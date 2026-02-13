ՆԱՏՕ-ի նախարարները պնդում են, որ Ուկրաինան գերակա խնդիր է Արկտիկայում ակտիվության մեկնարկից հետո

Անցյալ ամիս Գրենլանդիայի շուրջ ծագած վեճը մտավախություններ էր առաջացրել, որ 70-ամյա ռազմական դաշինքը կարող է փլուզվել, սակայն դաշնակիցները, կարծես, այժմ վերադառնում են իրենց սովորական գործունեությանը։
Հինգշաբթի օրը ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարների նիստում շեշտվեց, որ Ուկրաինային աջակցությունը մնում է իրենց օրակարգի գլխավոր թեման՝ Արկտիկայում անվտանգության վերաբերյալ շաբաթներ տևած քննարկումներից հետո, որոնք գագաթնակետին հասան Վերին Հյուսիսում դաշինքի նոր գործունեության մեկնարկով։
Հինգշաբթի օրը Բրյուսելում կայացած պաշտպանության նախարարների նիստում դաշինքի նախարարները լայնորեն գովաբանեցին «Արկտիկական պահապան» ուժեղացված զգոնության գործունեության մեկնարկը, որը նախօրեին հայտարարել էր գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն՝ Վերին Հյուսիսում ՆԱՏՕ-ի ներկայությունը մեծացնելու համար։
Նոր բազմաոլորտային գործունեությունը կմիավորի տարածաշրջանի 32 դաշնակիցների գործունեությունը մեկ ընդհանուր գործառնական ռազմավարության ներքո։ Սա կներառի Դանիայի «Արկտիկական դիմացկունություն» զորավարժությունների շարքը, որը նախատեսված է դաշնակիցների տարածաշրջանում գործելու կարողությունը բարձրացնելու համար, և Նորվեգիայի առաջիկա «Սառը արձագանք» զորավարժությունները, որտեղ արդեն սկսել են ժամանել դաշինքի զորքեր։
Սա ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հիմնական պահանջն էր, որի՝ ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Դանիային պատկանող կիսաինքնավար տարածք՝ Գրենլանդիան ուժով գրավելու սպառնալիքները վտանգի տակ էին դրել 70-ամյա դաշինքի գոյությունը։
Սակայն նրանք նաև մեծ ջանքեր էին գործադրում ընդգծելու համար, որ Ուկրաինան, որի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները վերջին ամիսներին ենթարկվել են ռուսական ծանր հրետակոծության՝ զրկելով շատերին էլեկտրաէներգիայից և ջեռուցումից զրոյից ցածր ջերմաստիճանների պատճառով, մնում է նրանց առաջնահերթությունը։
Արևելյան թևի պաշտպանություն
Իսլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Թորգերդուր Կատրին Գունարսդոտիրը զգուշացրել է ուշադրության կենտրոնացման ցանկացած շեղման դեմ։
«Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ արևելյան թևի վրա ավելի քիչ ուշադրություն դարձնենք», – լրագրողներին ասել է նա ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայան ժամանելուն պես՝ Ուկրաինային նկարագրելով որպես «Եվրոպայի ազատության և ինքնիշխանության համար պայքարող»։
Ռեյկյավիկի համար Arctic Sentry-ն և Կիևի աջակցությունը մրցակցող առաջնահերթություններ չեն, այլ զուգահեռ պատասխանատվություններ, որտեղ Ուկրաինայում «արդար և երկարատև խաղաղությունը» կենտրոնական տեղ է գրավում եվրոպական անվտանգության համար։
Նմանապես, Ֆինլանդիայի՝ մեկ այլ արկտիկական երկրի պաշտպանության նախարար Անտի Հականենը կոչ արեց արևմտյան դաշնակիցներին կրկնապատկել Ռուսաստանի վրա իրենց ճնշումը՝ թե՛ տնտեսական, թե՛ ռազմական։
«Հիմա վճռորոշ ժամանակն է շարունակել ավելի շատ աջակցել Ուկրաինային և ցույց տալ (Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր) Պուտինին, որ Արևմուտքը չի նահանջում», – ասաց նա։
Էստոնիայի նախարարը, որը ՆԱՏՕ-ի Ռուսաստանի հարցում ամենաաղմկոտ բազեներից մեկն է, ողջունեց Arctic Sentry-ի գործարկումը, բայց պնդեց, որ այն «չի շեղում ուշադրությունը Ուկրաինայից, արևելյան թևից»։
Հաննո Պևկուրը, կրկնելով իր ֆինն գործընկերոջ կարծիքը, նույնպես կոչ արեց ավելի շատ ճնշում գործադրել Մոսկվայի վրա՝ ասելով, որ «Ռուսաստանին պետք է ճնշում գործադրել ոչ միայն մարտադաշտում։ Դա նաև տնտեսությունն է, այլև հասարակությունը»։
Նոր աջակցության փաթեթներ
Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը պնդեց, որ չնայած ՆԱՏՕ-ն պետք է «ուղղորդի իր ռադարային համակարգերը բոլոր ուղղություններով», քանի որ Ռուսաստանը ձգտում է առճակատման «աշխարհի շատ մասերում», այդ թվում՝ Արկտիկայում, «ուշադրությունը, իհարկե, կմնա ՆԱՏՕ-ի արևելյան թևի վրա»։
Պիստորիուսը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայում շարունակվող հարվածները որակել է որպես «ահաբեկչություն քաղաքացիական բնակչության դեմ» և կոչ է արել անհապաղ ավելացնել աջակցությունը։
Մեկ օր առաջ, Եվրամիության պաշտպանության նախարարների հանդիպմանը մասնակցելիս, Պիստորիուսը հայտարարել է, որ Բեռլինը, հավանաբար, կշարունակի օգտագործել Ուկրաինայի առաջնահերթ պահանջների ցանկը (PURL)՝ Ուկրաինայի օդային պաշտպանությունը ֆինանսավորելու համար։
PURL-ի համաձայն, եվրոպացի դաշնակիցները Ուկրաինայի համար գնում են ԱՄՆ-ում արտադրված զենք։ Գործիքը գործարկվել է անցյալ ամռանը, երբ Վաշինգտոնը դադարեցրել է Ուկրաինային ԱՄՆ-ի կողմից տրամադրվող բոլոր ուղղակի նվիրատվությունները։
Շվեդիան նաև հայտարարել է, որ կհավաքի PURL-ի երրորդ փաթեթը, որի մանրամասները կհրապարակվեն հինգշաբթի օրը՝ Ուկրաինայի պաշտպանության կոնտակտային խմբի (UDCG) նիստից հետո։ Այն իր առաջին երկու փաթեթներում ներդրել է ավելի քան 325 միլիոն դոլար (273.5 միլիոն եվրո)։
Մեծ Բրիտանիան, որը համանախագահում է 50 երկրներից բաղկացած UDCG հանդիպումը, հինգշաբթի օրը հայտարարեց, որ Ուկրաինային տրամադրվող աջակցությունը կավելացնի ևս 500 միլիոն ֆունտ ստեռլինգով (574 միլիոն եվրո), որից 150 միլիոն ֆունտ ստեռլինգը (172 միլիոն եվրո) կհատկացվի PURL-ի միջոցով՝ ԱՄՆ ՀՕՊ համակարգերի համար վճարելու համար։ Մնացած գումարը կֆինանսավորի Մեծ Բրիտանիայում արտադրված 1000 թեթև բազմաֆունկցիոնալ հրթիռներ։
Մինչդեռ, Ռուտտեն փորձեց համատեղել դաշինքի ընդլայնվող շրջանակը նրա մշտական պարտավորությունների հետ՝ պնդելով, որ «ՆԱՏՕ-ն այնքան ուժեղ է, որ մենք կարող ենք անել երկուսն էլ»։
«Մենք պետք է համոզվենք, որ պաշտպանում ենք մեր տարածքի յուրաքանչյուր սանտիմետրը», – ասաց Ռուտտեն՝ ընդգծելով, որ շատ դաշնակիցներ Արկտիկական երկրներ են, որոնց թվում է նաև ԱՄՆ-ն։
ԱՄՆ-ի ռազմական փոխնախարար Էլբրիջ Քոլբին, որը մասնակցում է Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի հանդիպմանը՝ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթի փոխարեն, լրատվամիջոցներին ուղղված իր կարճ ելույթում չի հիշատակել Ուկրաինան կամ արևելյան թևը։
Այս հոդվածը փոփոխվել է՝ ուղղելու համար Թորգերդուր Կատրին Գուննարսդոտիրի տիտղոսը։ Նա Իսլանդիայի արտաքին գործերի նախարարն է, այլ ոչ թե պաշտպանության նախարարը։
Բաց մի թողեք
Արևմտյան երկրները տեսնում են Երրորդ համաշխարհային պատերազմի մոտալուտ լինելը
Ֆրանսիան պատրաստվում է բախվել Գերմանիայի և Իտալիայի հետ, քանի որ ԵՄ առաջնորդները ձգտում են տնտեսական խթանման
ԵՄ-ն պե՞տք է ուղղակիորեն խոսի Պուտինի հետ. Առաջնորդները համաձայն են, որ առայժմ համաձայն չեն