական խորհրդատուների կողմից սպառողներին դրդելը ներդրումներ կատարել այնպիսի ապրանքներում, որոնք իրենց համար լավագույն եկամուտ չեն ապահովում և նրանց վճարները խլելը։
Հանձնաժողովը նաև ցանկանում էր արգելել ֆինանսական ընկերություններին կաշառք ստանալ՝ ներդրումային ապրանքներ մայրական ներդրողներին վաճառելու համար։ Մտահոգությունն այն էր, որ, օրինակ, բանկը կբախվի շահերի բախման, եթե ակտիվների կառավարիչից ֆինանսական խթան ունենա իր հաճախորդներին որոշակի փոխադարձ ֆոնդ խորհուրդ տալու համար՝ անկախ նրանից, թե այդ ֆոնդը լավ է գործում, թե ոչ։
ԵՄ գործադիր մարմինը նաև ցանկանում էր սահմանել ԵՄ-ի մասշտաբով հանրային չափորոշիչներ ֆինանսական ապրանքների արժեքի և արդյունավետության վերաբերյալ։ Ֆինանսական ընկերությունները ստիպված կլինեին համեմատել այս ապրանքները շեմի հետ՝ նախքան դրանք շուկա դուրս բերելը՝ ապահովելու համար, որ իրենց հաճախորդները ստանան արդար արժեք իրենց գումարի դիմաց։
Ֆինանսական ոլորտը դա չէր ընդունում։ Կաշառակերության արգելքը չեղարկվեց նախքան տեքստի առաջարկվելը, այն բանից հետո, երբ ԵՄ կառավարությունների մեծամասնությունը, որոնք ցանկանում էին պաշտպանել իրենց ներքին ֆինանսական խաղացողներին և Ուոլ Սթրիթի հսկաների ճնշման տակ, դեմ արտահայտվեցին դրան։
Հինգշաբթի օրվա համաձայնագրի համաձայն՝ ընկերություններն ու խորհրդատուները պետք է ստուգեն, թե արդյոք կաշառակերությունը հանգեցնում է հաճախորդի համար «շոշափելի օգուտի» և հրապարակեն դրա գինը առանձին՝ այլ վճարներից։
Եվ ԵՄ-ի լայնածավալ հանրային արժեքային չափանիշներին համապատասխանելու փոխարեն, ներդրումային ընկերությունների մեծ մասը կհամեմատի իրենց արտադրանքը իրենց գործընկերների կողմից առաջարկվող ապրանքների հետ։
Կաշառակերության թույլտվությունը «հիմնովին սխալ է», – ասաց CEPS-ի ներկայացուցիչ Լաննուն։ Այս պրակտիկան «չի ապահովում թափանցիկություն և, առաջին հերթին, շուկաներում մրցակցություն», որպեսզի երկարաժամկետ հեռանկարում ֆոնդերում ներդրումները գրավիչ դարձնի, ասաց նա։
Տեսությունից դեպի իրականություն
Քանի որ սպառողների պաշտպանության միջոցառումները մեղմացվում էին, բանակցողները ձգտում էին ընդգծել ԵՄ այլ քաղաքական նպատակների հետ կապված հաղթանակները՝ «մրցունակության» կամ «պարզեցման» շուրջ։
Դանիայի տնտեսական հարցերով նախարար Ստեֆանի Լոզեն ասել է, որ գործարքը «կապահովի ողջունելի խթան ԵՄ ֆինանսական շուկայի մեր ընդհանուր մրցունակության մեջ ներդրման առումով» և կնպաստի «ֆինանսական ծառայությունների կարգավորման պարզեցմանը»։ Առաջատար օրենսդիր Ստեֆանի Յոն-Կուրտենն ասել է, որ գործարքը ԵՄ շուկաների ծրագիրը տեղափոխում է «տեսությունից իրականություն»։
Սակայն մյուսները համոզված չեն։ «Կաշառակերության ամբողջական վերացումը ավելի արդյունավետ կլիներ սպառողներին արդար ֆինանսական խորհրդատվություն տրամադրելու հարցում և շատ ավելի հեշտ կլիներ դա անել», – ասել է BEUC սպառողական ոչ կառավարական կազմակերպությունը։
Եվ իր բոլոր լոբբիստական հաղթանակներից անկախ, ոլորտը դեռևս գոհ չէ։ Ակտիվների կառավարման լոբբիստական խումբ ICI-ն հայտարարել է, որ ողջունում է քայլը «հեռու կոշտ ծախսերի և կատարողականի չափանիշներից», բայց պնդել է, որ ապրանքների գնի և որակի գնահատման գործընկերների կողմից «ռիսկը պարզապես վերածվում է ծանրաբեռնված լրացման վարժության»։
Ֆինանսական ծառայությունների հանձնակատար Մարիա Լուիս Ալբուկերկեն պաշտպանել է ծրագիրը՝ անցյալ ամիս ասելով, որ «խնդիրը ոչ թե գանձվող վճարների քանակն է, այլ այն, թե որքան է ներդրողը ստանում վճարները վճարելուց հետո, քանի որ դա է իրականում կարևորը»։
