23/12/2025

Քստմնելի դեպք մարզերից մեկում․ 21-ամյա աղջկա նկատմամբ ոտնձգություն են կատարել

infomitk@gmail.com 23/12/2025 1 min read

Դեկտեմբեր 20-ին ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Արմավիրի մարզի բաժիններից մեկի համայնքային ոստիկանները օպերատիվ տեղեկությունները իրացնելով տարածքային ոստիկանության բաժին են տեղափոխել Արմավիրի մարզի բնակիչներ 52-ամյա Արսեն Ե․-ին և 45-ամյա Արման Ղ․-ին։

Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, ըստ համայնքային ոստիկանության տվյալ բաժնում ստացված օպերատիվ տեղեկությունների՝ Արսեն Ե․-ն և Արման Ղ․-ն կասկածվում են մարզերից մեկի բնակիչ 21-ամյա աղջկա նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ կատարելու մեջ։

Ոստիկանները պարզել են նաև, որ նշված անձինք օգտվել են աղջկա անօգնական վիճակից և հաճախակի տարել են դաշտամիջյան հատվածներ ու «սև գործը» կատարել։

Նշված դեպքի փաստով տարածքային ոստիկանության բաժնում կազմվել են փաստաթղթեր, որոնք նշված անձանց հետ ներկայացվել են տարածքային քննչական վարչություն, որտեղ էլ դեպքի փաստով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, և քննիչի որոշմամբ Արսեն Ե․-ն և Արման Ղ․-ն ձերբակալվել ու տեղափոխվել են ձերբակալվածների պահման վայր։

Նախաքննության շահերից ելնելով՝ այս պահին որոշ հանգամանքներ չենք հայտնում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեքենայի բեռնախցիկից գողացել են պայուսակ, որում եղել է 32 հազար դոլար և մոտ 4 մլն դրամ

23/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երեւանում հայտնի պաշտոնյայի կինն ամուսնու բանկային քարտից 4 մլն դրամ է գողացել

23/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Առեղծվածային դեպք Գյումրիում, «Խոհարարական զորամասի» մոտ հայտնաբերվել է մաhացած տղամարդ, կասկածյալը վնաuազերծվել է

22/12/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունվարի կեսին ԱՄՆ դեսպան Քվինը կավարտի իր աշխատանքը ՀՀ-ում

23/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան շատ ավելին կպահանջի Եվրոպայից, և դա դաշինքի համար ավելի ու ավելի դժվար կլինի գտնել

23/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Բացառիկ. Եվա Քայլին կրկնապատկում է Belgiangate-ի գործունեությունը Բրյուսելի սկանդալների նոր ալիքից հետո

23/12/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հին աշխարհի փլուզման ամենացածր կետը» կլինի ռուս-ուկրաինական պատերազմը

23/12/2025 infomitk@gmail.com