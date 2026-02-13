ԵՄ գագաթնաժողով. Մակրոնը սահմանում է հունիսյան վերջնաժամկետ ԵՄ տնտեսական վերագործարկման փաթեթի համար

Հանդիպումը ԵՄ առաջնորդներին հավաքեց Ալդեն Բիզենի ամրոցում, որին ներկա էր նաև Մարիո Դրագին: Ֆրանսիայի նախագահը շեշտեց կոնկրետ որոշումների անհրաժեշտությունը՝ պնդելով, որ «չպետք է լինեն տաբուներ»:
Եվրոպական Միության առաջնորդները հավաքվել էին ամբողջօրյա հանդիպման, որը կենտրոնացած էր դաշինքի լճացած տնտեսությունը վերակենդանացնելու, կարգավորիչ խոչընդոտները վերացնելու և ԱՄՆ-ի և Չինաստանի մրցակցության պայմաններում ներդրումներ ներգրավելու նոր ուղիներ գտնելու վրա:
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հունիսին Եվրոպական խորհրդին որպես վերջնաժամկետ սահմանեց՝ համաձայնեցնելու եվրոպական տնտեսությունը վերագործարկելու փաթեթը:
«Մենք կիսում ենք նույն հրատապության զգացումը… մենք պետք է անմիջապես գործենք և արագացնենք», – ասաց Մակրոնը՝ հղում անելով միջազգային մրցակցության և, մասնավորապես, ԱՄՆ մաքսատուրքերի բեռին: «Եթե հունիսին մենք չունենանք կոնկրետ հեռանկարներ և շոշափելի առաջընթաց, մենք կշարունակենք ընդլայնված համագործակցությունը», – ասաց նա:
ԵՄ պաշտոնյան ասաց, որ Իտալիայի նախկին վարչապետ Մարիո Դրագին, որը հեղինակել է ազդեցիկ զեկույց մրցունակության վերաբերյալ, նույնպես կոչ արեց առաջնորդներին ուսումնասիրել ընդլայնված համագործակցության օգտագործումը՝ անդամ պետությունների փոքր խմբերում բարեփոխումների հարցում «ավելի արագ» առաջ շարժվելու համար:
Վերջին անգամ ընդլայնված համագործակցությունը կիրառվել է դեկտեմբերին՝ Ուկրաինային 90 միլիարդ եվրոյի վարկ տրամադրելու համար՝ առանց Հունգարիայի, Սլովակիայի և Չեխիայի մասնակցության։
Բաց մի թողեք
Եվրոպան անհապաղ պետք է փոխի իր գործունեության ձևը, եթե չի ուզում հետ մնալ
Բելգիայի դաշնային ոստիկանությունը խուզարկություն է իրականացրել Եվրոպական հանձնաժողովի գրասենյակներում
Նախիջևանում Եվրամիության ներկայությունն ու այսօրը