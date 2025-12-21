21/12/2025

Հետեւելով Քրիստոսի օրինակին` չերկխոսեց չարի հետ, պատասխանեց Աստծո խոսքով. «Հետեւ’ս գնա, սատանա’»

Մայր Տաճարի դուռը ջարդողների հովանավոր իշխանության ներկայացուցիչներից մեկը մեզ՝ հոգեւոր սպասավորներիս է դիմել բացահայտ շանտաժի տրամաբանությամբ կամ քողարկված սպառնալիքով, թե՝ կամ սպասարկում եք տասը եպիսկոպոսների իբր նորոգման օրակարգը, կամ թե մնում եք ԿԳԲ-ի օրակարգի մեջ:

Այս մասին Ֆեյսբուքի իր էջում գրել է Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը։

«Հետեւելով Քրիստոսի օրինակին, որ չերկխոսեց չարի հետ, այլ ամեն փորձության պատասխանեց Աստծո խոսքով, ասում եմ. «Հետեւ’ս գնա, սատանա’»։ Իբրեւ կեցվածք եւ դիրքորոշում՝ միանում եմ խղճի եւ հայրենիքի կալանավոր Միքայել սրբազանի խնդրանքին՝ ուղղված Վեհափառ Հայրապետին, որ անհողդողդ եւ անսասան մնա»,– գրել է նա։

