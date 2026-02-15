Արդյո՞ք Վարշավան կդառնա ԵՄ նոր գործակալության նստավայրը: Կհաղթի՞ Վարշավան ԵՄ մաքսային գրասենյակի նստավայրի համար մրցույթում։
Վարշավան ԵՄ նոր մաքսային գրասենյակի տեղակայման թեկնածուներից մեկն է։ Սակայն, ֆոնին քաղաքական պայքար է և մրցավազք հսկայական տեխնոլոգիական մարտահրավերի դեմ։
Խաղադրույքի տակ են հեղինակությունը, հարյուրավոր աշխատատեղերը և ազդեցությունը այն բանի վրա, թե ինչպես է Եվրամիությունը պաշտպանելու իր տնտեսական սահմանները առաջիկա տասնամյակների ընթացքում։ Նոր գրասենյակը նախատեսվում է գործարկել այս տարի և լիովին կգործի երկու տարի անց։
Ու՞մ դեմ կմրցի Վարշավան
Թեկնածուների ցանկը երկար է։ Վարշավայից բացի, հետևյալներն են՝ Լիեժը (Բելգիա), Մալագան (Իսպանիա), Լիլը (Ֆրանսիա), Զագրեբը (Խորվաթիա), Հռոմը (Իտալիա), Հաագան (Նիդեռլանդներ), Պորտուն (Պորտուգալիա) և Բուխարեստը (Ռումինիա)։
Յուրաքանչյուր քաղաք խաղում է իր խաղաքարտը։ Հաագան խթանում է Եվրոպոլի հետ ավելի սերտ կապերը։ Բելգիան և Ֆրանսիան խաղադրույք են կատարում լոգիստիկայի վրա։
Լեհաստանը սեղանին է բերում աշխարհաքաղաքական և գործառնական փաստարկներ. Վարշավայում արդեն գտնվում է ԵՄ սահմանային գործակալության՝ Frontex-ի գրասենյակը, և Լեհաստանի կառավարությունը պնդում է, որ հիբրիդային պատերազմի դարաշրջանում անվտանգությունն ու այս հաստատությունների միջև համագործակցությունը գլխավորն են։
Պատճառը պարզ է. քանի որ մաքսային ծառայողներն ու պահակախմբի աշխատակիցները պայքարում են նույն սպառնալիքների դեմ, նրանք պետք է աշխատեն կողք կողքի։
Ինչո՞ւ է դա արժե ջանքեր գործադրել
«Մի կողմից, EUCA-ի գլխամասային գրասենյակի տեղակայումը ավելի շատ հնարավորություններ է տալիս ակտիվորեն մասնակցելու մաքսային միության բարեփոխման գործընթացին։ Մյուս կողմից, դա տնտեսական աճի հնարավորություն է ընդունող քաղաքի համար», – Euronews-ին ասել է ԵՄ մաքսային մարմնի (EUCA) գլխամասային գրասենյակի ստեղծման դիմումի վերաբերյալ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի լիազոր ներկայացուցիչ Մալգոժատա Կրոկը։
«Նոր գործակալությունը նշանակում է բիզնեսի և զբոսաշրջիկների հոսքի աճ, ինչպես նաև EUCA աշխատակիցների ժամանում իրենց ընտանիքների հետ։ EUCA-ն, ենթադրաբար, ի վերջո կաշխատեցնի 250 մարդու, բայց այս թիվը կարող է աճել ապագայում», – ասել է նա։
«Վարշավան առաջարկում է ուղիղ չվերթներ դեպի ԵՄ բոլոր երկրներ, ինչպես նաև թեկնածու և գործընկեր երկրներ: Frontex-ի հետ համագործակցությունը, բոլոր տեսակի սահմանային անցակետերին մոտ լինելը և մեր վարչակազմի փորձը մաքսային հարցերում, ինչպես նաև մեծածավալ հարկային և մաքսային տեղեկատվական համակարգերի ստեղծումը ստեղծում են օպտիմալ պայմաններ EUCA-ի զարգացման համար», – հավելեց Կրոկը։
Լեհ դիվանագետները նաև կուլիսներում նշում են մրցակիցների թույլ կողմերը՝ նշելով, որ Ասիայից էժան ծանրոցների հոսքի դարաշրջանում էլեկտրոնային առևտրի լոգիստիկ կենտրոն լինելը, ինչպես Բելգիան կամ Նիդեռլանդները, կարող է բեռ լինել։
Սակայն Լեհաստանի ամենամեծ մրցակիցը նույնականացվում է որպես Ֆրանսիա, որը բավականին երկար ժամանակ է, ինչ ձգտում է գործակալությանը։
«Հարկահավաքի դերը վերածվել է միասնական շուկայի, տնտեսության մրցունակության և քաղաքացիների անվտանգության պահապանի: Խոսքը միայն մաքսանենգության կամ ահաբեկչության մասին չէ, այլ ապրանքների համապատասխանության», – Euronews-ին տված հարցազրույցում հավելեց ֆինանսների նախկին նախարար Մագդալենա Ռժեկկովսկան։ Ռժեկովսկան նախկինում նաև ղեկավարել է Ազգային հարկային վարչությունը և դիտարկել է մաքսային համակարգի զարգացումը թղթային հայտարարագրերից մինչև թվային դարաշրջան։
Նախկին նախարարը ուշադրություն է հրավիրում մեր ակտիվի՝ Frontex-ի նստավայրի վրա։ Հաստատությունների համագործակցության մասին փաստարկը համարվում է կարևոր, հատկապես արևելյան թևի անվտանգության համատեքստում. «Մենք խոսում ենք ինտեգրված սահմանային կառավարման մասին, և այս համագործակցությունը կարևոր տարր է։ Հենց այս հաստատությունների աշխատանքի միջերեսում է, որ անվտանգությունը կարող է իրականում կառուցվել»։
Ավելին, նախկին նախարարը նշում է, որ EUCA-ն նաև տեխնոլոգիական կենտրոն կլինի։ «Դա անպայման չպետք է լինեն կոստյումով պաշտոնյաներ, քանի որ հիմնական խնդիրը կլինի ոչ միայն ԵՄ մաքսային տվյալների կենտրոնի ստեղծումը, այլև պահպանումը», – նշում է նա։
Ռժեկովսկային կրկնում է նախարար Կրոկը. «Ընթացիկ մաքսային բարեփոխումների սիրտը հենց տվյալների կենտրոնն է լինելու։ Մյուս կողմից, գործակալությունը ինքը կլինի ուղեղը, որը կվերլուծի մաքսային հարցերը և ռիսկերը ԵՄ մակարդակով։ Դրանով գործակալությունը ներուժ ունի դառնալու մաքսային ոլորտում հետազոտական և զարգացման կենտրոն»։
Ի՞նչ է Մաքսային տվյալների կենտրոնը
Տեղայնացման համար պայքարը պատմության միայն մեկ կողմն է։ Իրական մարտահրավերն այն է, թե ինչ պետք է կառավարի EUCA-ն՝ ԵՄ մաքսային տվյալների կենտրոնը։
Մասնագետները այս համակարգը անվանում են նոր մաքսային միության «նյարդային համակարգ»։ 27 առանձին ազգային համակարգերի փոխարեն Միությունը ցանկանում է ստեղծել միասնական, միասնական տվյալների բազա։ Սա պետք է հնարավորություն տա իրական ժամանակում հետևել ապրանքներին և հայտնաբերել վտանգավոր ապրանքներ՝ օգտագործելով արհեստական բանականություն։
Բարեփոխումը պայմանավորված է ճգնաժամով։ Եվրոպական հանձնաժողովի կանխատեսումների համաձայն՝ 2025 թվականին Միություն պետք է մտներ 5.6 միլիարդ ծանրոց, որոնց մեծ մասը Չինաստանից է։ Գործող համակարգը անարդյունավետ է, և մաքսային պաշտոնյաներն իրենք չեն կարողանում ֆիզիկապես վերահսկել նման զանգվածը։ Արդյունքը՞։ Եվրոպացիները կորցնում են միլիարդավոր եվրոներ չվճարված մաքսային տուրքերի և հարկերի տեսքով։ Հենց այս համակարգն է, որը նոր մարմինը նպատակ ունի կնքել։
Այնուամենայնիվ, բիզնեսը զգուշացնում է. առանց մասնավոր հատվածի (սուրհանդակային ընկերություններ, էլեկտրոնային առևտրի հարթակներ) հետ համագործակցության, «Տվյալների կենտրոնի» կառուցումը կարող է կաթվածահար անել առևտուրը։ Լոգիստիկայի ոլորտը զգուշացրել է, որ փոփոխությունների իրականացման վերջնաժամկետները շատ սեղմ են, և տեխնիկական պահանջները մնում են անորոշ։
Արդյունաբերությունն ինքնին հավելում է, որ առանց մասնագետների հետ խորհրդակցելու, հավակնոտ թվային բարեփոխումը կարող է հանգեցնել խոչընդոտների, որոնք կհարվածեն եվրոպացի սպառողներին։ Միևնույն ժամանակ, լեհական հայտը հենվում է հենց այն փաստարկի վրա, որ միայն ճգնաժամերի կառավարման փորձ ունեցող «թվային ամրոցը» կկրի այդ բեռը։
Ահա թե ինչու Վարշավան, պայքարելով ԵՄՔԱ-ի համար, հավակնում է ոչ միայն հյուրընկալել պաշտոնյաներին, այլև լինել այն գործառնական կենտրոնը, որը պետք է կրի Եվրամիության պատմության մեջ ամենամեծ մաքսային բարեփոխումը։
ԵՔԱ։ Մրցույթի կուլիսները
Եվ ինչպիսի՞ն է այս պահին կուլիսների ետևում ընթացող գործընթացը։ Այստեղ նախարար Ռժեկկովսկան ոչ մի պատրանք չունի տեղի ընտրության բնույթի վերաբերյալ. «Ի վերջո, դա քաղաքական որոշում կլինի, չնայած այդպես չպետք է լինի։ Մենք պետք է նայենք հաստատության անկախության տեսանկյունից»։
«Մենք գիտակցված որոշում կայացրինք այս պաշտոնի համար պայքարելու, քանի որ կարծում ենք, որ հենց Վարշավայում է այն լավագույնս զարգանալու։ Մենք այժմ ակտիվորեն համոզում ենք որոշում կայացնողներին դա անել», – նշում է Կրոկը՝ հիշեցնելով, որ որոշումը կկայացնեն ԵՄ խորհուրդը և Եվրախորհրդարանը։
Վերջնական վճիռը կկայացվի 2026 թվականի մարտին։ Այդ ժամանակ էլ պարզ կդառնա, թե արդյոք Բրյուսելը նախընտրում է խաղադրույք կատարել Արևմուտքի ապացուցված առևտրային ուղիների, թե՞ արևելյան թևում թվային վահանի վրա, և արդյոք Եվրոպայի նոր ճարտարապետության մեջ ծանրության կենտրոնը վերջապես տեղափոխվում է դեպի արևելք։
