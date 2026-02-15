Օրբանը «պուտինիզմը» համարում է պարզունակ և անլուրջ՝ Բրյուսելը հայտարարելով իրական սպառնալիք:
Ընտրություններից առաջ իր վերջին տարեկան գնահատման ժամանակ Հունգարիայի վարչապետը խոստացավ միջոցներ ձեռնարկել «Բրյուսելի գործակալների» դեմ։ Նա գովաբանեց իր կուսակցության նվաճումները և մեղադրեց իր քաղաքական հակառակորդներին ոչ միայն Բրյուսելի, այլև միջազգային կորպորացիաների փոխարքա դառնալու ցանկության մեջ։
«21-րդ դարը Եվրոպայի համար նվաստացման դար կլինի», – սկսեց Հունգարիայի վարչապետը իր ավանդական տարեկան գնահատման ելույթը Վարկերտ Բազարում՝ իր ներկայացումից հետո։ Օրբանն ասաց, որ գոլորշու շարժիչի գյուտից ի վեր առաջին անգամ Եվրոպան աշխարհի վերափոխման մաս չէ, բայց նա կարծում է, որ Հունգարիան հնարավորություն ունի լավ դուրս գալ դրանից։
«Նրանք «կես գործ» են արել Բրյուսելի գործակալներին հեռացնելու հարցում»
Վերադառնալով իր անցյալ տարվա ելույթին, որում նա կանխատեսել էր, որ Հունգարիայի կառավարությունը՝ որպես Դոնալդ Թրամփի դաշնակից, կլինի «պատմության գլխավոր փողոցում», մինչդեռ նրանց քաղաքական հակառակորդները «կթափառեն ցեխոտ կողմնակի փողոցներով», Օրբանն ասաց, որ այդ ամենը իրականություն է դարձել։
Նա պնդում էր, որ ԱՄՆ նախագահը հեղափոխություն է իրականացրել նախկին լիբերալ էլիտաների դեմ, և որ Հունգարիան միացել է իրեն, և որ այդ պատճառով նա մեկ տարի առաջ ասել էր, որ Հունգարիայից կհեռացնեն այն ՀԿ-ներին, ընդդիմադիր թերթերին և դատավորներին, որոնց Օրբանը պիտակավորել էր որպես «գաղտնալսողներ», իսկ կառավարությունը դասակարգել էր որպես օտարերկրյա գործակալներ։
«Դա էր ծրագիրը, բայց պետք է խոստովանեմ, որ մենք միայն կես գործն ենք արել. Բրյուսելի ռեպրեսիվ մեքենան դեռևս գործում է Հունգարիայում, և մենք այն կմաքրենք ապրիլյան ընտրություններից հետո։ Քողարկված քաղաքացիական կազմակերպություններ, գնված լրագրողներ, դատավորներ, քաղաքական գործիչներ, ալգորիթմներ, բյուրոկրատներ, եվրոմիլիոններ գլորողներ՝ սա է Բրյուսելի այսօրվա ի նկատի ունումը Հունգարիայում»։
Նա իր անցյալ տարվա ելույթից չնշեց, որ խոստացել է տնտեսական վերականգնում և զգալի աճ, այսպես կոչված «փախուստ դեպի վերականգնում», որը պարզվեց, որ 2025 թվականին կազմել է 0.3% աճ, կամ որ «Հպարտության օրը» արգելելու խոստումից հետո հարյուր հազարավոր մարդիկ հավաքվել և տոնել են Բուդապեշտում՝ չնայած արգելքին։
Այնուամենայնիվ, Օրբանը ընդգծեց 2026 թվականի ընտրություններից անմիջապես առաջ ներդրված սոցիալական միջոցառումները և հետագայում խոստացվածները: Նա ասաց, որ այս միջոցառումների աղբյուրը կլինի խոշոր բիզնեսի վրա հատուկ հարկերի համակարգը։
Օրբանը ներկայացրեց «Պուտինինգ» արտահայտությունը
«Մենք պետք է հաշտվենք այն մտքի հետ, որ նրանք, ովքեր սիրում են ազատությունը, պետք է վախենան Բրյուսելից, այլ ոչ թե Արևելքից, և իրենց անհանգիստ հայացքները հառեն Բրյուսելի վրա», – ընդգծեց Հունգարիայի վարչապետը։
«Պուտինինգը պարզունակ և անլուրջ է», – ասաց Օրբանը՝ դրանով իսկ ներկայացնելով Ռուսաստանին և Պուտինին որպես սպառնալիք ներկայացնելու արևմտյան պրակտիկան: «Բրյուսելը շոշափելի իրականություն է և ուղղակի սպառնալիք», – հավելեց նա։
Հունգարիայի վարչապետը սա եզրակացրեց ԱՄՆ զեկույցից, որտեղ նշվում էր, որ Եվրահանձնաժողովը ճնշում է գործադրել սոցիալական ցանցերի մատակարարների վրա՝ Ռումինիայում և Մոլդովայում բովանդակությունը «գրաքննելու» համար, այդ թվում՝ Եվրախորհրդարանի ընտրությունների ժամանակ։
Օրբանը նշեց, որ Ամերիկայի բարեկամությունը պետք է գնահատվի, քանի որ, նրա կարծիքով, Միացյալ Նահանգները ներկայումս բացահայտում է Եվրահանձնաժողովի «գրաքննությունը»։
Վարչապետն ասաց, որ հունգարացի ներքին մրցակիցները խամաճիկներ են, բայց ոչ միայն Բրյուսելի ձեռքերում։
«Տիսզա» կուսակցության կողմից իր մի քանի առաջատար փորձագետների ներկայացումից հետո, ովքեր կարող են կարևոր դեր խաղալ Տիսզա հնարավոր կառավարությունում, Վիկտոր Օրբանն իր ելույթում անդրադարձավ նաև նրանց նախկին գործատուներին։
«Պատերազմի գլխավոր հաղթողներից մեկը Shell-ն է», – Օրբանը անդրադարձավ Իշտվան Կապիտանիի՝ Տիսզայի տնտեսական առաջնորդի թեկնածուի նախկին աշխատանքին։ Նրա խոսքով՝ Shell-ը պատերազմից տասնյակ միլիարդավոր դոլարներ է վաստակել, և նրանց նպատակն է Հունգարիային կտրել ռուսական նավթից։
Փաստորեն, Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը նման պատժամիջոցների ռեժիմ է մտցրել, և Հունգարիային մեկ տարվա հետաձգում է տրվել։ Ավելին, ռուս-ուկրաինական պատերազմում երկու ամենամեծ հաղթողներն են հունգարական ազգային նավթային MOL ընկերությունը, որը զգալի շահույթ է ստացել էժան ռուսական նավթ գնելուց, քանի որ առայժմ ազատված է եվրոպական և ամերիկյան պատժամիջոցներից։
Հունգարիայի վարչապետը նաև հիշատակեց ERSTE Bank-ը, որտեղ աշխատել է Տիսզայի մեկ այլ տնտեսագետ՝ Անդրաշ Կարմանը։ Վարչապետի խոսքով՝ ERSTE-ն ցանկանում է իր գործակալը տեղադրել Տիսայի կառավարությունում՝ բանկային հատուկ հարկերը հանելու համար։ Կարմանը 2010-14 թվականներին պետքարտուղար էր Օրբանի երկրորդ կառավարությունում։
Օրբանը պնդում է, որ Եվրոպան պատրաստվում է պատերազմի մեջ մտնել
«Եվրոպան որոշել է պատերազմել մինչև 2030 թվականը։ Սա պատերազմից առաջ վերջին ընտրությունները կլինեն», – ասաց Հունգարիայի վարչապետը։ «Բրյուսելը որոշել է հաղթել ռուսներին Ուկրաինայում, իսկ Հունգարիայից դուրս՝ պատերազմ է պատրաստվում ամբողջ Եվրոպայում»։
Օրբանը նաև ասել է, որ Եվրոպան զինվում է և հրահանգներ է ուղարկում բնակչությանը, թե ինչ անել պատերազմի դեպքում, մինչդեռ Ուկրաինային վարկով մեծ գումար է ուղարկում։
«Ուկրաինան պարզապես փող է կուլ տալիս», – ասել է Հունգարիայի վարչապետը։ «Ոչ ոք չի կարող պատասխանել այն հարցին, թե ինչպես հաղթել միջուկային տերությանը՝ առանց նրա միջուկային զենքը օգտագործելու»։
Օրբանը շեշտել է, որ Հունգարիան փող կամ զենք չի ուղարկի Ուկրաինա, և որ հունգարացի երիտասարդներին չեն տարնի Ուկրաինա, չնայած ՆԱՏՕ-ի կանոնադրությունը անդամ պետություններից չի պահանջում ռազմական ուժ կիրառել հակամարտության դեպքում։
