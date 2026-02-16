17/02/2026

Մեքենան դուրս է եկել Երևան-Երասխ ավտոճանապարհի երթևեկելի գոտուց և հայտնվել դաշտում. կա զոհ․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 16/02/2026 1 min read
Vtar avto

Փետրվարի 16-ին ողբերգական ավտովթար է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։

Ժամը 19։00-ի սահմաններում Երևան-Երասխ ավտոճանապրհի 17 կմ հատվածում, Մխչյան գյուղի վարչական տարածքում Արարատի մարզի բնակիչ 48-ամյա Կարեն Մ․-ն իր վարած «Lada Priora» մակնիշի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և հայտվել դաշտամիջյան հատվածում ։

Վթարի հետևանքով վարորդը տեղում մահացել է։

Փրկարարները օգտագործել են հատուկ տեխնիկա՝ վարորդի մարմինը ավտոմեքենայից դուրս բերելու համար։

Վթարի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

