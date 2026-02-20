Քոբեյնը երբեք չխաղաց «աստղ» լինելու խաղը, իսկ Nevermind-ը դարձավ մի ամբողջ սերնդի հոգեբանական օրագիրը․ Տեսանյութեր

Այսօր ծնվել է մի ձայն, որ երբեք պարզապես երաժշտություն չէր․ այն ճեղքում էր լռությունը։ Կուրտ Քոբեյն — անուն, որ դարձավ ոչ միայն մի սերնդի, այլ ներքին ճշմարտության խորհրդանիշ։
Նա աշխարհ եկավ փոքր քաղաքից, բայց իր ներսում կրում էր մեծ, անհանգիստ տիեզերք։ Nirvana-ի հետ նա ձևակերպեց 90-ականների խռովքը՝ ոչ շքեղությամբ, այլ խոցելիությամբ։ Երբ հնչեց Smells Like Teen Spirit-ը, դա պարզապես հիթ չէր․ դա պատանեկան ձանձրույթի, ցասման ու անհարմար ճշմարտության բացականչություն էր։ Իսկ Nevermind-ը դարձավ մի ամբողջ սերնդի հոգեբանական օրագիրը։
Քոբեյնը երբեք չխաղաց «աստղ» լինելու խաղը։ Նա խուսափում էր փայլից, որովհետև փնտրում էր անկեղծությունը։ Նրա երգերում սերը հաճախ խառնված էր ցավին, հեգնանքը՝ ինքնախարազանմանը, իսկ մեղեդին՝ աղմուկին։ Նա մեզ սովորեցրեց, որ խոցելի լինելը ամոթ չէ, և որ ճշմարտությունը երբեմն կոպիտ է հնչում, բայց հենց այդպես է մաքուր։
Նա հեռացավ շատ շուտ, բայց մնաց այնտեղ, որտեղ ամենացավոտ ու ամենանկեղծ երաժշտությունն է ծնվում՝ մարդու ներսում։ Եվ ամեն անգամ, երբ հին ձայնագրիչից հնչում է նրա խզված ձայնը, թվում է՝ ինչ-որ մեկը դեռ փորձում է ասել. «լինիր իրական, թեկուզ կոտրված»։
Ծնունդդ շնորհավոր, Կուրտ։ Քո աղմուկը դարձավ մեր հոգու լեզուն։
Կուրտ Քոբեյն՝ ամերիկացի երաժիշտ, երգերի հեղինակ և նկարիչ։ Հայտնի է որպես «Nirvana» խմբի վոկալիստ։
Մանկություն և երիտասարդություն․ Կուրտ Դոնալդ Քոբեյնը (անգլերեն՝ Kurt Donald Cobain) ծնվել է 1967 թվականի փետրվարի 20-ին Վաշինգտոն նահանգի Աբերդին քաղաքում՝ Grays Harbor հիվանդանոցում, տնային տնտեսուհի Վենդի Էլիզաբեթի և մեքենա վերանորոգող Դոնալդ Լիլանդ Քոբեյնի ընտանիքում։ Նա ուներ իռլանդական, անգլիական, շոտլանդական և գերմանական արմատներ։ Կուրտն ունի փոքր քույր, Կիմբերլին, ծնված 1970 թվականի ապրիլի 24-ին։
Կուրտը մեծացել է երաժշտական ընտանիքում։ Նրա քեռին եղել է «The Beachcombers» խմբից, իսկ մորաքույրը կիթառ էր նվագում տարբեր անսամբլներում։ Ծնողների խոսքերով նա արդեն 2 տարեկանում լսում էր The Beatles-ի երգերը, 4 տարեկանում նա գրել է իր առաջին երգը։ Կուրտը շատ էր սիրում The Beatles խումբը և իր կուռքն էր համարում այդ խմբի վոկալիստ Ջոն Լեննոնին։ Երաժշտական տվյալներից բացի նա դրսևորում էր իրեն որպես լավ նկարիչ։ Դրանում նրան օգնում էր իր տատիկը, ով պրոֆեսիոնալ նկարիչ էր։
Երբ կուրտը յոթ տարեկան էր, նրա ծնողները բաժանվեցին։ Դա մեծ ազդեցություն ունեցավ նրա հոգեվիճակի վրա։ 1993 թվականին նա այդ մասին ասել է՝ «Ես ամաչում էի իմ ծնողներից։ Ես չէի կարողանում շփվել ուրիշների հետ, որովհետև ես ուզում էի ունենալ սովորական ընտանիք, հայր և մայր։ Այդ պատճառով ես մի քանի տարի բարկանում էի ծնողներիս վրա»։ Չնայած սպորտի նկատմամբ հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում, բայց հոր հորդորներին տեղի տալով միանում է դպրոցի վրեստլինգի հավաքականին։
Կուրտը որոշ ժամանակ ապրեց մոր մոտ, բայց նա հեռացավ մոր մոտից, քանի որ համաձայն չէր, որ մայրը ամուսնանա ուրիշի հետ և տեղափոխվեց հոր մոտ։ Բայց նա հոր մոտից էլ հեռացավ, քանի որ հայրը նույնպես ամուսնացավ և ունեցավ 1 տղա, որի հետ Կուրտը միշտ խնդիրներ էր ունենում։ Կուրտն ապրում էր կամ հոր, կամ մոր բարեկամների հետ։
14 տարեկանում Կուրտը դադարեց նվագել հարվածային գործիքներով և որոշեց կիթառահար դառնալ։ Դրանում նրան օգնեց քեռու խմբի երաժիշտներից մեկը։ Այդ ժամանակ էլ նա սկսեց հետաքրքրվել փանք-ռոքով, երբ կարդաց «Sex Pistols» խմբի մասին հոդված «Creem» ամսագրում։ Հոգում նա արդեն մտածում էր խումբ բացելու մասին։ Շուտով նա ծանոթացավ Melvins հավաքականի տղաների հետ, ովքեր զբաղվում էին երաժշտությամբ։ Այդտեղ գալիս էր նաև Քրիստ Նովոսելիչը։ Շուտով Կուրտն ընկերացավ Քրիստի հետ։ Դպրոցում Կուրտը բարեկամություն էր անում մի համասեռամոլ աշակերտի հետ։ Դա պատճառ է դառնում մյուս ուսանողների Կուրտի նկատմամբ թշնամաբար վերաբերվելուն, ովքեր նրան գեյ էին համարում։ Հարցազրույցներից մեկի ժամանակ նա ասել է, որ իրեն դուր էր գալիս, երբ մարդիկ իրեն համասեռամոլ էին համարում, որովհետև ինքը մարդկանց չէր սիրում և այդ դեպքում իրեն հանգիստ էին թողնում։ Նա ասում է․ «Ես իսկապես սկսել էի հպարտանալ գեյ լինելուս համար, չնայած իրականում այդպիսին չէի»։ Նրա ընկերը մի անգամ փորձում է համբուրել իրեն, բայց նա վերջինիս հետ է հրում բացատրելով որ գեյ չէ, բայց նաև ասում է որ կարող են մնալ լավ ընկերներ։ 1993 թվականին «The Advocate»–ի հետ ունեցած հարցազրույցի ժամանակ, Քոբեյնը խոստովանում է, որ սովորություն ուներ Աբերդինի շրջակայքում «Աստված գեյ է» մակագրությամբ նկարներ նկարել։ Ավագ դպրոցն ավարտելուց երկու շաբաթ առաջ նրան վռնդում են դպրոցից բավարար գումար չունենալու պատճառով։ Մայրը Քոբեյնին կանգնեցնում է ընտրության առաջ․ աշխատանք կամ հեռանալ։ Մի շաբաթ հետո նա գտնում է իր հագուստն ու մյուս բոլոր իրերը արկղերում դասավորված է գտնում։ Հարազատ մոր տանից վռնդվելով, Կուրտը երկար ժամանակ ապրում է ընկերների հետ։
Այս ժամանակահատվածում Կուրտը ստիպված է լինում անգամ կամրջի տակ քնել, ինչն ավելի ուշ դառնում է Նիրվանայի հայտնի երգերից մեկի «Something in the Way»—ի համար ոգեշնչման աղբյուր։ 1986 թվականին Կոբեյնը բնակարան է տեղափոխվում, որի վարձը տալիս էր «Polynesian Resort»–ում աշխատելով։ Այս ժամանակահատվածում նա հաճախ էր գնում Օլիմպիա, Վաշինգտոն, ռոք համերգների մասնակցելու համար։ Այս ուղևորություններից մեկի ժամանակ նա ծանոթանում է Թրեյսի Մարանդերի հետ։ Զույգը լուրջ հարաբերություններ ուներ, որը սակայն հաճախ էր բախվում խոշոր ֆինանսական խնդիրների։ Թրեյսիի հետ եղած ժամանակ Կուրտը ժամանակն անցկացնում էր գիշերը ուշ քնելով, հեռուստացույց նայելով և արվեստի նախագծերի շուրջ մտածելով։ Աշխատանք գտնելու անհրաժեշտության մասին շարունակական վեճերը «About a Girl» երգի համար հիմք են հանդիսանում։ Թրեյսին չգիտեր որ երգն իր մասին է և այդ մասին տեղեկանում է միայն Կուրտի մահից հետո։ Մարանդերից բաժանվելուց հետո, Քոբեյնը սկսում է ծանոթությունը «Բիկի քիլ» խմբի անդամ Թոբի Վեյլի հետ։ Քոբեյնն ու Վեյլը իրենց ժամանակի մեծ մասն անց էին կացնում քաղաքական ու փիլիսոփայական հարցեր քննարկելով։ 1990 թվականին նրանք համագործակցում են «Bathtub Is Real» երաժշտական նախագծի շրջանակներում, որտեղ նրանք երկուսն էլ երգում են ու նվագում։
Մահ․ Հիմնական հոդված՝ Կուրտ Քոբեյնի մահ Կուրտը մահացել է 1994 թվականի ապրիլի 5-ին, նրա դիակը հայտնաբերվել է ապրիլի 8-ին։ Անվտանգության համակարգ տեղադրելու համար Գարի Սմիթ անունով էլեկտրիկը եկել էր Սիեթլ, որտեղ գտնվում էր Կուրտի տունը։ Նա հայտնաբերեց Կուրտի դիակը և 08։ 45 զանգահարեց ոստիկանություն։ Կուրտը թմրանյութի մեծ դոզայից հետո ինքնասպան էր եղել։ Նա թողել էր մի գրություն, որը գրված էր կարմիր գրիչով։
