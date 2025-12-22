Ֆրանսիան ներգրավում է ռուսական պետական ​​ընկերությանը՝ Գերմանիայում միջուկային վառելիք արտադրելուն օգնելու համար

Սա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ ԵՄ-ն փորձում է արգելել ռուսական էներգակիրների ներմուծումը, ինչը լրտեսության և անվտանգության հետ կապված մտահոգություններ է առաջացնում։
Ռուսական կառավարությանը պատկանող ընկերությունը պատրաստվում է ներգրավվել Եվրամիության սրտում միջուկային վառելիքի արտադրության մեջ՝ որպես վիճահարույց առաջարկի մաս, որը սպասում է Գերմանիայի իշխանությունների հաստատմանը։
Ֆրանս-ռուսական համատեղ ձեռնարկությունը, որը կարտադրի միջուկային վառելիքի ձողեր և հավաքույթներ Գերմանիայի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Լինգենում, ներկայացվում է որպես ԵՄ էներգետիկ անվտանգության բանալին այն ժամանակ, երբ միջուկային էներգիան համարվում է կարևոր բրածո վառելիքից ազատվելու համար։
Սակայն սա նաև տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ դաշինքը փորձում է արգելել Ռուսաստանից էներգիայի բոլոր ներմուծումները՝ ի պատասխան նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժման, և առաջարկը մտահոգություններ է առաջացնում տարածաշրջանային և դաշնային կառավարությունում՝ լրտեսության և անվտանգության այլ սպառնալիքների ռիսկի վերաբերյալ։
Ակնկալվում է, որ Գերմանիայի իշխանությունները առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում կորոշեն՝ հաստատե՞լ ծրագրերը, թե՞ ոչ։
Կայանը կշահագործվի Framatome-ի կողմից, որը ֆրանսիական պետական էներգետիկ ընկերության EDF դուստր ձեռնարկությունն է, օգտագործելով Կրեմլի կողմից վերահսկվող միջուկային հսկա Rosatom-ի մաս կազմող TVEL-ի կողմից մատակարարվող ռուսական բաղադրիչները։ TVEL-ը անմիջականորեն չի մասնակցի կայանի շահագործմանը, բայց կմատակարարի ռուսական արտադրության բաղադրիչներ, որոնք անհրաժեշտ են միջուկային վառելիք արտադրելու համար։
Ռուսական նախագծված վառելիքն այժմ օգտագործվում է խորհրդային դարաշրջանի 19 միջուկային ռեակտորների կողմից, որոնք տարածված են Արևելյան և Հյուսիսային Եվրոպայի հինգ երկրներում, և ևս 15-ի կողմից՝ Ուկրաինայում։
Ֆրամատոմը բուռն լոբբինգ է արել Գերմանիայի իշխանությունների համար՝ նախագծի հաստատման համար, համախմբելով Ֆրանսիայի կառավարության ուժը մինչև նախագահ Էմանուել Մակրոն։
Ֆրամատոմի համար լավ բիզնեսը, պնդում է ընկերությունը, լավ բիզնես է Եվրոպայի համար
Սակայն Գերմանիայի համար «այո» ասելը քաղաքականապես դժվար է։ Բեռլինի իշխանությունները մտահոգված են անվտանգության ռիսկերով և ռուսական լրտեսությամբ, որոշ պաշտոնյաներ զգուշացնում են, որ ռուսական ընկերությունը չթողնի հենարան ձեռք բերել մի երկրում, որը գրեթե պատերազմի մեջ է Պուտինի ռեժիմի հետ և դեռևս հետապնդվում է ռուսական էներգիայից իր անցյալի կախվածությամբ։
Գերմանիայի տարածաշրջանային իշխանությունները նույնպես պետք է հաստատեն ծրագիրը, և նրանք նույնպես հատկապես ոգևորված չեն։
Ստորին Սաքսոնիայի շրջակա միջավայրի նախարար Քրիստիան Մայերը հատկապես կասկածամիտ է։ Նրա գերատեսչությունը Լինգենում նախագծի վերջնական հաստատող մարմինն է։
«Գերմանիան մի անգամ «Գազպրոմին» թույլ տվեց մուտք գործել Ռեհդենի գազապահեստարանի կարևորագույն էներգետիկ ենթակառուցվածքներ և խոցելի դարձավ շանտաժի համար, երբ Պուտինը ճգնաժամի ժամանակ փակեց գազի ծորակը», – ասել է նա։
2015 թվականին «Գազպրոմը» ակտիվների փոխանակման միջոցով վերահսկողություն ստանձնեց գերմանական մի քանի գազապահեստարանների նկատմամբ, այդ թվում՝ Ռեհդենում գտնվող ամենամեծի։ 2021 թվականի գազային ճգնաժամի ժամանակ ընկերությունը զգալիորեն քիչ գազ էր մատակարարում և թույլ էր տալիս, որ պահեստարանները դատարկվեն, մինչդեռ Պուտինը մատակարարումների ավելացումը կապեց «Հյուսիսային հոսք 2»-ի շահագործման հետ՝ մի քայլ, որն այժմ համարվում է նախազգուշական պատմություն։
«Այժմ մենք սպառնում ենք կրկնել նմանատիպ սխալը Rosatom-ի հետ, եթե ընկերությանը հասանելիություն տանք Լինգենում վառելիքային տարրերի արտադրության մեջ զգայուն միջուկային տեխնոլոգիաներին», – ասաց Մեյերը։
Նախագիծը ներկայումս վերանայվում է Գերմանիայի շրջակա միջավայրի նախարարության և ազգային անվտանգության գործակալությունների կողմից, ՄԻՏՔ․am-ն ուսումնասիրել է, թե ինչպես է Framatome-ը աննկատելիորեն ճնշում գործադրել Բեռլինի որոշման համար, մինչդեռ Գերմանիայի կառավարությունը պայքարում է իրավաբանորեն անսասան եզրակացության հասնելու համար։
«Ես չեմ ասում, որ այն կատարյալ է»
Framatome-ի և Rosatom-ի միջև համագործակցությունը նոր չէ։ 2021 թվականին երկու ընկերությունները համաձայնության եկան միջուկային վառելիքի արտադրության ոլորտում երկարաժամկետ գործընկերության շուրջ։ Նրանք նաև Ֆրանսիայում հիմնեցին համատեղ ձեռնարկություն, որտեղ Framatome-ը ունի 75 տոկոս բաժնեմաս, իսկ Rosatom-ի դուստր ձեռնարկություն TVEL-ը՝ 25 տոկոս։
2022 թվականի մարտին՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժումից ընդամենը մի քանի շաբաթ անց՝ Framatome-ի ամբողջությամբ պատկանող դուստր ձեռնարկությունը՝ Advanced Nuclear Fuels-ը, դիմում է ներկայացրել Ստորին Սաքսոնիայի շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ Լինգենում ռուսական նախագծված միջուկային վառելիքի հավաքույթներ արտադրելու ատոմային կարգավորման լիցենզիա ստանալու համար։
Ֆրամատոմը շարունակեց իր ծրագիրը, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ ապացույցներ ի հայտ եկան, որ Ռոսատոմը ակտիվ դեր է խաղացել Ուկրաինայի Զապորոժյեի ատոմակայանի Ռուսաստանի կողմից օկուպացման գործում: Ընկերությունն ավելի քան երեք տարի է ծախսել Լինգենում վեցանկյուն վառելիք արտադրելու իր նպատակի վրա՝ օգտագործելով Ռոսատոմի տեխնոլոգիան և բաղադրիչները: Դրա պատճառաբանությունն այն է, որ այս քայլը, ի վերջո, կնվազեցնի կախվածությունը Ռուսաստանից:
Ֆրանսիական միջուկային ընկերության նախագիծը, ի վերջո, կհանգեցնի «իսկապես եվրոպական լուծման, որը 100 տոկոսով ինքնիշխան է: Միայն Ֆրամատոմը կարող է դա անել», – ասել է Ֆրամատոմի ավագ փոխնախագահ Լիոնել Գայֆը:
Ֆրամատոմի և Ռոսատոմի միջև համագործակցությունը նոր չէ: | Մաքսիմ Շիպենկով/EPA
«Ես չեմ ասում, որ այն կատարյալ է», – հավելել է միջուկային էներգիայի գործադիր տնօրենը: Սակայն, նա պնդել է, որ նախագիծը թույլ կտա Եվրոպային «շատ արագ» նվազեցնել իր կախվածությունը ռուսական միջուկային վառելիքից:
Ֆրանսիական ընկերության նախագիծը կրկնակի է: Այն ցանկանում է վերարտադրել ռուսական դիզայնը համատեղ ձեռնարկության միջոցով՝ օգտագործելով ռուսական արտադրության բաղադրիչներ, Լինգենում և Ֆրանսիայի Ռոման-սյուր-Իզերում գտնվող իր մեկ այլ գործարանում: Լինգենի գործարանը կարտադրի վառելիք Բուլղարիայում և Չեխիայում տեղակայված չորս VVER 1000 ռեակտորների համար, իսկ ֆրանսիական գործարանը կարտադրի վառելիք Ֆինլանդիայում, Չեխիայում, Սլովակիայում և Հունգարիայում տեղակայված 15 VVER 440 ռեակտորների համար։
Զուգահեռաբար, Framatome-ը նաև աշխատում է իր սեփական նախագծի մշակման վրա և երդվում է, որ այս երկու նախագծերի վրա աշխատող թիմերը «լիովին առանձին» են։
Ֆրամատոմը պնդում է, որ ոչ մի ռուս ինժեներ երբեք ոտք չի դրել Լինգենի գործարան, և որ ռուսական ընկերության ներկայացուցիչների հետ շփումները սահմանափակ են եղել Ուկրաինայում պատերազմի սկսվելուց ի վեր։
«Մենք կարող ենք փոխանակումներ ունենալ, կարող ենք կապեր ունենալ, և երբեմն կարող ենք հանդիպել Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի միջև՝ քննարկելու համար», – ասաց Գայֆը։ «Մենք, ըստ սահմանման, անում ենք ամեն ինչ համապատասխան վարչակազմերի և վերահսկող մարմինների հետ։ Դրանում կասկած չկա»։
Այնուամենայնիվ, Գերմանիայի դաշնային կառավարության կողմից պատվիրված 2023 թվականի փորձագիտական զեկույցը կասկածի տակ է դնում այդ պատմությունը։ Այն զգուշացնում է, որ Լինգենի գործարանում «Ռոսատոմի» հետ համագործակցությունը կարող է լուրջ սպառնալիքներ ներկայացնել ազգային և արտաքին անվտանգության համար, ներառյալ գործարանի գործունեությանը անմիջական միջամտության, անվտանգության հետ կապված որոշումների վրա ազդեցության, ներքին գործընթացների վերաբերյալ հետախուզական տվյալների հավաքագրման և արդյունաբերական լրտեսության ռիսկը։ TVEL-ը և «Ռոսատոմը» չեն պատասխանել մեկնաբանության խնդրանքին։
Հղում անելով գերմանացի ակադեմիկոս Գերհարդ Ռոլլերի կողմից գրված զեկույցին՝ Ստորին Սաքսոնիայի նախարարությունը 2024 թվականին՝ կանցլեր Օլաֆ Շոլցի պաշտոնավարման ընթացքում, գաղտնի գնահատականներ է խնդրել դաշնային նախարարություններից և գործակալություններից։ Սակայն կառավարությունը փլուզվել է նախքան որոշում կայացնելը։
Գործընթացը վերսկսվել է կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի պահպանողական-սոցիալ-դեմոկրատական կոալիցիոն կառավարության օրոք։ Ռուսական լրտեսության և դիվերսիայի վերաբերյալ աճող մտահոգությունների ֆոնին, Ստորին Սաքսոնիայի շրջակա միջավայրի նախարարությունը դաշնային կառավարությունից նոր անվտանգության գնահատականներ է խնդրել՝ այս անգամ հաշվի առնելով նոր հետախուզական տվյալները։
«Չափազանց զգայուն»
Ստորին Սաքսոնիայի կառավարությունն այժմ սպասում է դաշնային գործակալություններից թարմացված գնահատականների, նախքան դաշնային շրջակա միջավայրի նախարարության հետ համակարգված որոշում կայացնելը, թե ինչպես շարունակել։
Անհասկանալի է, թե արդյոք դաշնային կառավարությունը կիսում է Ստորին Սաքսոնիայի շրջակա միջավայրի նախարար Մայերի քննադատական տեսակետը։ Գործընթացներին ծանոթ մարդկանց խոսքով՝ Բեռլինում համակրանք կա նախագծի նկատմամբ։
Փարիզը աջակցում է նախագծին, բայց ջանք չի խնայել գաղտնի մնալու համար։
«Սա չափազանց զգայուն թեմա է», – ասել է ֆրանսիացի բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը, ինչպես այս հոդվածում մեջբերված մյուս պաշտոնյաներն ու ոլորտի ներկայացուցիչները, անանուն մնալու իրավունք է ստացել, քանի որ նրանք իրավասու չեն հրապարակայնորեն մեկնաբանել զգայուն գործարքը։
«Սա այն չէ, ինչ մենք ցանկանում ենք գովազդել», – հավելել է ֆրանսիացի բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Մերցը և նրա ֆրանսիացի գործընկեր Մակրոնը այս տարի մեկ անգամ քննարկել են Լինգենի հարցը, ասել են բանակցություններին ծանոթ երկու անձինք։
Գերմանիայի կառավարության խոսնակը միայն ասել է, որ կանցլերիան չի մեկնաբանում գաղտնի բանակցությունները։ Ելիսեյան պալատը նմանատիպ հարցման չի պատասխանել։
«Առևտրային և տնտեսական պատերազմ»
Ֆրամատոմը պնդում է, որ կան լավ պատճառներ նախագիծը հաստատելու համար՝ սկսած ոչ միայն Ռուսաստանից, այլև ԱՄՆ-ի Westinghouse ատոմային էլեկտրակայանից կախվածության նվազեցումից, որն արդեն արտադրում է ռուսական նախագծման վառելիք շվեդական գործարանում՝ Արևելյան Եվրոպայից աճող վառելիքի պահանջարկը բավարարելու համար։
EDF-ի ֆրանսիական ատոմային էներգետիկայի գործադիր տնօրենը նշել է, որ նախագիծը կարելի է ամփոփել մեկ հարցի շուրջ. «Պե՞տք է ռուսական վառելիքը փոխարինվի ֆրանսիական, թե՞ ամերիկյան վառելիքով»։
EDF-ի գործադիր տնօրենը հավելել է, որ «դա առևտրային և տնտեսական պատերազմի հարց է» ԱՄՆ-ի դեմ։
Այդ ընկալումը չի սահմանափակվում միայն Փարիզով։ Ատլանտյան օվկիանոսի մյուս կողմում Վաշինգտոնի ռազմավարական հաշվարկը նույնքան պարզ է։
«ԱՄՆ-ն, անշուշտ, շահագրգռված չէ, որ Ռուսաստանը մտնի Գերմանիայի վառելիքային տարրերի արտադրության շուկա Rosatom-ի հետ. դա երկարաժամկետ հեռանկարում կարող է հակառակ ազդեցություն ունենալ Գերմանիայի վրա», – ասել է Մեյերը։
Մերցը և նրա ֆրանսիացի գործընկեր Մակրոնը այս տարի մեկ անգամ քննարկել են Լինգենի հարցը, ասել են բանակցություններին ծանոթ երկու անձինք։ | Ֆիլիպ Սինգեր/EPA
Framatome-ի գործադիր տնօրեն Գայֆեն ասել է, որ ընկերությունը Լինգենի օբյեկտի վերաբերյալ որոշում է ակնկալում մինչև նոյեմբերի վերջը: Մինչ օրս որոշում չի կայացվել:
Գերմանիայի և՛ դաշնային, և՛ նահանգային շրջակա միջավայրի նախարարությունները հրաժարվել են հաստատել այդ ժամանակացույցը:
Հարցմանը ի պատասխան, դաշնային շրջակա միջավայրի նախարարության խոսնակը նոյեմբերի 11-ին գրել է. «Դիմումի վերաբերյալ որոշումը վերջնականապես կկայացվի Ստորին Սաքսոնիայում: Մենք չենք կարող դրա համար կոնկրետ ամսաթիվ նշել»:
Մեյերը ասել է, որ իր նախարարությունը «դեռ չունի դաշնային իշխանությունների բոլոր անհրաժեշտ գնահատականներն ու ներկայիս գնահատականները՝ Ռուսաստանի ներգրավվածության հետևանքով առաջացող ներքին և արտաքին անվտանգության ռիսկերի, ինչպես նաև Roller-ի զեկույցի համաձայն՝ դիվերսիայի, լրտեսության և ապատեղեկատվության վտանգների վերաբերյալ՝ դիմումի վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար: Այս վերանայումները գործընթացի կարևոր քայլեր են և կհաշվի կառնվեն նախագիծը հաստատելու որոշման մեջ»:
«ANF-ին այնուհետև հնարավորություն կտրվի արձագանքել: Միայն բոլոր ընթացակարգային քայլերն ավարտվելուց հետո Ստորին Սաքսոնիայի շրջակա միջավայրի նախարարությունը, դաշնային շրջակա միջավայրի նախարարության հետ համակարգված, կարող է վերջնական որոշում կայացնել», – ասել է Մեյերը:
Ֆրամատոմի լոբբիստական ջանքերը
Միևնույն ժամանակ, Ֆրամատոմը լոբբինգ է իրականացրել Գերմանիայի իշխանությունների մոտ՝ որոշման վրա ազդելու համար: Բունդեսթագի լոբբիստական գրանցամատյանի համաձայն՝ ընկերությունը պատվիրել է Berlin Global Advisors խորհրդատվական ընկերությանը լոբբինգ անել Լինգենում իր 2024 թվականի դիմումի հաստատման համար:
Ընկերության ընտրությունը, կարծես թե, միտումնավոր է: Berlin Global Advisors-ը աշխատանքի է վերցնում որոշ խորհրդատուների, որոնք սերտ կապեր ունեն ինչպես Քրիստոնեա-դեմոկրատական (CDU), այնպես էլ Սոցիալ-դեմոկրատական (SPD) կուսակցությունների հետ, ինչպես նաև կապեր ունեն Ռուսաստանի հետ: Նրանց թվում է Ֆրիդբերտ Պֆլյուգերը՝ CDU-ի նախկին քաղաքական գործիչը, որը նախկինում աշխատել է որպես լոբբիստ ռուսական պետական «Գազպրոմ» ընկերության և դրա Բալթիկ ծովի Nord Stream 2 խողովակաշարի նախագծում:
Սակայն, ANF-ի համար Berlin Global Advisors-ը հույսը դնում է այլ քաղաքական դռներ բացողների վրա՝ Ռալֆ Բրաուքսիպեն, աշխատանքի նախարարության նախկին պետական քարտուղար, որը հետագայում Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի օրոք ծառայել է որպես պաշտպանության նախարարության տեղակալ, և Ֆրանկ Շաուֆը, որը նախկինում եղել է SPD կուսակցության գործադիր մարմնի արտաքին քաղաքականության խորհրդական և երկար տարիներ Ռուսաստանի Եվրոպական բիզնեսների ասոցիացիայի ղեկավար։
Բունդեսթագի անդամների խոսքով՝ մի քանի օրենսդիրներ հրավերներ են ստացել այցելելու Լինգեն։ Շաուֆն ավելի հեռու է գնացել. Վիսբադենում կայացած «Կանաչների» կուսակցության պատվիրակների համագումարում նա փնտրել է «Կանաչների» պատգամավոր Հարալդ Էբներին, որը Գերմանիայի խորհրդարանում Լինգենի նախագծի ամենակոշտ քննադատներից մեկն է եղել։ Նա նաև Գերմանիայի խորհրդարանի շրջակա միջավայրի և միջուկային անվտանգության հանձնաժողովի նախկին նախագահն է։
Ինչպես Էբները հետագայում ասել է, խորհրդատուն փորձել է պնդել, որ Լինգենում «Ռոսատոմի» հետ նախագիծը «անվնաս» է՝ պնդելով, որ այն իրականում կօգնի Չեխիային, որտեղ տեղակայված են ռուսական արտադրության վեց միջուկային ռեակտորներ, նվազեցնել իրենց կախվածությունը «Ռոսատոմից»։
Berlin Global Advisors-ը չի պատասխանել Էբների հետ կապված իրավիճակի վերաբերյալ կոնկրետ հարցերին, ինչպես նաև որևէ այլ հարցի: ANF-ը նաև հրաժարվել է մեկնաբանել Լինգենի նախագիծը, Berlin Global Advisors-ի շահագործման հանձնումը կամ խորհրդատվական ընկերության մոտեցումը։
Framatome-ը և Berlin Global Advisors-ը նույնպես այցելել են դաշնային գրասենյակ: Թե քանի հանդիպում է տեղի ունեցել 2023 թվականի հունվարի 1-ից ի վեր և ինչ հետագա շփումներ են նախատեսված օգոստոսի դրությամբ, դեռևս պարզ չէ։
Կառավարության խոսնակը օգոստոսի 25-ին ասել է, որ կառավարության ներկայացուցիչների և լոբբիստների միջև բոլոր շփումները, այդ թվում՝ հեռախոսազանգերը և էլեկտրոնային հաղորդակցությունները, փաստաթղթավորելու պարտավորություն չկա: Ռուսական նախագծով վառելիքային տարրեր արտադրելու հայտի կապակցությամբ գրասենյակը նաև մի քանի շփումներ է ունեցել Berlin Global Advisors-ի և Framatome-ի հետ։
Խոսնակը նշել է, որ այս բոլոր շփումները զուտ տեղեկատվական էին, որոնց ընթացքում պաշտոնյաները ուրվագծել են ընթացակարգային քայլերը, իսկ ընկերությունը քննադատել է գործընթացի տևողությունը։
ԵՄ պատժամիջոցների բացակայություն
Դեռ պարզ չէ՝ արդյոք Ֆրամատոմի լոբբիստական ջանքերը կարդարանան, սակայն Ֆրամատոմի օգտին է աշխատում այն փաստը, որ ԵՄ-ն մինչ օրս որևէ պատժամիջոցներ չի կիրառել Ռուսաստանի միջուկային արդյունաբերության կամ «Ռոսատոմի» նկատմամբ։
Երբ հարցրին Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից Ռուսաստանի միջուկային ոլորտի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու ծրագրերի, այդ թվում՝ ռուսական միջուկային վառելիքի ներմուծման սահմանափակման մասին, ԵՄ գործադիր մարմնի խոսնակը նշեց. «Հանձնաժողովը վճռականորեն տրամադրված է եվրոպական էներգետիկ համակարգից փուլ առ փուլ դուրս բերել ռուսական ողջ էներգիան։ Ինչպես նշված է REPowerEU ճանապարհային քարտեզում, մենք կներկայացնենք նաև ռուսական միջուկային էներգիային ուղղված միջոցառումներ։ Այս միջոցառումների վրա աշխատանքները շարունակվում են»։
Այնուամենայնիվ, REPowerEU ճանապարհային քարտեզում՝ ԵՄ-ի կողմից ռուսական էներգետիկայից հրաժարվելու ծրագիրը, նաև նշում է, որ ԵՄ-ն ֆինանսապես աջակցում է այլընտրանքային վառելիքի զարգացմանը իր SAVE և APIS նախագծերի միջոցով, որոնք հիմք են հանդիսանում ամբողջովին եվրոպական արտադրության համար։ Նման աջակցություն ստացող ընկերություններից մեկը Ֆրամատոմն է, որը ԵՄ-ից ստացել է 10 միլիոն եվրո դրամաշնորհ։
Անկախ նրանից, թե ինչ կպատահի Լինգենում, Framatome-ը արդեն պլանավորում է ռուսական վառելիք արտադրել ԵՄ-ում գործող 15 ռեակտորների համար Լիոնի մոտ գտնվող Ռոման-սյուր-Իզերում՝ սկսած 2027 թվականից, ասաց Framatome-ի փոխնախագահ Գայֆը։ Եվ ֆրանսիական ընկերությունը հայտարարում է, որ կկարողանա բոլոր ռեակտորները մատակարարել իր սեփական վառելիքով մինչև 2035 թվականը։
«Բայց մինչ այդ նրանք դեռ վառելիքի կարիք ունեն», – ասաց Գայֆը։ Framatome-ը արդեն պայմանագրեր է կնքել Սլովակիայի, ինչպես նաև Հունգարիայի Պակշի ատոմակայանի ռեակտորները մատակարարելու համար, որը վառելիք է կարիք ունենում Ռոման-սյուր-Իզերից, սկսած 2027 թվականից։
Ֆրանսիական ընկերությունը նշում է, որ ԵՄ մյուս էներգետիկ ընկերությունները հետաքրքրված են իր ծառայություններն ապահովելու հարցում, բայց ոչ բոլորն են համոզված։
«Ամերիկացիներն արդեն շատ առաջ են, Framatome-ը վեց տարի հետ է մնացել [և] ռուսների հետ համագործակցությունը չի օգնելու նրանց հասնել», – ասաց ԵՄ արդյունաբերության ներկայացուցիչը՝ հավելելով, որ Framatome-ի գործարքները Rosatom-ի հետ կարող են վախեցնել պոտենցիալ հաճախորդներին։
«Եվրոպայի որոշ կոմունալ ծառայություններ չեն միանում [Framatome]-ին», – հավելեցին նրանք: «Ես լսում եմ, որ որոշները նախընտրում են պահպանել բնօրինակը»։
Ջոանա Լեները հաղորդում է Բեռլինից, Նիկոլաս Կամուտը՝ Փարիզից: Այս հաղորդագրությանը մասնակցել է Բեռլինից Նետտե Նյոստլինգերը։
Հրապարակումից հետո այս պատմությունը փոփոխվել է՝ Framatome-ի և TVEL-ի միջև համատեղ ձեռնարկության կառուցվածքը, ինչպես նաև եվրոպական սուբսիդիայի չափը պարզաբանելու համար։
