Ֆոն դեր Լեյենը հանդիմանում է ՆԱՏՕ-ի ղեկավարին՝ «առանց ԱՄՆ-ի անվտանգություն չկա»-ի համար, կոչ անելով եվրոպական փոխադարձ պաշտպանության։
Ֆոն դեր Լեյենը հակադարձել է ՆԱՏՕ-ի ղեկավար Ռյուտեի այն մեկնաբանություններին, որոնց համաձայն՝ Եվրոպան չի կարող երաշխավորել իր անվտանգությունը առանց Միացյալ Նահանգների: Հանձնաժողովի նախագահն ասել է, որ պատկերն ավելի բարդ է, և նա դա հստակեցրել է իր «սիրելի ընկեր Մարկին»՝ հանդիմանելով:
Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը շաբաթ օրը ուղղակիորեն մարտահրավեր է նետել ՆԱՏՕ-ի ռազմական դաշինքի ղեկավարին, որը ենթադրել է, որ Եվրոպան կարող է «շարունակել երազել» ավելի անկախ դառնալու մասին, երբ խոսքը վերաբերում է սեփական անվտանգության երաշխավորմանը:
Մյունխենի անվտանգության համաժողովում ելույթ ունենալով՝ Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավարն ասել է, որ մայրցամաքում անվտանգության պատկերը շատ ավելի նրբերանգային է և կոչ է արել եվրոպացի առաջնորդներին խթանել ԵՄ երկրների միջև փոխադարձ պաշտպանության պարտավորությունները:
«Ես կարծում եմ, որ ժամանակն է կյանքի կոչել Եվրոպայի փոխադարձ պաշտպանության կետը», – ասել է նա շաբաթ օրը: «Փոխադարձ պաշտպանությունը ԵՄ-ի համար ընտրովի չէ, այն պարտավորություն է»:
Թեև ԵՄ երկրների մեծ մասը նաև ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներ են, որը աշխարհի ամենամեծ պաշտպանական անվտանգության դաշինքն է, դաշինքի հիմնադիր պայմանագրերը ներառում են նաև 42.7 հոդվածի համաձայն փոխադարձ պաշտպանության կետ, որը մինչ օրս մնում էր անհասկանալի։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերադարձից հետո ճնշում է գործադրվել՝ կոնկրետ տերմիններով սահմանելու, թե ինչ է նշանակում եվրոպական փոխադարձ պաշտպանությունը։
Ֆոն դեր Լեյենը նաև անդրադարձավ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեի այն դիտողությանը, որ Եվրոպան այս պահին միայնակ չի կարող երաշխավորել իր անվտանգությունը։
«Իմ սիրելի՛ բարեկամ, ոչ միայն ստատուս քվոն է շարունակվում, ոչ էլ պառակտում և խափանում։ Դրա միջև շատ բան կա, և ստատուս քվոն բավարար չէ ո՛չ մեզ, ո՛չ էլ ԱՄՆ-ի համար», – ասաց Եվրահանձնաժողովի նախագահը Մյունխենի անվտանգության համաժողովում իր ելույթից հետո։
«Եկեք զարգացնենք մեր ուժը՝ առանց անընդհատ հենվելու ուրիշի վրա», – ավելացրեց նա։
Անցյալ ամսվա վերջին Ռուտտեն վրդովմունք առաջացրեց, երբ եվրոպացի օրենսդիրներին ասաց. «Եթե այստեղ որևէ մեկը կրկին կարծում է, որ Եվրամիությունը կամ Եվրոպան որպես ամբողջություն կարող է պաշտպանվել առանց ԱՄՆ-ի, շարունակեք երազել։ Դուք չեք կարող։ Մենք չենք կարող։ Մենք միմյանց կարիքն ունենք»։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը պնդեց, որ եվրոպական երկրները ստիպված կլինեն ծախսել իրենց ՀՆԱ-ի 10%-ը՝ ներկայիս 5%-ի նպատակի փոխարեն, որպեսզի փոխհատուցեն Վաշինգտոնի աջակցության կորուստը։
«Դուք ստիպված կլինեք զարգացնել ձեր սեփական միջուկային կարողությունները։ Դա արժե միլիարդավոր եվրոներ», – ասաց նա։ «Այդ դեպքում դուք կկորցնեք մեր ազատության վերջնական երաշխավորին՝ ԱՄՆ միջուկային հովանոցին։ Այնպես որ, հաջողություն»։
Շաբաթ օրը համաժողովում իր ելույթում ֆոն դեր Լեյենը պնդեց, որ Եվրոպան «հաջողություն է ցուցաբերում» պաշտպանության հարցում՝ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի սկսվելուց ի վեր ծախսերը գրեթե 80%-ով աճել են։ Սակայն Եվրոպան պետք է անցնի միայն ծախսերից այն կողմ, ասաց հանձնաժողովի ղեկավարը, և «ոչ մի տաբու չի կարող անվիճելի մնալ»։
«Այս պարտավորությունը կշիռ ունի միայն այն դեպքում, եթե այն հիմնված է վստահության և կարողությունների վրա», – ասաց նա՝ հղում անելով 2009 թվականից ուժի մեջ գտնվող 42.7 հոդվածին։
Կետը նշում է, որ «եթե ԵՄ որևէ երկիր իր տարածքում զինված ագրեսիայի զոհ է դառնում, ապա մյուս ԵՄ երկրները պարտավոր են օգնել և աջակցել նրան իրենց ուժերի սահմաններում գտնվող բոլոր միջոցներով»։
42.7 հոդվածը միայն մեկ անգամ է գործարկվել՝ ի պատասխան 2015 թվականին Փարիզում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարձակումների, բայց այն ընդհանուր առմամբ համարվում է ավելի թույլ, քան ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ պաշտպանության կետը։
ՆԱՏՕ-ի պարտավորությունների համաձայն, եթե մեկ դաշնակից հարձակման է ենթարկվում, մնացածը, այդ թվում՝ Միացյալ Նահանգները, կգան նրա պաշտպանությանը։ ԵՄ 27 անդամներից մոտ 23-ը նույնպես ՆԱՏՕ-ի անդամներ են։
ԵՄ-ն «չի տատանվի» իր թվային կանոնների հարցում
ԵՄ գործադիր մարմնի ղեկավարը նաև ընդգծեց, որ իրապես պաշտպանվելու դիրքում լինելու համար ԵՄ-ն «պետք է ավելի արագ որոշումներ կայացնի»։
«Եվ սա կարող է նշանակել որակյալ մեծամասնության արդյունքի վրա հույս դնել, այլ ոչ թե միաձայնության։ Դրա համար մեզ անհրաժեշտ չէ փոխել Պայմանագիրը։ Մենք պետք է օգտագործենք այն, ինչ ունենք»։
Նա նաև կոչ արեց դաշինքին լինել «ստեղծագործ», մասնավորապես՝ այլ գործընկերների հետ գործընկերության միջոցով՝ հղում անելով Մեծ Բրիտանիայի գլխավորած Համատեղ արշավախմբային ուժերին և Ուկրաինայի համար կամքի ուժերի կոալիցիային։
«Այն, ինչ մենք հիմա պետք է անենք, անվտանգության ոլորտում նոր համագործակցությունների ad hoc սկիզբը ֆորմալացնելն է։ Սա սկսվում է, իհարկե, մեր ամենամոտ գործընկերների՝ Մեծ Բրիտանիայի, Նորվեգիայի, Իսլանդիայի կամ Կանադայի հետ համագործակցությունից», – ասաց նա։
«Մենք ցանկանում ենք մեծացնել մեր առաջարկը այս կենսական գործընկերներից շատերին։ Սա նշանակում է, որ այս սուր անկայուն ժամանակաշրջանում Եվրոպան և մասնավորապես Մեծ Բրիտանիան պետք է ավելի մոտենան միմյանց՝ անվտանգության, տնտեսության կամ մեր ժողովրդավարությունների պաշտպանության հարցերում»։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, որը մասնակցել է ֆոն դեր Լեյենի հետ քննարկմանը, կրկնել է այդ ուղերձը՝ ասելով, որ Մեծ Բրիտանիան պետք է վերսկսի իր հարաբերությունները ԵՄ-ի հետ Մեծ Բրիտանիայի հանրաքվեից տասը տարի անց՝ որպես «անհետաձգելի» հարց՝ Ուկրաինայի պատերազմի համատեքստում։
«Սա որոշակիորեն անհետաձգելի է, քանի որ կարծում եմ, որ պաշտպանության և անվտանգության հարցում, մինչև Ուկրաինայի հակամարտությունը, մենք իրականում չէինք գիտակցում այն իրականությունը, որի առջև կանգնած ենք», – ասել է Քիր Սթարմերը։
Եվրոպան որպես ամբողջություն «բավարար չափով չի արել» իր պաշտպանության համար և «պետք է օգտվի այս պահից»՝ իրեն ամրապնդելու համար։ «Մենք ցանկանում ենք ավելի սերտորեն համագործակցել ԵՄ-ի հետ՝ հաշվի առնելով նրանց առջև ծառացած մարտահրավերը», – նաև ասել է նա։
Պաշտպանությունից զատ, ֆոն դեր Լեյենն ասել է, որ Եվրոպան պետք է անկախանա բոլոր ոլորտներում՝ էներգետիկայից մինչև տեխնոլոգիա։ «Այլ ընտրություն չկա», – զգուշացրել է նա։
«Եվրոպական կենսակերպը՝ մեր ժողովրդավարական հիմքը և մեր քաղաքացիների վստահությունը, նոր մարտահրավերների են ենթարկվում։
«Ամեն ինչում՝ սկսած տարածքներից մինչև սակագներ կամ տեխնոլոգիական կարգավորումներ», – ավելացրեց նա՝ թեթևակի քողարկված հղում անելով ԱՄՆ-ին, որը գործընկերների նկատմամբ սակագների սպառնալիքներ է կիրառել՝ արտոնյալ մուտք ապահովելու համար, և ԵՄ թվային կանոնները քննադատել է որպես խոսքի ազատության դեմ հարձակում։
«Ես ուզում եմ շատ հստակ ասել. մեր թվային ինքնիշխանությունը մեր թվային ինքնիշխանությունն է», և ԵՄ-ն «չի տատանվի այս հարցում», – ասաց նա։
