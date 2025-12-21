21/12/2025

Ստալինի ուրվականն է շրջում Հայաստանում

21/12/2025

Ստալինի ուրվականն է շրջում Հայաստանում: Բայց Ստալինը շատ բան կարող էր սովորել այսօրվա բռնապետիկներից, որոնք նա չիմացության պատճառով չէր կիրառում ԽՍՀՄ տոտալիտար համակարգի ժամանակ։

Օրինակ, կլսեր Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական հրահանգը ՊԵԿ նախագահին.

-Փակե՜ք այդ խանութը, ոնց ուզում եք փակեք։

Ակնհայտ ապօրինի հրաման, որը իրավական տեսանկյունից նույնն է, որ հրամայվի օրինակ, «սպանեք այդ մարդուն, ոնց ուզում եք սպանեք»:

Այստեղ նրբերանգը հետևյալն է` նմանատիպ խախտում իրականացնում են ամսական մի քանի հարյուր կամ հազար հարկատու (նոյեմբերին ՀԴՄ շահագործման կանոնների խախտման համար տուգանվել է 485 տնտեսվարող` «Անկանխիկ  գործառնությունների» օրենքի խախտման համար` 25 տնտեսվարող), սակայն նրանք հանգիստ տուգանվել են և ոչ մի փակման սպառնալիքի չեն ենթարկվել վարչապետի կողմից, քանի որ գնորդները եղել են սովորական մահկանացուներ։

յլ հարց է, որ հիշյալ խանութը դժբախտություն է ունեցել հանդիպելու Նիկոլ Փաշինյանի աշխատակիցներին` այ, միայն դրա համար պետք է փակվի։

Ռաֆայել Մուրադյան

Մենք պետք է լինենք ուժեղ` միասնականությամբ, հաստատակամությամբ․ Նարեկ Կարապետյան

Հետեւելով Քրիստոսի օրինակին` չերկխոսեց չարի հետ, պատասխանեց Աստծո խոսքով. «Հետեւ'ս գնա, սատանա'»

Նորից գնալու են Ռուսաստանի դուռը. «Դարձ ի շրջանս յուր»

Դեկտեմբերի 22-ի աստղագուշակ․ Շատ բան կախված կլինի ձեր վերաբերմունքից

Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի փոխտնօրենին հանդարտեցնելու փորձ անելու ժամանակ է սրտի կաթված ստացել Տեր Վրթանես Բաղալյանը

Մենք պետք է լինենք ուժեղ` միասնականությամբ, հաստատակամությամբ․ Նարեկ Կարապետյան

