ԱՄՆ-ում Եվրոպայի ծայրահեղ աջերի համար «գաղտնի ֆոնդ» չկա

Թրամփի բարձրաստիճան պաշտոնյան ասում է, որ ԱՄՆ-ում ծայրահեղ աջերի համար «գաղտնի ֆոնդ» չկա:
«Ամերիկայի որոշումը չէ կառավարել, թե ով է ընտրվում Եվրոպայում», – ասում է Սառա Ռոջերսը։
ՄՅՈՒՆԽԵՆ, Գերմանիա — ԱՄՆ-ն չի միջամտում եվրոպական քաղաքականությանը, շաբաթ օրը ասել է ԱՄՆ Պետդեպարտամենտի բարձրաստիճան պաշտոնյան, չնայած Թրամփի վարչակազմի կողմից մայրցամաքում MAGA-ին հարող կազմակերպությունները ֆինանսավորելու մասին հաղորդագրությունների։
Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակներում պանդոկում ելույթ ունենալով՝ ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Սառա Ռոջերսը հերքել է հաղորդագրությունը, որ Ռոջերսը և Թրամփի այլ պաշտոնյաներ բանակցություններ են վարել Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի խմբերի հետ և խնդրել են Վաշինգտոնում գտնվող Heritage Foundation-ին տրամադրել ֆինանսավորման ենթակա կազմակերպությունների ցանկ։
«Այն միտքը, որ մենք ունենք ծայրահեղ աջերի համար գաղտնի ֆոնդ, սուտ է», – ասել է Ռոջերսը։ «Ամերիկայի որոշումը չէ կառավարել, թե ով է ընտրվում Եվրոպայում»։
Ռոջերսի հաղորդագրությունը, կարծես, ևս մեկ նշան էր այն բանի, որ Թրամփի վարչակազմը փորձում էր հաշտեցման ազդանշաններ ուղարկել Եվրոպային, չնայած վերջերս հրապարակված Ազգային անվտանգության ռազմավարությանը, որը կոչ էր անում ԱՄՆ-ին «մշակել դիմադրություն» մայրցամաքում քաղաքական ստատուս քվոյի նկատմամբ: Եվ դա տեղի ունեցավ ընդամենը մի քանի ժամ անց այն բանից հետո, երբ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն Մյունխենի բեմում կոչ արեց «ուժեղ և վերածնված Եվրոպայի»:
Ռոջերսը հակասություններ է առաջացրել՝ իր պաշտոնական սոցիալական ցանցերի էջերում հրապարակային հարձակումներ սկսելով՝ սկսած Գերմանիա ներգաղթյալներին «ներմուծված բարբարոս բռնաբարողների հորդաներ» բնութագրելուց մինչև Շվեդիայի միգրացիոն քաղաքականությունը սեռական բռնության դեպքերի հետ կապելը, ինչպես նաև ԵՄ-ում և Միացյալ Թագավորությունում սոցիալական ցանցերի կարգավորումների կտրուկ քննադատությունները:
ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի անցյալ տարի Մյունխենում տեղի ունեցած այրող ելույթից հետո, որտեղ նա քննադատում էր եվրոպական ժողովրդավարությունները՝ ընտրություններին միջամտության դեմ պայքարի ջանքերում խոսքի ազատության իրավունքը ակնհայտորեն խոչընդոտելու համար, Ռոջերսը նշեց, որ ԱՄՆ-ն դեռևս ցուցակ է կազմում, թե որ դաշնակիցներն են եղել չարաճճի և բարի, բայց օգտագործել է ավելի մեղմ տոն:
«Ինչ վերաբերում է նրան, թե ով է լավ դաշնակից, մենք, անշուշտ, ունենք տեսակետներ այդ մասին, բայց ով էլ որ ընտրվի, մենք կաշխատենք նրա հետ», – ասաց նա։
Մյունխենում նա բախվել է հարցերի այն մասին, թե արդյոք եվրոպական ծայրահեղ աջ կուսակցությունները, ինչպիսիք են Գերմանիայի «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD)-ն և Ֆրանսիայի «Ազգային միավորումը», կարող են կիսել ԱՄՆ-ի առաջնահերթությունները պաշտպանության ուժեղացման հարցում։
Շատ աջակողմյան կուսակցություններ ունեն մտահոգություններ ռազմական ծախսերի աճի վերաբերյալ, և շատերը նաև ջերմ հարաբերություններ ունեն Կրեմլի հետ։
Ռոջերսն ասել է, որ չնայած անցյալ տարի AfD-ի խոսնակի հետ հանդիպումներին, նա նաև զրուցել է Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի կառավարությունների հետ։
«Ես դիվանագետ եմ», – ասել է Ռոջերսը։ «Իմ աշխատանքն է հանդիպել այն մարդկանց հետ, ովքեր համաձայն չեն մեզ հետ առնվազն որոշ բաների հետ»։
Նա ասել է, որ Սպիտակ տունը նաև տարաձայնություններ ունի աջակողմյան ապագա եվրոպացի դաշնակիցների հետ, և կա որոշակի ընդհանուր հիմք արհեստական ինտելեկտի խորը կեղծիքների և սոցիալական ցանցերում սեռական շահագործման դեմ պայքարի ջանքերի հարցում։
«Մենք, անշուշտ, համաձայն չենք, որ զրպարտչական, սեռականացված դիփֆեյքերը լուրջ խնդիր են, որը, հնարավոր է, լուծվի օրենքով», – հավելեց նա։
