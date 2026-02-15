Մյունխենի անվտանգության համաժողով. Ռուբիոն կոչ է անում Եվրոպային փրկել Արևմուտքը՝ համաձայնվելով ԱՄՆ-ի հետ:
ԱՄՆ պետքարտուղարը նշում է, որ Ամերիկան և Եվրոպան ունեն արմատներ և ընդհանուր ճակատագիր, սակայն զգուշացնում է, որ տնտեսական և մշակութային առումով անկումը պետք է շրջվի։ Ավելի դիվանագիտական տոնով Ռուբիոն մատնանշեց «կլիմայի պաշտամունքը» և զանգվածային միգրացիան՝ որպես ընդհանուր բարգավաճմանը սպառնացող սպառնալիքներ։
Ամերիկայի գլխավոր դիվանագետ Մարկո Ռուբիոն կոչ արեց Եվրոպային համագործակցել Վաշինգտոնի հետ Արևմուտքը փրկելու քաղաքակրթական որոնման մեջ՝ Մյունխենի անվտանգության համաժողովում իր ելույթի ժամանակ։
Մեկ տարի առաջ նույն հավաքին ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի համեմատ ավելի մեղմ տոնով Ռուբիոն կրկնեց, որ Արևմուտքը ընտրությամբ բախվում է քաղաքակրթական անկման, որը կլիմայական «պաշտամունքից» և զանգվածային միգրացիայից բխող վատ մշակված քաղաքականության արդյունք է։
Շաբաթ օրը իր ելույթում նա կոչ արեց եվրոպացիներին միանալ Միացյալ Նահանգների հետ ընդհանուր գործին՝ բարգավաճման նոր դարաշրջանը ղեկավարելու համար։ Նա ասաց, որ երկու կողմերը պատմականորեն, մշակութային և տնտեսապես փոխկապակցված են, բայց պետք է նաև կիսեն սկզբունքներ։
«Մենք հավատում ենք, որ Եվրոպան պետք է գոյատևի», – ասաց Ռուբիոն Մյունխենի անվտանգության համաժողովում։ «Ի վերջո, մեր ճակատագիրը միահյուսված է և միշտ կլինի ձեր ճակատագրի հետ»։
Նրա տոնը ավելի հաշտեցնող մոտեցում առաջարկեց այն բանից հետո, երբ փոխնախագահ Վենսը անցյալ տարի ցնցեց եվրոպացիներին իր ելույթով, որում պնդում էր, որ մայրցամաքը վտանգում է դառնալ գրաքննության երկիր, խեղդվել չափազանց կարգավորումներով և սպառնալիքի տակ լինել բաց սահմաններից։
Վենսը ենթադրեց, որ Եվրոպայի ամենամեծ սպառնալիքը գալիս է ոչ թե Ռուսաստանից, այլ ներսից։
Ռուբիոն չօգտագործեց Թրամփի վարչակազմի կողմից նախընտրելի չափազանցված լեզուն, որը եվրոպացիներին անվանել է թույլ և քայքայվող, բայց դրա հիմնական ուղերձը մնաց անփոփոխ։ Նա նաև առջևում առկա մարտահրավերները ներկայացրեց որպես ամբողջ քաղաքակրթությունը անկումից փրկելու ձգտում։
Նա քննադատեց լիբերալ քաղաքական գործիչներին, ովքեր, ինչպես նա պնդում էր, «գիտակցված ընտրություն» կատարեցին՝ քանդելով Արևմուտքը, նրա արդյունաբերական հզորությունները և կարևորագույն մատակարարման շղթաները հանձնելով մրցակիցներին և մրցակիցներին։ «Անեստրուալիզացիան անխուսափելի չէր», – հավելեց Ռուբիոն։
«Դա գիտակցված քաղաքական ընտրություն էր, տասնամյակներ տևած տնտեսական ձեռնարկում, որը զրկեց մեր ազգերին իրենց հարստությունից, արտադրողական կարողություններից և անկախությունից: Մեր մատակարարման շղթայի ինքնիշխանության կորուստը… դա հիմար, բայց կամավոր վերափոխում էր», – ասաց նա։
ԱՄՆ պետքարտուղարը նաև անդրադարձավ «զանգվածային միգրացիային» որպես հակամարտության աղբյուր։
«Սա որևէ փոքր նշանակություն ունեցող երկրորդական մտահոգություն չէ: Դա ճգնաժամ էր և շարունակում է մնալ, որը վերափոխում և անկայունացնում է Արևմուտքի հասարակությունները», – ասաց նա։
Նրա խոսքերը արձագանքեցին անցյալ տարի հրապարակված ԱՄՆ ազգային անվտանգության վիճահարույց վերանայմանը, որը կոչ էր անում ԵՄ-ին փոխել հիմնական քաղաքականության ընթացքը, հակառակ դեպքում դրա արդյունքում կբախվի «քաղաքակրթական ոչնչացման»: Փաստաթղթում նաև առաջարկվում էր, որ ԱՄՆ-ն կխորացնի կապերը և կաշխատի ԵՄ-ի հայրենասիրական կուսակցությունների հետ, որոնք ներսից պայքարում են ստատուս քվոյի դեմ՝ առանց անուններ տալու։
Այնուամենայնիվ, Ռուբիոն արժանացավ Մյունխենի անվտանգության համաժողովի հանդիսատեսի ծափահարություններին, երբ նա պնդեց, որ ԱՄՆ-ն դեռևս խորապես հոգ է տանում Եվրոպայի ապագայի մասին և ենթադրեց, որ անհամաձայնությունները գալիս են մայրցամաքի համար «խորը մտահոգության» տեղից, որը նա անվանեց ընդհանուր քաղաքակրթության ծննդավայր։
«Մենք կապված ենք ոչ միայն տնտեսապես, ոչ միայն ռազմական առումով։ Մենք կապված ենք հոգևորապես և մշակութային առումով», – ավելացրեց նա։
Ռուբիոն մեջբերեց Մոցարտին, Դանթեին, Շեքսպիրին, Բիթլզին և The Rolling Stones-ին։
Ամերիկայի ղեկավարությունը քննադատության տակ է
Նրա մեկնաբանությունները հնչեցին այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչ արեց եվրոպացիներին հպարտորեն գործել մայրցամաքը զրպարտելու սոցիալական ցանցերի կողմից ուժեղացված արշավի դեմ։
«Մեզ անհրաժեշտ է շատ ավելի դրական մտածելակերպ։ Այս և այլուր միտում է նկատվել անտեսել Եվրոպան, իսկ երբեմն՝ ուղղակիորեն քննադատել այն», – ասաց Մակրոնը ուրբաթ օրը Մյունխենի անվտանգության համաժողովում ունեցած իր ելույթում։
Մեկնաբանություններում, որոնք, կարծես, հակադրվում էին ԱՄՆ պատմությանը, Ֆրանսիայի նախագահը անդրադարձավ Եվրոպայի «ծաղրանկարային» տեսլականին, որը պատկերված է որպես թույլ, մասնատված և գերկարգավորված մայրցամաք, որը զոհ է գնում միգրացիայի՝ «իր թանկարժեք ավանդույթները փչացնելու» նպատակով։
Մակրոնն ասաց, որ եվրոպացիները պետք է հպարտանան իրենց կառուցած միությամբ։
Նմանապես, Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը ընդունեց Եվրոպայի և Միացյալ Նահանգների միջև տեսլականների բաժանումը, բայց պնդեց, որ ԱՄՆ մշակութային պատերազմները տեղ չունեն Եվրոպայում։
«Խոսքի ազատությունն այստեղ ավարտվում է այնտեղ, որտեղ ասված խոսքերն ուղղված են մարդկային արժանապատվության և մեր հիմնական օրենքի դեմ։ Մենք չենք հավատում սակագներին և պրոտեկցիոնիզմին, այլ հավատում ենք ազատ առևտրին։ Մենք հավատարիմ ենք մնում կլիմայական համաձայնագրերին և Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, քանի որ համոզված ենք, որ գլոբալ մարտահրավերները կարող են լուծվել միայն միասին», – ուրբաթ ասաց Մերցը։
Բաց մի թողեք
«Միջուկային զսպումը կարող է մեզ նոր հնարավորություններ տալ: Ինչո՞ւ ոչ». Լատվիայի վարչապետ
Մակրոնը կոչ է անում «զսպվածության» Լիոնում հարձակված երիտասարդի մահից հետո
ՌԴ դատարանը ադրբեջանական միավորումը ճանաչել է ծայրահեղական կազմակերպություն