«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության վարչապետի թեկնածուն Սամվել Կարապետյանն է։
Այս մասին հայտնել են կուսակցության առաջին համագումարի ժամանակ: Նշենք՝ Կարապետյանի մի քանի երկրի քաղաքացի է և այժմ գտնվում է տնային կալանքի տակ։
«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության վարչապետի թեկնածուն Սամվել Կարապետյանն է։
Այս մասին հայտնել են կուսակցության առաջին համագումարի ժամանակ: Նշենք՝ Կարապետյանի մի քանի երկրի քաղաքացի է և այժմ գտնվում է տնային կալանքի տակ։
Բաց մի թողեք
Ուրախ էինք Հայաստանում ողջունել ամերիկյան տեխնոլոգիական ընկերությունների ղեկավարներին. ԱՄՆ դեսպանություն
Հայաստանն ու Իրանը նախատեսում են ռազմավարական համագործակցության համապարփակ փաստաթուղթ ստորագրել․ դեսպան
Վենսի այցը նշանակալի քայլ է, արդյունքները նախանշում են հետագա համագործակցության հստակ ուղի. ԱՄՆ դեսպանատուն