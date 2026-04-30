Ինչպե՞ս դիտել Ռումինիայի քաղաքական քաոսը պրոֆեսիոնալի պես

Քանի որ կոալիցիան փլուզվում է, կարո՞ղ է կենտրոնամետ նախագահ Նիկուշոր Դանը գտնել միջոց՝ զսպելու ծայրահեղ աջերին և ՆԱՏՕ-ի կարևոր անդամին կայունության ուղու վրա պահելու համար։
Ռումինիան բախվում է քաղաքական նոր խառնաշփոթի, որը կարող է հեռահար հետևանքներ ունենալ ԵՄ վեցերորդ ամենաբնակեցված երկրի համար։
Պառակտված նախագահական ընտրություններից գրեթե մեկ տարի անց պարտված ծայրահեղ աջ թեկնածու Ջորջ Սիմիոնն այժմ առաջատար է հարցումներում և քաոս է առաջացնում Ռումինիայի խորհրդարանում։
Նա հաջորդ շաբաթ առաջ է մղում կառավարությանը անվստահության քվեարկություն, որը կարող է տապալել վարչապետ Իլիե Բոլոյանին և առաջացնել անկայունության մի շրջան, որը կսպառնա երկրի արդեն իսկ անկայուն տնտեսական հեռանկարին։
Երկիրը կանգնած է օգոստոսյան կարևոր վերջնաժամկետի առջև՝ ավարտելու բարեփոխումները, որոնք կապահովեն մոտ 11 միլիարդ եվրոյի ֆինանսավորում ԵՄ-ից, և վերլուծաբանները մտահոգված են, որ կառավարության պայքարը պետական ֆինանսները վերահսկելու հարցում կարող է հանգեցնել վարկային վարկանիշի իջեցման։
Սակայն Ռումինիայի բյուջեի դեֆիցիտը կրճատելու համար անցյալ տարվա ընթացքում ձեռնարկված դաժան խնայողության միջոցառումները հարվածել են այս բարեփոխումները առաջ մղող կենտրոնամետ և լիբերալ քաղաքական գործիչների ժողովրդականությանը: Եվ Սիմիոնի ազգայնականները այժմ տեսնում են շահույթ ստանալու հնարավորություն:
Բուխարեստում տեղի ունեցող իրադարձություններին, հնարավոր հետագա իրադարձություններին և այն հանգամանքին, թե ինչու է դա կարևոր Եվրոպայի համար:
Ի՞նչ է կատարվում
Հակիրճ ասած՝ Ռումինիայում ճգնաժամը հանգում է Ազգային լիբերալ կուսակցության ղեկավար վարչապետ Բոլոյանի և նրա կոալիցիոն գործընկեր Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության (PSD) միջև առճակատմանը:
PSD-ն անցյալ շաբաթ դուրս եկավ Բոլոյանի կոալիցիայից և պահանջեց նրա փոխարինումը: Կուսակցությանը դուր չեն գալիս վարչապետի խիստ խնայողության քաղաքականությունը, ինչպիսիք են հարկերի բարձրացումը և պետական հատվածի աշխատավարձերի սառեցումը, որոնք ազդել են այն ոլորտների վրա, որոնք այն ներկայացնում է, կամ նրա կոշտ քաղաքական ոճը:
PSD-ն այժմ աջակցում է կառավարությանը անվստահության քվե հայտնելու նախաձեռնությանը Սիմիոնի ծայրահեղ աջակողմյան «Ռումինացիների միության համար դաշինք» (AUR) կուսակցության հետ միասին:
Բոլոյանը զայրացած մեղադրել է ՍՍԴ առաջնորդ Սորին Գրինդեանուին Սիմիոնի հետ համագործակցելու պատրաստակամության մասին ստելու մեջ։ Սակայն ՍՍԴ-ն պնդում է, որ Բոլոյանի կառավարության դեմ առաջիկա քվեարկությունից բացի որևէ իմաստալից դաշինք չի կազմում AUR-ի հետ։
«Կարծում եմ՝ սա շատ վտանգավոր է ժողովրդավարության համար», – ասել է Բուխարեստի Քաղաքական ուսումնասիրությունների և պետական կառավարման ազգային համալսարանից Քրիստիան Պիրվուլեսկուն։ Վարչապետին տապալելու համատեղ ջանքերը կարող են «օրինականացնել և նորմալացնել ծայրահեղ աջակողմյաններին», – ասել է նա։
Կառավարությանը «անվստահություն հայտնելու» առաջարկի քվեարկությունը նախատեսվում է անցկացնել մայիսի 5-ին։
Ի՞նչ է վտանգված
Ռումինիայում անկայունությունը զգալի հետևանքներ ունի երկրի սահմաններից դուրս։ Մոտ 19 միլիոն բնակչությամբ Ռումինիան ԵՄ կարևոր խաղացող է, ռազմավարական առումով տեղակայված լինելով դաշինքի արևելյան ծայրամասում՝ Ուկրաինային սահմանակից։
Այն նաև Սև ծովի ափին ՆԱՏՕ-ի ամենամեծ ռազմական բազայի կառուցման գործընթացում է և կարևոր դեր է խաղում տարածաշրջանի անվտանգության գործում՝ երկրի հարավում գտնվող Դևեսելուում տեղակայված ԱՄՆ բալիստիկ հրթիռային պաշտպանության համակարգը։
Ռումինիան մինչ օրս կենսականորեն կարևոր դեր է խաղացել որպես լոգիստիկ կենտրոն՝ Ուկրաինային օգնելու Ռուսաստանի դեմ պատերազմում։ Սակայն Սիմիոնի կուսակցությունը ներկայումս հարցումների արդյունքում ստանում է մոտ 35 տոկոս, և եթե նա երբևէ իշխանության գա, կարող է դադարեցնել Ուկրաինային տրամադրվող օգնությունը։
Սիմիոնը նաև դեմ է Բրյուսելի պետական ծախսերի նկատմամբ ունեցած իշխանությանը և կդիմադրի ԵՄ միգրացիոն ընդհանուր քաղաքականությանը։
Այստեղ նույնպես կան հետևանքներ ԵՄ քաղաքականության համար, քանի որ Սոցիալիստական կուսակցության՝ AUR-ի հետ համագործակցելու որոշումն արդեն իսկ իրարանցում է առաջացրել Եվրախորհրդարանում։
Շուկաների հանգստացում
Ռումինիայում շատ ավելի անմիջական մտահոգություն է շուկաների վճիռը։ Խնայողության քաղաքականությունը համարվում էր կարևորագույն ներդրողներին հանգստացնելու և Բրյուսելի պահանջները բավարարելու համար. 2024 թվականին երկիրն ուներ ԵՄ-ում ամենաբարձր դեֆիցիտը՝ ՀՆԱ-ի 9 տոկոսը։
«Մենք չենք կարող թույլ տալ վարկանիշի իջեցում», – ասաց քաղաքական վերլուծաբան Ռադու Մագդինը։ «Անկասկած, ցանկացած տեսակի քաղաքական խառնաշփոթ պետք է լուծվի համեմատաբար կարգավորված ձևով մինչև հունիսի 15-ը, քանի որ վարկանիշային գործակալությունները կուսումնասիրեն Ռումինիայի իրավիճակը հուլիսին, օգոստոսին և սեպտեմբերին»։ Հետևաբար, ճգնաժամի արագ լուծումը կարևոր է, ասաց նա։
Մեկ այլ մտահոգություն է ռումինական ժողովրդավարության վրա հնարավոր ազդեցությունը: Պիրվուլեսկուն ենթադրել է, որ ՍՍԴ-ի որոշումը՝ համագործակցել ԱՈՒԿ-ի հետ՝ Բոլոյանին հեռացնելու փորձերի հարցում, կարող է հակառակ արդյունք տալ՝ խրախուսելով ավելի շատ ընտրողների մտածել, որ Սիմիոնի կուսակցությունը կենսունակ տարբերակ է հաջորդ ընտրություններում։
Ի՞նչ է լինելու հաջորդը
Այս պահից մինչև հաջորդ շաբաթ կայանալիք անվստահության քվեարկությունը բոլոր կողմերը կաշխատեն մեծամասնություն կազմելու համար անհրաժեշտ 233 ձայները ստանալու համար: Թղթի վրա Սիմիոնի ԱՈՒԿ-ն և ՍՍԴ-ն մոտ են այդ քանակի ձայներին հասնելուն, եթե նրանց բոլոր պատգամավորները համաձայն լինեն, բայց դեռևս կա հնարավորություն, որ Բոլոյանը և նրա կողմնակիցները հաղթանակ տանեն։
Եթե Բոլոյանը պարտվի քվեարկության արդյունքում, նա կհեռանա վարչապետի պաշտոնից: Անկախ կենտրոնամետ նախագահ Նիկուշոր Դանը այնուհետև կսկսի խորհրդակցություններ կուսակցության առաջնորդների հետ՝ նոր կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու համար՝ նոր վարչապետով։
Այդ դեպքում, մեկ հնարավորությունն այն է, որ Բոլոյանի լիբերալների և սոցիալ-դեմոկրատների միջև կոալիցիան շարունակվի, բայց նոր, անկախ տեխնոկրատ վարչապետով, որը որոշ վերլուծաբաններ և մեկնաբաններ հավանական են համարում։
Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունն արդեն հայտարարել է, որ բաց է կոալիցիան շարունակելու համար՝ այլ վարչապետի ղեկավարությամբ։ Սակայն այս ճգնաժամի պատճառով առաջացած արյունահեղությունը՝ երկու հիմնական իշխող կուսակցությունները վիրավորանքներ են փոխանակել, կարող է դժվարացնել հարաբերությունների կարգավորումը։
Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը Ռումինիայի վարչապետ Իլիե Բոլոյանի հետ, երբ նրանք հունվարին հանդիպեցին Բեռլինում բանակցությունների համար։ | Clemens Bilan/Pool/Getty Images
Մյուս տարբերակն այն է, որ Բոլոյանը հաղթի քվեարկությունը։ Այդ դեպքում կամ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը ստիպված կլինի համեստ կարկանդակ ուտել, կամ, ավելի հավանական է, Բոլոյանը կշարունակի ղեկավարել փոքրամասնության կառավարությունը՝ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությանը ստիպելով ընդդիմության մեջ մտնել Սիմիոնի ազգայնականների հետ միասին։ Ոմանք կասկածում են, որ սա Բոլոյանի ծրագիրն էր ի սկզբանե, ըստ Պիրվուլեսկուի։
Սիմիոնը իշխանություն կստանա՞
Սիմիոնը զգուշավոր էր վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու հնարավորության հարցում, երբ նրան անցյալ շաբաթ հարցրեց, բայց նա չբացառեց դա։ Թղթի վրա, սակայն, այս պահին դա անհնար է թվում, հատկապես այն պատճառով, որ Դենն ասել է, որ չի համաձայնվի հակաեվրոպական կուսակցություններին (կարդացե՛ք՝ AUR) կառավարություն նշանակելուն։
Սիմիոնի լավագույն խաղադրույքը մնում է իշխանությունը նվաճել ապագա ընտրություններում՝ կամ 2028 թվականին նախատեսված խորհրդարանական ընտրություններում, կամ 2030 թվականին սպասվող նախագահական ընտրություններում։ Վաղաժամ արտահերթ ընտրությունները լայնորեն համարվում են անհավանական։
Պիրվուլեսկուի խոսքով՝ կարճաժամկետ հեռանկարում Սիմիոնը վարչապետ դառնալու «ոչ մի հնարավորություն» չկա։ Մագդինը նմանատիպ կարծիք է հայտնել՝ նշելով, որ Սիմիոնը «այժմ չի հետաքրքրվում» այդ աշխատանքով և «ոչ մի հնարավորություն» չունի վարչապետ դառնալու։
Ինչպե՞ս հասանք այստեղ
Ընդամենը 10 ամիս առաջ Բոլոյանը ստանձնեց պաշտոնը և կառավարությանը հանձնարարեց աշխատել իր հիմնական խնդրի վրա՝ Ռումինիայի բյուջեի դեֆիցիտը վերադարձնել ընդունելի մակարդակի։
Դա նշանակում էր ցավոտ խնայողության միջոցառումներ՝ կենսաթոշակների հարկում, ԱԱՀ-ի բարձրացում և պետական հատվածի աշխատողների աշխատավարձերի սառեցում, ինչը ուսուցիչների և այլոց բողոքի ալիք բարձրացրեց։ Եվ չնայած դեֆիցիտը սկսել է նվազել, գնաճը մնում է բարձր, և խիստ ժողովրդականություն չվայելող կրճատումների քաղաքական արժեքը զգալի է։
Որոշ հաղորդագրություններ նաև ենթադրում են, որ նախագահի և վարչապետի միջև աճող լարվածությունը չի օգնել լուծել ճգնաժամը, սակայն Դենի դաշնակիցները հերքել են դա։
«Նրանց միջև մեծ բարեկամություն չկա», – ասել է Պիրվուլեսկուն։ «Նախագահը ցանկանում է կայուն կառավարություն և կայուն ինստիտուտներ, և նա մտահոգված է, որ սա Իլիե Բոլոյանի ոճի հետ կապված խնդիր է՝ դա շատ անզիջելի քաղաքական ոճ է։ Քաղաքականությունը ճկունության արվեստ է։ Նա ճկուն չէ»։
Մագդինը համաձայնեց։ «Պարոն Բոլոյանի ունեցած խնդիրներից մեկը նրա հայտնի համառությունն է», – ասել է նա։ «Համառությունը երբեմն կարող է շատ լավ լինել, և դա կարելի է անվանել համառություն… բայց երբ մարդիկ զգում են, որ դու պարզապես կոշտ ես, դու շատերին թշնամացնում ես։ Ես կարծում եմ, որ թե՛ նախագահի, թե՛ Ռումինիայի այլ կարևոր քաղաքական առաջնորդների գնահատականով, վարչապետը չափազանց համառ է եղել իր բարօրության համար»։
Ի՞նչ է կատարվում ռումինական քաղաքականության մեջ
Շատ ռումինացիներ հոգնել են տարիներ շարունակ կոռուպցիոն սկանդալներից, ինչպես նաև 2024 թվականի նախագահական ընտրություններին Ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության շուրջ ճգնաժամից, որը հանգեցրեց ամբողջ քվեարկության չեղարկմանը։ Այդ ընտրություններում հաղթելու ճանապարհին գտնվող ծայրահեղ աջ ազգայնական Կալին Գեորգեսկուն այժմ դատավարության առջև է՝ մեղադրվելով պետական հեղաշրջում կազմակերպելու մեջ։
Այնուամենայնիվ, Գեորգեսկուն դեռևս զգալի թվով հետևորդներ ունի։ Շատ ռումինացիներ խորապես կասկածամիտ են ժողովրդավարության և իրենց երկրի ինստիտուտները ղեկավարող իշխանությունների նկատմամբ և կարծում են, որ ծայրահեղ աջ առաջնորդը դավադրության զոհ է եղել։ Գեորգեսկուն նաև լավ հարաբերությունների մեջ է Սիմիոնի հետ, ով անցյալ տարի ակնարկել էր, որ ցանկանում է նրան վարչապետ դարձնել։
Պիրվուլեսկուն նշեց, որ երկրի սահմանադրության գործում կա նաև կառուցվածքային խնդիր։ Ռումինիայի վարչապետն ունի զգալի լիազորություններ, բայց վերջին 20 տարիների ընթացքում քաղաքականապես սահմանափակված է եղել այլ կուսակցությունների հետ կոալիցիա կազմելու անհրաժեշտությամբ, ինչը հանգեցրել է մեկ ճգնաժամի մյուսի վերածվելու զգացողության։
Բաց մի թողեք
