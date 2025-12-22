22/12/2025

Ներողություն եմ խնդրում Գարեգին կաթողիկոսից, որ յոթը տարի առաջ այդ պոռնիկների հետ մասնակցել եմ իր դեմ ցույցին

infomitk@gmail.com 22/12/2025 1 min read

Հայտարարությամբ է հանդես եկել «Նոր Հայաստան, նոր Հայրապետ» շարժման անդամ Արթուր Սահրադյանը և ներողություն խնդրել անձամբ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին Բ-ից։

«Ես յոթը տարի առաջ մասնակցել եմ «Նոր Հայաստան, նոր հայրապետ» շարժմանը, եղել եմ Գնդեվանքի խաչի քավորը յոթը տարի: Ես ինքս այն ժամանակ ուզել եմ, որ Գարեգին կաթողիկոսը լքի իր գահը, բայց յոթը տարի շփվելով իրենց հետ, Գնդեվանքի նախկին վանահայր հայր Կորյունի, այսօրվա կարգալուծ Արմեն Առաքելյանի հետ, ես հասկացա, որ ինքը սկի Գարեգին Վեհափառի ոտքի եղունգը չարժի և շատ անբարոյական, բառիս բուն իմաստով, հոգևոր լեզվով ասած՝ նա պոռնիկ է, ես դա կարող եմ ապացուցել, երբ ցանկանա՝ դեմ առ դեմ նստելով ինձ հետ, կուզի հեռուստատեսությամբ ելույթ կունենանք, կուզի հենց այսպես՝ թող հավաքվի, գա, ես դա ապացուցեմ»,-ասել է Սարդարյանը։

Նա հավելել է, որ խնդրում է բոլոր քրիստոնյաներին, որպեսզի իր սխալները չկրկնեն:

«Ես այսօր համայն հայությունից, համայն աշխարհի հայությունից ներողություն եմ խնդրում և եկեղեցու բոլոր  հոգևոր առաջնորդներից, եպիսկոպոսներից, հանձինս Գարեգին կաթողիկոսից ես այսօր ներողություն եմ խնդրում, որ յոթը տարի առաջ այդ պոռնիկների հետ մասնակցել եմ իր դեմ ցույցին: Խնդրում եմ քրիստոնյա ժողովուրդ, զգոն եղեք, նրանք այս ամենը անում են ոչ թե Աստծո փառքի համար, այլ իրենց գահի, իրենց աթոռի համար»,- եզարափակում է Արթուր Սարդարյանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ներկայիս հռետորաբանությունը կարող է պառակտել մեր աշխարհասփյուռ հավատացյալներին․ ՀԲԸՄ

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Մի քանի փաստ Եվրամիությանն անդամակցության գործընթացի մասին. Տեսանյութ

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեկտեմբերի 22-ի աստղագուշակ․ Շատ բան կախված կլինի ձեր վերաբերմունքից

21/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Առեղծվածային դեպք Գյումրիում, «Խոհարարական զորամասի» մոտ հայտնաբերվել է մաhացած տղամարդ, կասկածյալը վնաuազերծվել է

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուխտերթ է սպասվում, միացե՛ք

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Քանի շինթույլտվություն է տրվել Ավինյանի կողմից միայն 2025 թվականին, դրա համար էլ փոշու մեջ խեղդվում ենք

22/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայի խորհրդարանում ծեծկռտուք է տեղի ունեցել

22/12/2025 infomitk@gmail.com