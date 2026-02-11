Եվրոպայի ինքնավարության ձգտումը բացահայտում է հին թերությունները

Վաշինգտոնից կախվածությունը նվազեցնելու նորացված ձգտումը հինգշաբթի օրը կայանալիք ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովից առաջ ծանոթ անհամաձայնություններ է առաջացնում։
ԵՄ առաջնորդները պատրաստվում են լուրջ վեճերի՝ համատեղ պաշտպանական նախագծերից մինչև տնտեսական բարեփոխումներ, քանի որ Դոնալդ Թրամփի Ամերիկայից Եվրոպայի կախվածությունը թուլացնելու ձգտումը բացահայտում է դաշինքի 27 երկրների միջև խորը տարաձայնությունները։
Մրցունակությանը նվիրված հինգշաբթի օրը կայանալիք ոչ պաշտոնական առաջնորդների նահանջից առաջ մայրաքաղաքները խոստացել էին ցուցաբերել միասնություն և մշակել ավելի մեծ եվրոպական ինքնավարության ուղի, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ նախագահի կողմից Գրենլանդիայի դեմ սպառնալիքները տասնամյակների ընթացքում ամենածանր տրանսատլանտյան ճգնաժամը հանգեցրին։
Սակայն, մինչ առաջնորդները պատրաստվում են իրենց գագաթնաժողովին, այդ միասնական ճակատն արդեն ճաքեր է տալիս, և երկարատև անհամաձայնությունները կրկին ի հայտ են գալիս այն մասին, թե ինչպես կարելի է «ռազմավարական անկախության» վեհ նկրտումները վերածել կոնկրետ գործողությունների։
Չնայած հանդիպումը, ինչպես սպասվում է, պարտադիր պարտավորություններ չի հանգեցնի, այն կսահմանի Եվրոպական հանձնաժողովի համար լայն քաղաքական ուղղություն, որը պետք է առաջարկներ մշակի մարտի վերջին կայանալիք պաշտոնական գագաթնաժողովից առաջ։
«Բոլորը, ովքեր նստած են սեղանի շուրջ, պետք է… ճշմարտության պահի առջև կանգնեն», – ասաց Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Մանֆրեդ Վեբերը, որի անդամների թվում են Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը և Հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը: Նա հավելեց, որ առաջնորդները չպետք է «միմյանցից բողոքեն», այլ կատարեն իրենց «տնային աշխատանքը»՝ բարեփոխումների ավարտն ապահովելու համար։
Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարար Մարգուս Ցախնան գագաթնաժողովից առաջ ասել է, որ «Եվրոպան մեծ լծակներ ունի: Մենք պարզապես պետք է միասին մնանք և որոշումներ կայացնենք… տրտնջալու և բողոքելու փոխարեն, մենք պետք է հասկանանք, որ ուժի միջոցով Եվրոպան իրականում կունենա [ամուր] դիրքորոշում»։
Ակնհայտ օրինակ է ԵՄ հզոր տերությունների՝ Ֆրանսիայի և Գերմանիայի միջև վերջերս տեղի ունեցած անհամաձայնությունը, որոնց առաջնորդները բախվեցին Էմանուել Մակրոնի կողմից ԵՄ-Մերկոսուր առևտրային համաձայնագիրը չհաստատելու պատճառով:
Երեքշաբթի օրը մի քանի եվրոպական թերթերի կողմից հրապարակված հարցազրույցում Ֆրանսիայի նախագահը բարձրաձայնեց համատեղ եվրոպական վարկավորման անհրաժեշտությունը՝ հավակնոտ արդյունաբերական և պաշտպանական նախագծերը ֆինանսավորելու համար, կոչ, որը Գերմանիայի կողմից անմիջապես մերժվեց։
«Դուք տեսած կլինեք Ֆրանսիայի նախագահի հետ այսօր հրապարակված հարցազրույցը», – ասաց Գերմանիայի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը անանուն մնաց՝ քննարկելու համար գագաթնաժողովի նախապատրաստական նրբությունները: «Մենք կարծում ենք, որ… սա մի փոքր շեղում է ուշադրությունը իրականում եղածից, այն է՝ որ մենք արտադրողականության խնդիր ունենք»։
Այլ մայրաքաղաքներ շտապեցին միջամտել: «[Լավ է], որ Մակրոնը տեսնում է Եվրոպայի ապագա տնտեսության մեջ ներդրումներ կատարելու անհրաժեշտությունը», – ասաց միջին չափի երկրի ԵՄ դիվանագետը: Սակայն, հավելեց դիվանագետը, նման ջանքերը հավասարազոր են «երազանքի», հաշվի առնելով ԵՄ երկարաժամկետ բյուջեի միջոցով ծախսելու հնարավորությունը։
Իր հարցազրույցում Մակրոնը նաև սպառնաց դադարեցնել մարտական տանկի համատեղ մշակման ֆրանկո-գերմանական ծրագիրը՝ համատեղ կործանիչ ինքնաթիռների ծրագրի առաջընթացի բացակայության համար մեղադրանքների խաղից հետո: «Կարող եք պատկերացնել, որ եթե գերմանացի գործընկերը կասկածի տակ դներ համատեղ ինքնաթիռի ապագան, մենք ստիպված կլինեինք կասկածի տակ դնել համատեղ տանկը»։
Սա տասնյակ թերություններից մեկն է, որը բացահայտվում է հինգշաբթի օրվա նահանջից առաջ՝ ԵՄ մայրաքաղաքներից ստացված դիրքորոշման փաստաթղթերի հոսքի միջոցով: Մինչ Ֆրանսիան պաշտպանում է «Գնեք եվրոպականը» քաղաքականությունը, որը առաջնահերթություն կտա ԵՄ արդյունաբերություններին սուբսիդիաների և պետական գնումների պայմանագրերի համար, Սկանդինավյան և Բալթյան երկրները համատեղ դիրքորոշման փաստաթղթում դեմ են արտահայտվել այդ գաղափարին՝ ասելով, որ դա կավելացնի անցանկալի բարդություն, հենց այն ժամանակ, երբ Եվրոպան փորձում է ապակարգավորում իրականացնել:
Միևնույն ժամանակ, Գերմանիան միավորվել է Իտալիայի հետ՝ ֆրանսիական նախաձեռնություններին դեմ լինելու համար, փոխարենը առաջ մղելով ապակարգավորման վրա կենտրոնացած օրակարգ: Մերցի և Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնիի կողմից աջակցվող համատեղ քննարկման փաստաթղթում նրանք կոչ են անում «արտակարգ արգելակ» կիրառել ԵՄ նոր օրենսդրության վրա՝ մայրաքաղաքներին իրավունք տալով կանխել Բրյուսելի կողմից իրենց դուր չեկող օրենքների մշակումը:
Սակայն այլ երկրների դիվանագետները պնդում են, որ Բեռլին-Հռոմ ճնշումը բաց է թողնում ավելի կարևոր կետը, այն է՝ Եվրոպան պետք է ազատվի արտաքին կախվածություններից: «Պարզեցումը (ապակարգավորումը) կարևոր է», – ասել է ԵՄ երկրորդ դիվանագետը: «Բայց դա չի կարող լինել մեր եվրոպական քաղաքականության ալֆան և օմեգան։ Բյուրոկրատիան ամեն ինչ չէ։ Մենք շտապ պետք է մտածենք մատակարարման շղթաների և մեր կախվածությունները նվազեցնելու մասին»։
ԵՄ երրորդ դիվանագետը իրավիճակը բացահայտ արտահայտեց. «Մենք ունենք ախտորոշումը, ունենք դեղատոմսը, մենք դեղատուն չենք գնացել»։
Թրամփը սենյակում
Եթե այս անհամաձայնությունները հիմա ի հայտ են գալիս սառը լույսի ներքո, դա այն պատճառով է, որ առաջնորդները, որոնք վաղուց խուսափում էին ներքին բարեփոխումների մասին դժվար զրույցներից, այլևս չեն կարող դա թույլ տալ։
Գրենլանդիայի դեմ Թրամփի սպառնալիքները հունվարին Խորհրդի արտակարգ նիստի ժամանակ առաջնորդների շրջանում հաշվեհարդար առաջացրին, որի ժամանակ ֆոն դեր Լեյենն ասաց, որ Եվրոպան այժմ պետք է ընտրի անկախության ուղին։ Առաջնորդների քննարկումների մասին տեղեկացված մի քանի դիվանագետներ գագաթնաժողովը նկարագրեցին որպես Ռուբիկոնի պահ, որից հետդարձի ճանապարհ չկար։
«Առանց ՀՆԱ-ի աճի մենք իսկապես խոցելի կլինենք արտաքին ցնցումների համար», – ասաց Լեհաստանի ֆինանսների նախարար Անջեյ Դոմանսկին։ Նա ասաց, որ հանձնաժողովը և ԵՄ այլ քաղաքական գործիչները ստիպված կլինեն «կենտրոնանալ աճի, ապակարգավորման և ավելի հավակնոտ լինելու վրա», ինչը, քննադատների կարծիքով, չափազանց քիչ է եղել, չափազանց դանդաղ։
Խնդիրն այն է, որ այդ հռետորաբանությունը իրականություն դարձնելը առաջնորդների համար հսկայական քաղաքական ծախսեր է պահանջում։ Իրոք, դաշինքի մասնատված միասնական շուկայի ավարտին հասցնելու կամ իրական եվրոպական զսպող կարողություն ստեղծելու բարեփոխումները սեղանին են դրված տարիներ շարունակ, որոշ դեպքերում՝ տասնամյակներ։ Առաջնորդները վաղուց են ընտրել քաղաքավարիորեն անտեսել դրանք, քանի որ բարեփոխումների իրականացումը կսպառնա ազգային արդյունաբերություններին։
Վերցրեք Եվրոպական կապիտալի շուկաների միություն ստեղծելու առաջարկը։
ԵՄ մասնատված կապիտալի շուկաները միավորելու գաղափարը՝ ներդրումային կապիտալի շատ ավելի լայն պաշար ստեղծելու համար, առաջին անգամ առաջ է քաշվել ավելի քան մեկ տասնամյակ առաջ և արժանացել է Եվրոպական կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Մարիո Դրագիի հավանությանը որպես անկախության ճանապարհին ուղղված կարևոր քայլ: Սակայն այն տարիներ շարունակ ոչ մի արդյունք չի տվել Բեռլինի և Հռոմի, ինչպես նաև այլ մայրաքաղաքների դիմադրության պատճառով, որոնք խոչընդոտել են նախաձեռնությունը՝ տարածաշրջանային բանկերի համար դրա սպառնալիքի պատճառով:
«Նայեք Կապիտալի շուկաների միությանը», – ասել է ԵԺԿ-ի անդամ Վեբերը: «Հայեցակարգը, նախաձեռնությունները մեր սեղանին են արդեն տարիներ շարունակ»:
Երբ առաջնորդները հավաքվեն հինգշաբթի, սենյակում գտնվող փիղը կլինի Եվրոպայի հարաբերությունները Թրամփի վարչակազմի հետ:
Չնայած Եվրոպայի կողմից սեփական ուղին գծելու անհրաժեշտության շուրջ կոնսենսուսին, մի քանի երկրներ պատրաստ չեն ռիսկի դիմել՝ օտարացնելով Վաշինգտոնին կամ տեսնելով, որ իրենց ընկերությունները զրկվեն ԱՄՆ շուկաներում վաճառքից՝ ԵՄ պաշտպանողական քաղաքականության պատճառով: Բրյուսելի և Վաշինգտոնի միջև հարաբերությունները կարող են վերադառնալ նորմալ հունի Գրենլանդիայի ճգնաժամից հետո, ենթադրում են որոշ դիվանագետներ:
Սակայն որոշ առաջնորդների համար նախկինին վերադառնալու հնարավորություն չկա:
«Երբ մենք դուրս եկանք [Գրենլանդիայի] ճգնաժամի ամենավատ շրջանից, տեղի ունեցավ վախկոտ թեթևացման մի ձև», – ասաց Մակրոնը: «Կան սպառնալիքներ և ահաբեկում, ապա հանկարծ Վաշինգտոնը նահանջում է, և մենք կարծում ենք, որ ամեն ինչ ավարտվել է: Բայց մի՛ կարծեք, որ մեկ վայրկյան… ամեն օր նոր սպառնալիքներ են լինում»:
