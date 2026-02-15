Մակրոնը կոչ է անում «զսպվածության» Լիոնում հարձակված երիտասարդի մահից հետո

Ֆրանսիայի նախագահը խոսել է Լիոնում տեղի ունեցած ողբերգության մասին։
Երիտասարդը մահացել է հիվանդանոցում, որտեղ նա հինգշաբթի օրը տեղափոխվել էր ծանր վնասվածքների բուժում ստանալու համար՝ LFI Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ռիմա Հասանի կազմակերպած միջոցառման շրջանակներում։
23-ամյա Քվենտին Դ.-ն մահացել է հիվանդանոցում՝ գանգուղեղի տրավմատիկ վնասվածքից, որը տեղի է ունեցել հինգշաբթի օրը Լիոնում, LFI Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Ռիմա Հասանի Քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտում (Sciences Po) կայացած համաժողովի շրջանակներում, հայտնել է Լիոնի դատախազությունը։
Քվենտինը աջակողմյան Collectif Némésis խմբի ակտիվիստների անվտանգությունն ապահովելու համար պատասխանատու անվտանգության թիմի անդամ էր, երբ նրանք բողոքի ակցիա էին կազմակերպել ձախակողմյան La France Insoumise (LFI) քաղաքական գործչի քաղաք այցի դեմ։
Երիտասարդը շատ լուրջ վնասվածքներ էր ստացել գլխին բազմաթիվ ծանր հարվածներից հետո։ Հիվանդանոցը ավելի ուշ հայտնել է, որ Քվենտինը ծանր վիճակում է ուղեղի ցնցում ստանալուց հետո և կոմայի մեջ է։
Լիոնի դատախազությունը հայտարարել է, որ միջադեպի հետաքննություն է սկսել։ Հարձակումն այժմ հետաքննվում է ծանրացուցիչ հանգամանքներում սպանության մեղադրանքով, շաբաթ օրը հայտնել են պաշտոնյաները։
Մեղադրողները նաև նշել են, որ հարձակման հեղինակները դեռևս չեն բացահայտվել, և ոստիկանությունը շարունակում է իր ջանքերը կասկածյալներին գտնելու համար։
Մակրոնը կոչ է անում «հանգստության, զսպվածության և հարգանքի»։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը սգացել է երիտասարդի մահը՝ X-ում գրառման մեջ ցավակցություն հայտնելով և իր մտքերն ու «ազգի աջակցությունը» փոխանցելով նրա ընտանիքին և սիրելիներին։
Նա դատապարտել է «բռնության աննախադեպ պոռթկումը», որը հանգեցրել է Քվենտինի մահվան՝ ընդգծելով, որ գաղափարախոսական տարաձայնությունների պատճառով սպանությունը երբեք չի արդարացվի Ֆրանսիական Հանրապետությունում։
«Ընդհակառակը, մեր ինստիտուտների նպատակն է քաղաքակիրթ դարձնել բանավեճերը և պաշտպանել փաստարկների ազատ արտահայտումը», – գրել է Ֆրանսիայի նախագահը։
Մակրոնը խոստացել է բացահայտել այս դաժան հարձակման հեղինակներին և նրանց պատասխանատվության ենթարկել։
«Սպանող ատելությունը տեղ չունի մեր մեջ»
Ֆրանսիայի առաջնորդն իր գրառումն ավարտեց՝ կոչ անելով հանգստության, զսպվածության և հարգանքի երկրի համար այս դժվարին ժամանակահատվածում։
Բոլոր գաղափարախոսությունների տեր քաղաքական գործիչները դատապարտեցին իրադարձությունը, աջ և ծայրահեղ աջ մի շարք գործիչներ մատ թափ տվեցին ծայրահեղ ձախերի, հակաֆաշիստական ակտիվիստների և նույնիսկ «Անպարտ Ֆրանսիա»-ի վրա։
«Քվենտինի մահվան դաժան ծեծը ծայրահեղ ձախակողմյան զինյալների կողմից սարսափելի ապացույց է այն ծայրահեղ բռնության, որը տիրում է LFI-ի շուրջը ձգվող արբանյակներում», – ասաց «Հանրապետականներ» կուսակցության առաջնորդ Բրունո Ռետայոն։
«Հաշվի առնելով սպառնալիքների լրջությունը և հստակորեն դրսևորված հանցավոր մտադրությունները, կառավարությունը պետք է այս աշխարհազորայիններին համարի ահաբեկչական խմբավորումներ», – ասաց Մարին Լը Պենը։
«Խնդրում եմ, դադարեցրեք Ռիմա Հասանին և «Անպարտ Ֆրանսիա»-ին այս ողբերգության մեջ ներքաշելու փորձերը», – շաբաթ օրը X-ում գրառման մեջ գրել է LFI-ի համակարգող Մանուել Բոմպարդը։
Հասանը դատապարտեց հարձակումը և ասաց, որ իր կուսակցության անվտանգության աշխատակիցները ներգրավված չեն եղել։
LFI գրասենյակները վանդալիզմի են ենթարկվել
Հինգշաբթի օրը տեղի ունեցած միջադեպից հետո Ֆրանսիայի մի քանի շրջաններում LFI-ի բազմաթիվ գրասենյակներ վանդալիզմի են ենթարկվել։
«Երեկ երեկոյան մեր շենքերն ու գրասենյակները հարձակման ենթարկվեցին ամբողջ երկրով մեկ, այն բանից հետո, երբ Ռետայոն և Լը Պենը կոչ արեցին թաքցնել և կրկնել ապստամբների դեմ անհիմն մեղադրանքները՝ շահագործելով Լիոնի ողբերգությունը», – ասաց LFI-ի հիմնադիր և ղեկավար Ժան-Լյուկ Մելանշոնը։
Առայժմ պարզ չէ՝ ձերբակալություններ եղե՞լ են, թե՞ ոչ։ Sciences Po Lyon-ը դեռևս չի արձագանքել իրենց շենքի մոտ տեղի ունեցած միջադեպին։
