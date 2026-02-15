Ռուսաստանը թունավորել է Նավալնիին՝ հինգ եվրոպական երկրների գիտական ​​​​եզրակացությունները

Ֆրանսիայի, Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Նիդեռլանդների և Շվեդիայի դիվանագիտության ղեկավարները հայտարարել են, որ «միայն ռուսական պետությունն ուներ միջոցներ, դրդապատճառ և միջազգային իրավունքի նկատմամբ արհամարհանք» այս հարձակումն իրականացնելու համար։
Հինգ եվրոպական երկրներ, այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան, շաբաթ օրը մեղադրեցին Ռուսաստանին 2024 թվականին բանտում ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիին հազվագյուտ թույնով թունավորելու մեջ՝ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում։
«Մենք գիտենք, որ ռուսական պետությունն օգտագործել է այս մահացու թույնը՝ Նավալնիին թիրախավորելու համար՝ վախենալով նրա ընդդիմությունից», – ասվում է Մեծ Բրիտանիայի Արտաքին գործերի նախարարության համատեղ հայտարարության մեջ Շվեդիայի, Ֆրանսիայի, Նիդեռլանդների և Գերմանիայի հետ՝ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կոշտ քննադատի մահվան երկրորդ տարելիցի նախօրեին։
Մեծ Բրիտանիան նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանին դիմել է Քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությանը (ՔԶԱԿ)։
Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Շվեդիայի և Նիդեռլանդների արտաքին գործերի նախարարությունները շաբաթ օրը հայտարարեցին, որ երկու տարի առաջ մահացած Նավալնիից վերցված նմուշների վերլուծությունը «համառոտ հաստատել է էպիբատիդինի առկայությունը», որը հարավամերիկյան դենդրոբատիդ գորտերի մեջ հայտնաբերված թույն է։
Այս երկրները պնդում էին, որ «միայն ռուսական պետությունն ուներ միջոցներ, դրդապատճառ և միջազգային իրավունքի նկատմամբ արհամարհանք այս հարձակումն իրականացնելու համար»։
Նավալնին, որը կատաղի պայքար էր մղում կոռուպցիայի դեմ և կազմակերպում էր լայնածավալ հակակրեմլյան բողոքի ցույցեր՝ որպես նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կատաղի հակառակորդ, մահացել է Արկտիկական բանտային գաղութում 2024 թվականի փետրվարին։ Նա կրում էր 19 տարվա ազատազրկում, որը, ենթադրաբար, քաղաքական դրդապատճառներ ուներ։
Նավալնիի այրին՝ Յուլիա Նավալնայան, անցյալ տարի հայտարարել էր, որ երկու անկախ լաբորատորիաներ եզրակացրել են, որ նրան թունավորել են մահից կարճ ժամանակ առաջ։ Նա բազմիցս մեղադրել է Պուտինին Նավալնիի մահվան համար պատասխանատու լինելու մեջ, ինչը ռուսական իշխանությունները կտրականապես հերքել են։
Նավալնիի սպանությունն այժմ գիտականորեն ապացուցված փաստ է, ասում է այրին։ «Ռուս հակառակորդ Ալեքսեյ Նավալնիի սպանությունը Արկտիկական բանտում 2024 թվականին այժմ գիտականորեն ապացուցված փաստ է», – շաբաթ օրը հայտարարեց նրա այրին՝ Յուլիա Նավալնայան, այն բանից հետո, երբ հինգ եվրոպական երկրներ հայտարարեցին, որ Մոսկվան Կրեմլի հակառակորդի դեմ օգտագործել է մահացու թունավոր նյութ։
«Երկու տարի առաջ ես եկա այստեղ և ասացի, որ Վլադիմիր Պուտինը սպանել է իմ ամուսնուն», – ասաց նա Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում։
«Իհարկե, ես վստահ էի, որ դա սպանություն էր… բայց այն ժամանակ դրանք պարզապես խոսքեր էին։ Այսօր այդ խոսքերը դարձել են գիտականորեն ապացուցված փաստեր», – ավելացրեց նա։
Արդյունքները հիմնված են Ռուսաստանից գաղտնի դուրս բերված կենսաբանական նմուշների անկախ լաբորատոր վերլուծության վրա։ ՔԶԱԿ-ին ներկայացված ամբողջական տեխնիկական զեկույցի հրապարակային ամփոփումը, հավանաբար, կհրապարակվի ՔԶԱԿ-ի պաշտոնական կայքում։
