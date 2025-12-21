Սուրենյանը հաճելի նորություններ է հայտնել. Ինչ եղանակ է սպասվում առաջիկա օրերին

ՇՄՆ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տնօրենի տեղակալ Գագիկ Սուրենյանը «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում տեսանյութ է հրապարակել՝ հաճելի նորություններ հայտնելով:
«Այսօր ձմեռային արևադարձն է։ Այսօրվանից սկսած՝ մինչև հունիսի 21-ը ցերեկվա տևողությունն օր-օրի ավելանալու է:
Իսկ առաջիկա 5 օրերին կրկին տեղումներ չեն գրանցվի»,- գրել է Սուրենյանը:
Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթոևինգի կենտրոնից հայտնում են, որ հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 21-ի ցերեկը, 22-26-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։
Քամին հյուսիսային՝ 2-5մ/վ, դեկտեմբերի 22-ին, 23-ի գիշերն առանձին շրջաններում սպասվում է քամու ուժգնացում՝ 12-15 մ/վ արագությամբ։
Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։
Երևան քաղաքում դեկտեմբերի 21-ի ցերեկը, 22-26-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։
Եղանակը ՀՀ տարածքում՝
Երևանում՝
