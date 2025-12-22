Մենք կորոշենք՝ որն է բանակցությունների անցկացման ամենահարմար ձևաչափը․ Ելիսեյան պալատ

Ելիսեյան պալատը առաջիկա օրերին կդիտարկի Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև բանակցությունների կազմակերպման հնարավորությունը։
Այդ մասին հայտնել է AFP գործակալությունը՝ հղում անելով Ֆրանսիայի նախագահի աշխատակազմին։
«Այն, որ Կրեմլում հավանություն են տվել այդ քայլին, դրական է։ Առաջիկա օրերին մենք կորոշենք, թե որն է բանակցությունների անցկացման ամենահարմար ձևաչափը»,- Ելիսեյան պալատի ներկայացուցչի խոսքերը փոխանցել է գործակալությունը։
Ավելի վաղ Էմանուել Մակրոնը Բրյուսելում Եվրամիության գագաթնաժողովի արդյունքներով հայտարարել էր, որ եկել է ժամանակը, որպեսզի Եվրոպան վերսկսի երկխոսությունը Ռուսաստանի հետ։
